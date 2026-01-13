Hội nghị tổng kết Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh
Chiều 13/1/2026, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam dự Hội nghị tổng kết thực hiện Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam (Chương trình 504) giai đoạn 2010 - 2025 và phương hướng, nhiệm vụ tiếp theo.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan trưng bày ảnh về kết quả khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
Hội nghị tổng kết thực hiện Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
Đại biểu các tổ chức quốc tế dự Hội nghị tổng kết Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo Hội nghị tổng kết thực hiện Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo Hội nghị tổng kết thực hiện Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
