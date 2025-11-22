Hội nghị thượng đỉnh G20: Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất 3 bảo đảm chiến lược về thúc đẩy tăng trưởng

Phiên toàn thể Hội nghị Thượng đỉnh G20. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề xuất 3 bảo đảm chiến lược nhằm thúc đẩy tăng trưởng bao trùm, bền vững và không để ai bị bỏ lại phía sau.

Hội nghị Thượng đỉnh G20 diễn ra trong trong hai ngày 22-23/11, với sự tham dự của Lãnh đạo cấp cao các nước thành viên G20, 20 quốc gia khách mời cùng 21 lãnh đạo các tổ chức quốc tế và khu vực. Đây là lần đầu tiên một Hội nghị thượng đỉnh G20 được tổ chức tại châu Phi, là sự kiện quan trọng nhất khép lại Năm chủ tịch G20 2025 của Nam Phi, và đánh dấu việc các nước thành viên G20 đều đã lần lượt giữ vai trò Chủ tịch của cơ chế này.

Trong ngày làm việc đầu tiên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các nhà lãnh đạo tham dự hai phiên thảo luận quan trọng với chủ đề “Phát triển kinh tế bền vững và bao trùm – không để ai bị bỏ lại phía sau” và “Các đóng góp của G20 đối với một thế giới tự cường”.