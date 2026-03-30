Hội nghị Ủy ban quốc tế về Làng Hữu nghị Việt Nam lần thứ XIX

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Phạm Hồng Hương, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam trao Huân, Huy chương cho các thành viên Ủy ban Quốc tế có nhiều đóng góp cho Làng Hữu nghị. Ảnh: Phương Thanh-TTXVN

Phát biểu tại sự kiện, Thượng tướng Phạm Hồng Hương, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam cho biết, hội nghị diễn ra trong bối cảnh thế giới đang trải qua nhiều biến động phức tạp: xung đột cục bộ, cạnh tranh địa chính trị, khủng hoảng kinh tế, làm gia tăng áp lực về nguồn lực và gây đứt gãy các chuỗi hỗ trợ nhân đạo. Tuy nhiên, trong bối cảnh đó, tinh thần nhân ái và đoàn kết quốc tế tại Làng Hữu nghị tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ; trở thành biểu tượng cho thông điệp "khép lại quá khứ, hướng tới tương lai"; là cầu nối hòa bình giữa Việt Nam và bạn bè quốc tế.

Đánh giá kết quả hoạt động 3 năm qua kể từ sau Hội nghị lần thứ XVIII, Thượng tướng Phạm Hồng Hương cho biết, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Hội, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng cùng sự phối hợp hiệu quả của các ban, bộ, ngành, trung ương và địa phương, sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, Làng Hữu nghị Việt Nam đã vượt qua nhiều khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, từng bước nâng cao vị thế trong nước và quốc tế.

Để đáp ứng yêu cầu trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam đề nghị đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục phát huy truyền thống, tích cực, chủ động, sáng tạo, đoàn kết; xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên giỏi về chuyên môn y tế, có lòng kiên nhẫn, thấu cảm đặc biệt; đồng thời đẩy mạnh hoạt động hướng nghiệp, dạy nghề, giúp các em có thêm cơ hội hòa nhập và tự lập.

Bà Rosi Hohn Mizo, Chủ tịch Ủy ban Quốc tế về Làng Hữu nghị Việt Nam phát biểu. Ảnh: Phương Thanh-TTXVN

Phát biểu tại chương trình, bà Rosi Hohn Mizo, Chủ tịch Ủy ban quốc tế về Làng Hữu nghị Việt Nam bày tỏ biết ơn đối với Chính phủ Việt Nam, các bộ, ban, ngành, các cơ quan, tổ chức như Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam... đã luôn đồng hành, hỗ trợ trong suốt thời gian qua. Bà cũng đánh giá cao những đóng góp thầm lặng của đội ngũ cán bộ, nhân viên tại Làng Hữu nghị. Tất cả, bằng những cách khác nhau, đã góp phần tạo nên một cộng đồng gắn kết, mỗi cá nhân đều là thành viên của "đại gia đình" chung, cùng trao cho nhau nghị lực, niềm tin và sức mạnh. Đặc biệt, các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, trẻ em đang sinh sống tại làng là minh chứng sống động cho ý chí vượt qua khó khăn, khẳng định khi con người biết đoàn kết, sẻ chia, nâng đỡ lẫn nhau, mọi thử thách đều có thể vượt qua.

Trong giai đoạn từ tháng 3/2023 đến tháng 2/2026, Làng Hữu nghị Việt Nam đã hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chăm sóc, điều dưỡng, giáo dục, phục hồi chức năng cho cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong và trẻ em là nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Cụ thể, Làng đã duy trì hiệu quả hoạt động điều dưỡng cho 1.455 lượt cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong; nuôi dưỡng, chăm sóc thường xuyên hơn từ 110 đến 120 em, trong đó 35 em đã đủ điều kiện hòa nhập cộng đồng. Công tác chăm sóc sức khỏe được triển khai đồng bộ, kết hợp y học hiện đại và y học cổ truyền, chú trọng phục hồi chức năng, góp phần cải thiện thể chất và tinh thần.

Bên cạnh đó, hoạt động giáo dục và dạy nghề được đẩy mạnh với 6 lớp học đặc biệt; 5 lớp dạy nghề may, thêu, tin học, dệt Saori… Tỷ lệ học sinh tiến bộ hằng năm đạt từ 75% - 83%. Nhiều sản phẩm do các em làm ra đã được tiêu thụ, góp phần tạo nguồn quỹ hỗ trợ và hình thành kỹ năng tự lập. Đặc biệt, một số em đã có cơ hội học lên cao hoặc tham gia trợ giảng, khẳng định hiệu quả của mô hình giáo dục gắn với hướng nghiệp.

Công tác đối ngoại, vận động nguồn lực tiếp tục đạt kết quả tích cực. Làng đã đón 2.841 khách thuộc 236 đoàn trong nước, 1484 khách của 172 đoàn quốc tế, duy trì hợp tác với các Ủy ban Quốc gia, tổ chức quốc tế, qua đó triển khai nhiều dự án hỗ trợ về y tế, giáo dục, cơ sở vật chất và hòa nhập cộng đồng. Hoạt động truyền thông, quảng bá hình ảnh được tăng cường, góp phần lan tỏa thông điệp nhân văn tới bạn bè quốc tế./.