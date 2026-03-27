Hội nghị Trung ương 2: Khâu thực thi giữ vai trò quyết định

Thể hiện tinh thần đổi mới, quyết liệt



Theo dõi các nội dung của hội nghị, nhiều ý kiến cho rằng kết quả lần này rất toàn diện, thể hiện tinh thần đổi mới, quyết liệt và sự thống nhất cao trong toàn Đảng. Các định hướng, chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại hội nghị đã tạo cơ sở quan trọng để triển khai các nhiệm vụ thời gian tới.



Ông Vũ Đình Chiểu (70 tuổi, tổ dân phố số 21, Khu đô thị Linh Đàm, nguyên cán bộ Công an thành phố Hà Nội) nhận định: Điểm nổi bật là Trung ương đã thống nhất cao về công tác tổ chức, cán bộ và các quy định nền tảng của Đảng. Đây là yếu tố có ý nghĩa quyết định đối với năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, đồng thời thể hiện quyết tâm xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh trong quá trình triển khai cần đặc biệt chú trọng khâu thực thi, bảo đảm các chủ trương, quy định thực sự đi vào cuộc sống, tránh tình trạng dừng lại trên giấy tờ.



Đối với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhiều ý kiến cho rằng đây là hướng đi phù hợp với xu thế cải cách hành chính, phân cấp, phân quyền. Việc xác định “cấp tỉnh mạnh về chiến lược, cấp xã mạnh về thực thi” được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ người dân. Tuy nhiên, để thực hiện hiệu quả, cần có lộ trình cụ thể, đồng thời tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cơ sở.



Bà Hà Thanh (ở phố Bằng B, phường Hoàng Liệt, Hà Nội) nhấn mạnh, việc đánh giá hiệu quả của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cần lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo thực chất, là tiêu chí cuối cùng. Cải cách không chỉ dừng ở việc sắp xếp lại tổ chức, giảm đầu mối, mà quan trọng hơn là phải mang lại kết quả cụ thể trong đời sống.



“Người dân mong muốn không bị phiền hà khi giải quyết công việc; các hồ sơ, thủ tục hành chính phải được xử lý nhanh chóng, thuận tiện hơn nhờ ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số. Bên cạnh đó, tinh thần phục vụ của đội ngũ cán bộ cũng cần được nâng cao. Những điều này tôi thấy ở các xã, phường đã có chuyển biến rõ rệt, được người dân ghi nhận”, bà Hà Thanh bày tỏ. Đặc biệt, theo bà Hà Thanh, cấp xã phải thực sự phát huy vai trò, giải quyết được công việc ngay tại cơ sở, sát với thực tiễn địa phương, để người dân không phải đi lại nhiều hay chờ đợi kéo dài.



Về công tác kiểm tra, giám sát và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, theo ông Vũ Đình Chiểu, người dân đánh giá cao việc Trung ương tiếp tục đặt nội dung này ở vị trí trọng tâm, gắn với mục tiêu phát triển nhanh và bền vững. Điều này thể hiện tư duy vừa “chống” vừa “xây”, tạo môi trường minh bạch, lành mạnh cho phát triển. Cùng với đó, cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực, bảo đảm không có “vùng cấm”, “ngoại lệ”.



Liên quan đến quốc phòng, an ninh và đối ngoại, nhiều ý kiến cho rằng các chỉ đạo đã bao quát đầy đủ yêu cầu trong tình hình mới, trong đó nhấn mạnh vai trò của bảo vệ không gian mạng và dữ liệu - những lĩnh vực ngày càng quan trọng, đòi hỏi chiến lược dài hạn và đầu tư tương xứng.

Tăng trưởng thực chất, sử dụng hiệu quả nguồn lực

Về định hướng phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030 đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, các cán bộ, đảng viên bày tỏ sự đồng tình với các nguyên tắc lớn được nêu ra, đặc biệt là yêu cầu tăng trưởng thực chất, sử dụng hiệu quả nguồn lực.



Ông Trịnh Thanh Phi (đảng viên Chi bộ Cửa Đông 2, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho rằng, thời gian qua, vẫn còn tình trạng đầu tư dàn trải, hiệu quả chưa cao, do đó việc nhấn mạnh ưu tiên các dự án trọng điểm và thúc đẩy hợp tác công - tư là rất cần thiết. Tuy nhiên, để thực hiện tốt, cần có cơ chế minh bạch, rõ ràng, tránh phát sinh tiêu cực trong quá trình huy động và phân bổ nguồn lực. Cần khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, ưu tiên các dự án trọng điểm, thúc đẩy hợp tác công - tư đi đôi với cơ chế minh bạch, hạn chế tiêu cực.



Đối với yêu cầu quán triệt và thực hiện nghiêm “4 kiên định” gồm kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc tổ chức và và hoạt động của Đảng, ông Trịnh Thanh Phi bày tỏ nhất trí cao và làm rõ nội dung “4 kiên định”. Ông Phi cho rằng đây là định hướng mang tính nền tảng, có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển bền vững của Đảng và đất nước, cần được thực hiện nhất quán, đồng thời gắn với vận dụng sáng tạo trong thực tiễn, tránh giáo điều, máy móc, nhằm phát huy hiệu quả và tạo sự đồng thuận xã hội.



“Trước hết, cần kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, coi đây là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động. Đồng thời, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội - con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn suốt hơn 96 năm qua và thực tiễn đã chứng minh là hoàn toàn đúng đắn, giàu sức sống. Cần kiên định đường lối đổi mới đúng đắn, nhờ đó đất nước đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, toàn diện, tạo nền tảng vững chắc để bước vào giai đoạn phát triển mới. Cùng với đó là kiên định các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, đặc biệt trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, càng phải giữ vững kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng”, ông Trịnh Thanh Phi phân tích.



Để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, theo ông Trịnh Thanh Phi, cần đặc biệt chú trọng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, bảo đảm tăng trưởng đi đôi với nâng cao đời sống nhân dân, không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế; đồng thời thu hút đầu tư có chọn lọc, hướng tới phát triển bền vững.



Các cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô bày tỏ tin tưởng rằng với sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo quyết liệt của Tổng Bí thư và sự đồng lòng của toàn hệ thống chính trị, các kết luận của Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV sẽ sớm đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến rõ nét trong thời gian tới.



Từ kết quả hội nghị, các ý kiến kiến nghị trong thời gian tới cần tập trung vào khâu tổ chức thực hiện, coi đây là yếu tố quyết định. Các cấp,ngành cần khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết thành chương trình, kế hoạch hành động với mục tiêu, lộ trình và trách nhiệm rõ ràng; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai./.