Hội nghị Thứ trưởng Quốc phòng Nhật bản - ASEAN lần thứ 12. Ảnh: TTXVN

Tại Hội nghị, Thứ trưởng thường trực Bộ Quốc phòng Nhật Bản Ino Tosiro đánh giá cao vai trò của Hội nghị, đặc biệt trong bối cảnh ASEAN và Nhật Bản kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ đối tác (1973 - 2023) và 20 năm quan hệ Đối tác Chiến lược (2003- 2023). Thông qua Hội nghị lần này, Nhật Bản mong muốn thúc đẩy hợp tác thực chất giữa với ASEAN trong lĩnh vực quốc phòng.

Đồng chí Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam có bài phát biểu quan trọng, chia sẻ quan điểm về tình hình thế giới khu vực và đưa ra đánh giá, đề xuất hợp tác quốc phòng giữa ASEAN và Nhật Bản. Đồng chí khẳng định khu vực đang đối mặt với một loạt các thách thức an ninh, cả truyền thống và phi truyền thống, trong đó đáng chú ý là an ninh hàng hải, khủng bố, an ninh mạng, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh... Theo đồng chí, những thách thức này mang tính xuyên quốc gia và không một quốc gia nào có thể tự mình giải quyết hiệu quả, đặt ra nhu cầu tất yếu thúc đẩy hợp tác thực chất giữa các nước. Đồng chí đánh giá cao việc Nhật Bản ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN, tích cực tham gia vào các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, nhất là Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN Mở rộng (ADMM+); ủng hộ việc triển khai “Tầm nhìn Viêng Chăn 2.0” của Nhật Bản.

Về an ninh biển, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường nỗ lực chung trong bảo đảm duy trì luật pháp quốc tế và các nguyên tắc trong quan hệ quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982, thực thi đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC); kiên trì, nỗ lực cùng nhau ngăn chặn và quản lý xung đột để duy trì hòa bình, ổn định chung của khu vực.

Bên lề Hội nghị, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến có cuộc gặp song phương với Đại Tướng Niêng Phát, Quốc vụ khanh Thường trực Bộ Quốc phòng Campuchia. Hai bên bày tỏ hài lòng trước những bước phát triển tốt đẹp trong quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước thời gian qua, đặc biệt trong triển khai Kế hoạch “Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Campuchia - Việt Nam 2022” trong các lĩnh vực như: Trao đổi đoàn các cấp, hợp tác giữa các quân khu, quân chủng và lực lượng bảo vệ biên giới, đào tạo nguồn nhân lực... và thống nhất sẽ phối hợp chặt chẽ, triển khai toàn diện các nội dung hợp tác Kế hoạch hợp tác năm 2023./.