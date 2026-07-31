Hội nghị về công tác phối hợp giữa Chính phủ với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

Theo báo cáo của Chính phủ, để tăng cường công tác phối hợp, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ký Nghị quyết liên tịch số 15/NQLT/CP-TANDTC-VKSNDTC ngày 31/3/2010 về việc ban hành Quy chế phối hợp công tác. Trong đó quy định 12 nhóm nội dung phối hợp: Xây dựng chiến lược, phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng pháp luật; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; trao đổi, cung cấp thông tin; đào tạo cán bộ; hợp tác quốc tế; bảo đảm cơ sở vật chất, phương tiện làm việc, kinh phí hoạt động của Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; giải quyết các vụ án hình sự; giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự; xử lý tố giác, tin báo về tội phạm; giải quyết các vụ án hình sự, vụ việc dân sự và các việc khác theo quy định.



Chính phủ đã phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao triển khai, thực hiện nhiều nội dung quan trọng. Đáng chú ý, trong công tác xây dựng pháp luật, Chính phủ chủ trì, phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao xây dựng Luật Tổ chức Tòa án nhân dân. Chính phủ tham gia ý kiến đối với 8 luật, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về cơ cấu tổ chức của ngành Tòa án có liên quan đến chính quyền địa phương 2 cấp, Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế.



Chính phủ phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao xây dựng, hoàn thiện Luật Tương trợ tư pháp hình sự; tham gia ý kiến đối với 6 luật, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về cơ cấu tổ chức, trang phục của ngành kiểm sát có liên quan đến chính quyền địa phương 2 cấp.



Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đánh giá, qua 16 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 15/NQLT/CP-TANDTC-VKSNDTC, công tác phối hợp giữa Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao được thực hiện rất tốt trên 12 nhóm nội dung. Phó Thủ tướng dẫn chứng, trong quá trình giải quyết các vụ án liên quan đến Ngân hàng SCB và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, cùng với các cơ quan Công an, Quân đội và Bộ Tư pháp đã phối hợp rất chặt chẽ.



Nêu bối cảnh tình hình thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị ba bên phối hợp tốt hơn nữa, nhanh nhạy hơn nữa trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và phòng, chống các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm mới, tội phạm phi truyền thống, tội phạm ma túy, tội phạm công nghệ cao, tội phạm tham nhũng và các loại tội phạm khác.



Cho rằng tới đây có nhiều việc cần phải hợp tác chặt chẽ hơn, Phó Thủ tướng đề nghị tiếp tục mở rộng phạm vi hợp tác trong thi hành án; ứng dụng công nghệ thông tin, chia sẻ, kết nối cơ sở dữ liệu nhằm đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả tố tụng; phối hợp trong việc triển khai cơ chế, chính sách thu hồi tài sản không thông qua kết tội nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong tình hình mới.



Đề cập đến việc thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc bày tỏ ấn tượng với việc Tòa án ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong thực thi nhiệm vụ; mong muốn Chính phủ, ngành Tòa án, ngành Kiểm sát và các ngành khác kết nối dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất và dùng chung.