Quang cảnh Hội nghị xúc tiến thương mại, đầu tư và kết nối giao thương Việt Nam - Trung Quốc diễn ra tại Hà Nội.

Tham dự hội nghị, về phía Việt Nam có đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc; đồng chí Trương Thanh Hoài, Thứ trưởng Bộ Công thương; đồng chí Phạm Tấn Công, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) và đại diện một số bộ, ngành địa phương.

Về phía Trung Quốc có đồng chí Lâm Vũ, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân tỉnh Sơn Đông; đồng chí Vương Quần, Đại diện lâm thời Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam cùng lãnh đạo nhiều thành phố, sở ngành của tỉnh Sơn Đông.



Ông Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc phát biểu tại hội nghị.

Ngoài ra, hội nghị còn có hơn 250 doanh nghiệp hai nước thuộc đa ngành thuộc các lĩnh vực trọng điểm như cơ khí, công trình, xây dựng, công nghệ thông tin, thực phẩm, nông sản, thiết bị cơ điện là linh kiện, năng lượng, vật liệu mới, thương mại, xuất nhập khẩu,...

Tại Hội nghị, Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công cho biết, “Sự tham gia đông đảo của hơn 250 hiệp hội và doanh nghiệp hai nước tại hội nghị lần này không chỉ là cơ hội giao lưu, gặp gỡ, hội nghị còn đặt nền móng quan trọng cho việc thiết lập các quan hệ đối tác chiến lược lâu dài, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế của doanh nghiệp hai nước”.

Hội nghị không chỉ là cầu nối quan trọng giúp doanh nghiệp hai nước mở rộng thị trường, mà còn là động lực để thúc đẩy quan hệ kinh tế - thương mại song phương phát triển bền vững, cân bằng và hiệu quả hơn trong tương lai. Đồng thời đây là cơ hội tốt để doanh nghiệp Việt Nam quảng bá sản phẩm, thương hiệu của doanh nghiệp mình đến các đối tác, doanh nghiệp, Hiệp hội ngành hàng và cơ quan quản lý của tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc).

Ông Lâm Vũ, Bí thư tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân tỉnh Sơn Đông phát biểu tại hội nghị.

Theo Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương), Sơn Đông là một tỉnh ven biển phía đông của Trung Quốc, phía Tây Bắc giáp tỉnh Hà Bắc, phía Tây Nam giáp tỉnh Hà Nam, phía Nam giáp tỉnh An Huy và Giang Tô. Đây là một tỉnh có vị trí vai trò quan trọng của Trung Quốc (GRDP xếp thứ 3, dân số xếp thứ 2 Trung Quốc (100,8 triệu dân năm 2024), đồng thời là địa phương giữ vai trò nền tảng về công nghiệp (có 41 ngành công nghiệp lớn) và là điểm kết nối quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế khu vực phía Bắc của Trung Quốc.

Đoàn đại biểu tham quan gian hàng của các doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc.

Quang cảnh hội nghị.

Năm 2024, theo Hải quan Thanh Đảo, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu Sơn Đông - Việt Nam đạt 11,6 tỷ USD, tăng 6,83% (chiếm 2,45% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Sơn Đông với thế giới). Trong đó, xuất khẩu của Sơn Đông sang Việt Nam đạt 8,86 tỷ USD, nhập khẩu của Sơn Đông từ Việt Nam đạt 2,8 tỷ USD…

Ở chiều ngược lại, tính đến hết tháng 4 năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam - Sơn Đông đạt 4,28 tỷ USD, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm 2024, trong đó xuất khẩu của Sơn Đông sang Việt Nam đạt 3,14 tỷ USD, tăng 1,9%, nhập khẩu của Sơn Đông từ Việt Nam đạt 1,14 tỷ USD, tăng 57,2%. Việt Nam đứng thứ 8 trong các đối tác thương mại của Sơn Đông, đứng thứ 2 trong các đối tác thương mại thuộc khu vực ASEAN.

Trong khuôn khổ hội nghị, hai bên đã chứng kiến Lễ ký kết 13 thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và Sơn Đông trong các lĩnh vực cơ khí, công trình, công nghệ thông tin, thực phẩm, nông sản, năng lượng, vật liệu mới...