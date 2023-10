Hội nghị Trung ương lần thứ 8 có ý nghĩa chiến lược lâu dài đối với sự phát triển của đất nước

Toàn cảnh phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 8 Khóa XIII. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN

Quyết định nhiều vấn đề quan trọng



Phó Giáo sư, Tiến sĩ – Đại tá Nguyễn Văn Sáu, Phó viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam cho rằng, đây là Hội nghị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, diễn ra không lâu sau khi Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp Hội nghị giữa nhiệm kỳ. Đó không chỉ là sự tiếp tục quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII mà còn là sự chuẩn bị quan trọng đối với Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.



Tại Hội nghị, Trung ương bàn và kết luận nhiều vấn đề có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của đất nước trong giai đoạn tiếp theo. Ngoài những nội dung về kinh tế - xã hội; tài chính - ngân sách; lộ trình thực hiện chế độ tiền lương mới… Trung ương cho ý kiến kết luận những vấn đề có ý nghĩa lâu dài như chính sách xã hội; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng đội ngũ trí thức; chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đặc biệt là việc quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.



Theo Đại tá Nguyễn Văn Sáu, đây không chỉ là Hội nghị thường kỳ theo Chương trình toàn khóa, mà những nội dung thông qua tại Hội nghị có ý nghĩa chiến lược lâu dài đối với sự phát triển của đất nước. Trên thực tế, Hội nghị đã thể hiện tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, có chất lượng cao của Ban Chấp hành Trung ương. Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân luôn theo dõi sát sao Hội nghị, hưởng ứng với những quyết sách quan trọng của Trung ương cũng như những vấn đề có tính then chốt đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước thời kỳ mới nhằm hướng tới thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; phấn đấu đến năm 2025, kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp.



Phó Bí thư Đảng ủy phường Xuân Tảo (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) Đặng Văn Sơn cho rằng, tình hình trong nước và thế giới đang có rất nhiều diễn biến phức tạp, đặt ra cho chúng ta yêu cầu cần xác định rõ những khó khăn, thuận lợi, thách thức đối với việc triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng - an ninh và công tác an sinh xã hội.



Những kết quả mà nước ta đạt được từ đầu nhiệm kỳ XIII đến nay là do sự lãnh đạo, chỉ đạo rất sâu sát, tầm nhìn chiến lược và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương; là tiền đề cho chúng ta triển khai thực hiện hiệu quả hơn nữa đến cuối nhiệm kỳ XIII. Theo ông Đặng Văn Sơn, Hội nghị lần này, Trung ương xem xét, nghiên cứu, bàn và cho ý kiến rất quan trọng về nhiều nội dung mà cán bộ, Đảng viên đặc biệt quan tâm đó là lộ trình thực hiện chế độ tiền lương mới, công tác đào tạo xây dựng đội ngũ trí thức, tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả các chính sách xã hội, đặc biệt là chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.



Phó Bí thư Đảng ủy phường Xuân Tảo cho rằng, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương được Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Trung ương xác định rất rõ quan điểm, tư tưởng chỉ đạo để đưa ra các giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các chính sách xã hội đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên và nhân dân.