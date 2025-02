Hội nghị Ủy ban Công tác liên hợp lần thứ 16 giữa một số địa phương Việt Nam với Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc

Hội nghị do Trưởng Đoàn đại biểu Ủy ban công tác liên hợp của 4 tỉnh Việt Nam và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) đồng chủ trì.

Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân và Hội nghị Ủy ban công tác liên hợp tiếp tục được đánh giá là cơ chế hợp tác hiệu quả, tiêu biểu cấp địa phương hai nước. Các nội dung về giao lưu, hợp tác giữa các bên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả, toàn diện, đạt được kết quả tích cực, đặc biệt là thương mại, du lịch, giao lưu hữu nghị, quản lý biên giới, đồng thời các khó khăn vướng mắc trong quá trình hợp tác cơ bản được tháo gỡ kịp thời, lĩnh vực hợp tác mới giữa các cấp, ngành được các bên cùng quan tâm thúc đẩy.

Tại hội nghị, các tỉnh/khu của hai bên thống nhất thời gian tới tiếp tục cùng xây dựng biên giới hai nước hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác, phát triển. Trong đó, tập trung tăng cường giao lưu, phối hợp, thúc đẩy quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực, nhất là lĩnh vực thương mại biên mậu, nâng cấp các cửa khẩu song phương thành các cửa khẩu quốc tế và nâng cao năng lực thông quan các cửa khẩu; phát triển hợp tác trong lĩnh vực du lịch, đào tạo, y tế; tăng cường quản lý an ninh, an toàn khu vực biên giới, cửa khẩu; đẩy mạnh hợp tác trong phòng, chống tội phạm mạng, tội phạm về ma túy, buôn bán tiền giả, mua bán người, tội phạm xuyên biên giới. Hai bên hợp tác phòng, chống dịch bệnh, phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép… tạo thuận lợi nhất cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh ở khu vực biên giới.

Đoàn đại biểu Ủy ban công tác liên hợp các tỉnh, khu đều thống nhất cho rằng hoạt động giao lưu, hợp tác giữa các bên ngày càng toàn diện và đi vào thực chất, mang lại lợi ích thiết thực. Năm 2024, hợp tác của 4 tỉnh của Việt Nam với Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) đã phát huy hiệu quả cao. Các bên đã tăng cường giao lưu hữu nghị, trao đổi đoàn; thực hiện nghiêm túc, phối hợp quản lý bảo vệ biên giới theo 3 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc và các thỏa thuận có liên quan. Đồng thời, đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực thương mại, đầu tư, mở, nâng cấp cửa khẩu song phương thành cửa khẩu quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi hóa thông quan hàng hóa xuất, nhập khẩu; thúc đẩy hợp tác lĩnh vực giáo dục, y tế, phòng, chống buôn lậu…

Riêng đối với Quảng Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tường Huy cho biết: Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu các cửa khẩu tỉnh đạt trên 4,4 tỷ USD. Quảng Ninh và Quảng Tây đã tổ chức thành công Lễ công bố mở chính thức cặp cửa khẩu song phương Hoành Mô (Việt Nam) - Động Trung (Trung Quốc) bao gồm lối thông quan Bắc Phong Sinh (Việt Nam) - Lý Hỏa (Trung Quốc); khôi phục thành công tuyến du lịch đường biển Bắc Hải (Trung Quốc) - Hạ Long (Việt Nam); thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, cử các đoàn nghệ sỹ tham gia biểu diễn nghệ thuật tại các sự kiện văn hóa, thể thao, lễ hội, hội chợ thương mại do hai bên tổ chức.

Phó Chủ tịch Chính quyền nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Liêu Phẩm Hổ đề xuất: Hai bên đẩy mạnh triển khai hỗ trợ đào tạo cán bộ cho Việt Nam, đặc biệt đào tạo về lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, xây dựng thành phố thông minh; xây dựng cơ chế vận hành khai thác chung du lịch thác Bản Giốc, cũng như các điểm du lịch của các địa phương biên giới hai bên. Khôi phục lại các tuyến du lịch đường biển như Phòng Thành - Hạ Long, Bắc Hải - Hạ Long.../.