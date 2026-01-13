Báo Ảnh Việt Nam

Hội nghị tổng kết Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh

Chiều 13/1/2026, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam dự Hội nghị tổng kết thực hiện Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam (Chương trình 504) giai đoạn 2010 - 2025 và phương hướng, nhiệm vụ tiếp theo.

   Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan trưng bày ảnh về kết quả khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam. Ảnh: Dương Giang-TTXVN  

   Hội nghị tổng kết thực hiện Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam. Ảnh: Dương Giang-TTXVN  

Đại biểu các tổ chức quốc tế dự Hội nghị tổng kết Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
   Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo Hội nghị tổng kết thực hiện Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam. Ảnh: Dương Giang-TTXVN      

   Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo Hội nghị tổng kết thực hiện Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam. Ảnh: Dương Giang-TTXVN  

 

 

 

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN

