Hội nghị Trung ương 3: Thông điệp hành động mạnh mẽ, lấy chuyển biến thực tiễn làm thước đo

Tiến sĩ Bùi Thanh Tùng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Hải Phòng cho rằng, tầm nhìn trong chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thể hiện rõ ở quyết tâm khắc phục triệt để khâu yếu trong tổ chức thực hiện. Ảnh: Minh Huệ-TTXVN

*Từ nguồn lực tri thức đến động lực phát triển

Theo Tiến sĩ Bùi Thanh Tùng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Hải Phòng, điểm nổi bật trong chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là yêu cầu khắc phục triệt để những hạn chế trong tổ chức thực hiện. Việc Trung ương nhìn thẳng vào những tồn tại, vướng mắc từ thực tiễn đã củng cố niềm tin của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân; đồng thời tạo động lực đổi mới mạnh mẽ.

Chia sẻ về vai trò của đội ngũ trí thức khoa học - công nghệ đối với sự phát triển đất nước, thành phố, Tiến sĩ Bùi Thanh Tùng cho hay, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn đề cao, coi trọng vai trò của đội ngũ trí thức đối với sự nghiệp cách mạng. Thấm nhuần quan điểm của dân tộc "Hiền tài là nguyên khí quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh", Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có quan điểm khoa học, toàn diện, xuyên suốt về trí thức và sớm khẳng định vai trò quan trọng của trí thức trong sự nghiệp cách mạng: "Trí thức là vốn liếng quý báu của dân tộc, ở nước khác như thế, ở Việt Nam càng như thế". Ngày nay, trong sự nghiệp đổi mới và xây dựng đất nước, đội ngũ trí thức nói chung, trí thức khoa học - công nghệ nói riêng có uy tín và tầm ảnh hưởng to lớn, có những điều kiện thuận lợi để tiếp thu những tri thức mới nhất, có những đóng góp trực tiếp vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đưa đất nước ngày càng phát triển, hội nhập với nền kinh tế thế giới, đời sống nhân dân được cải thiện. Đội ngũ trí thức được xem như cánh tay phải đắc lực giúp cho Đảng và Nhà nước trong việc xây dựng các chủ trương, đường lối, chính sách. Trí thức khoa học - công nghệ cũng đã có nhiều hoạt động, đóng góp hiệu quả và đạt được những thành tích đáng ghi nhận trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, kinh tế - văn hóa - xã hội. Tiến sĩ Bùi Thanh Tùng cho rằng, bản sắc của con người Hải Phòng là bản lĩnh, tiên phong, trách nhiệm và làm đến cùng. Đội ngũ trí thức Hải Phòng chưa bao giờ đứng ngoài cuộc trước những thời điểm mang tính bước ngoặt của thành phố. Sau hợp nhất, Hải Phòng trở thành địa phương có quy mô kinh tế đứng thứ ba cả nước; đồng thời là một trong những cực tăng trưởng năng động, đi đầu về chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Thành phố cũng nằm trong nhóm 4 địa phương của Việt Nam được StartupBlink xếp hạng trong Top 1.000 hệ sinh thái đổi mới sáng tạo toàn cầu (xếp thứ 765). Theo Tiến sĩ Bùi Thanh Tùng, chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về việc "biến tốc độ ban hành thành tốc độ thực hiện, biến quyết tâm chính trị thành chuyển biến thực chất, kết quả cụ thể" đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ trí thức. Soi chiếu chỉ đạo ấy với quy mô và tốc độ phát triển hiện nay của Hải Phòng, vai trò của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ đòi hỏi những thay đổi mang tính căn bản. Từ chỗ đóng vai trò cung cấp kiến thức chuyên môn và hỗ trợ quản lý, trí thức khoa học và công nghệ phải trở thành lực lượng trực tiếp tham gia giải quyết các bài toán lớn của phát triển, từ chuyển đổi mô hình tăng trưởng, thay đổi tư duy và hiệu quả quản trị xã hội, nâng cao năng suất lao động đến phát triển các ngành kinh tế mới. "Nói cách khác, trí thức không còn chỉ là "nguồn lực đầu vào", mà phải trở thành "tác nhân chuyển hóa" trong quá trình phát triển, kích hoạt toàn bộ tiềm năng khoa học và công nghệ của Hải Phòng và cả nước", Tiến sĩ Bùi Thanh Tùng nhấn mạnh.

*Kết quả thực tiễn làm thước đo trách nhiệm Là một đảng viên trẻ, Tiến sĩ Nguyễn Văn Quảng, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đặc biệt tâm đắc với chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: "Thành công của Hội nghị mới là bước đầu. Tình hình thế giới sẽ còn diễn biến nhanh, phức tạp, thời cơ và thách thức đan xen. Càng trong hoàn cảnh đó, càng phải kiên định mục tiêu, giữ vững nguyên tắc, đoàn kết, kỷ cương; chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung".

Tiến sĩ Nguyễn Văn Quảng, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam chia sẻ, chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chính là kim chỉ nam cho hành động và thước đo tư cách đối với mỗi đảng viên trẻ. Ảnh: TTXVN phát

Theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, mỗi cán bộ, đảng viên phải chấp hành nghiêm Quy định về những điều đảng viên không được làm; thường xuyên tự soi, tự sửa; gương mẫu trong tuyên truyền, vận động nhân dân; nói đi đôi với làm, nhận nhiệm vụ phải thực hiện đến cùng và chịu trách nhiệm trước tổ chức đảng, trước nhân dân về kết quả công việc. Theo Tiến sĩ Nguyễn Văn Quảng, chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước là kim chỉ nam cho hành động; đồng thời là thước đo bản lĩnh, trách nhiệm của mỗi đảng viên trẻ. Trước yêu cầu phát triển mới của đất nước, tinh thần ấy cần được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực: giữ vững kỷ luật, liêm chính; chấp hành nghiêm Quy định về những điều đảng viên không được làm; chủ động xây dựng "sức đề kháng" trước những cám dỗ và tâm lý ngại khó; kiên quyết nói không với tư duy làm việc cầm chừng hay báo cáo không đúng thực chất. Bên cạnh đó, mỗi đảng viên trẻ cần thường xuyên "tự soi, tự sửa" để hoàn thiện bản thân. Bản lĩnh của người trẻ được thể hiện ở tinh thần dám nhìn nhận khuyết điểm, chủ động khắc phục những hạn chế trong tư duy, tác phong công tác ngay từ những việc nhỏ, không chờ đến khi bị nhắc nhở.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Văn Quảng, trong môi trường đại học, khi được giao những nhiệm vụ mới hoặc những phần việc khó trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và xây dựng nhà trường, đảng viên trẻ cần không lùi bước trước áp lực, không làm qua loa hay bỏ dở giữa chừng mà kiên trì thực hiện đến cùng, tạo ra những kết quả thực chất. Sự gương mẫu của người đảng viên được thể hiện bằng chất lượng công việc, tinh thần trách nhiệm, lối sống chuẩn mực và những giá trị tích cực lan tỏa tới đồng nghiệp, sinh viên.

"Được rèn luyện, công tác dưới Mái trường đại dương - một trong những trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao hàng đầu châu Á trong lĩnh vực hàng hải, kinh tế biển và đại dương, lực lượng đảng viên trẻ chúng tôi luôn ý thức sâu sắc trách nhiệm đối với sự phát triển của nhà trường và thành phố. Chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về chuyển sự thống nhất trong chủ trương thành thống nhất trong hành động, làm đến cùng và chịu trách nhiệm về kết quả công việc là động lực để mỗi giảng viên trẻ không ngừng tự soi, tự sửa, nỗ lực cống hiến nhiều hơn mỗi ngày", Tiến sĩ Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh./.