Hội nghị Thị trưởng các thành phố thành viên TPO: Kêu gọi hành động vì nền du lịch bền vững và có trách nhiệm

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Dũng chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện các thành phố thành viên TPO tại sự kiện. Ảnh: Hữu Duyên - TTXVN Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Dũng cho biết, Hội nghị Thị trưởng các thành phố thành viên TPO năm 2025 là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong hành trình hợp tác và phát triển du lịch khu vực và toàn cầu. Trong bối cảnh thế giới đang đứng trước những biến chuyển to lớn và nhanh chóng, việc lựa chọn chủ đề "Hợp tác xuyên biên giới cho du lịch thông minh, xanh hóa toàn cầu" thể hiện tầm nhìn chung của TPO. "Chủ đề hội nghị năm nay không chỉ là một tầm nhìn chiến lược mà còn là lời kêu gọi hành động để các thành phố thành viên TPO cùng nhay xây dựng một ngành du lịch hiện đại, thân thiện với môi trường", ông Nguyễn Văn Dũng nhấn mạnh. Theo ông Nguyễn Văn Dũng, xanh hóa du lịch là con đường duy nhất để ngành du lịch phát triển lâu dài. Chuyển đổi xanh là lời kêu gọi hành động khẩn thiết vì một ngành du lịch bền vững, có trách nhiệm. Du lịch không chỉ mang lại lợi ích kinh tế, còn gắn liền với bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, gìn giữ bản sắc văn hóa và nâng cao chất lượng sống cho cộng đồng.

“Chúng ta cần cùng xây dựng, thực thi các chính sách du lịch xanh, thúc đẩy các mô hình du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, giảm thiểu tác động môi trường và khuyến khích du khách thực hành du lịch có trách nhiệm. Việc áp dụng các giải pháp công nghệ thân thiện môi trường trong hoạt động du lịch sẽ góp phần đáng kể vào mục tiêu xanh hóa chung của tất cả các điểm đến”, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh nêu rõ.



Tại hội nghị, đại biểu các thành phố thành viên TPO đã tập trung thảo luận vào 5 vấn đề trọng điểm gồm: xây dựng khung hợp tác xuyên biên giới cho du lịch thông minh; thúc đẩy du lịch xanh thông qua hợp tác quốc tế; chiến lược chuyển đổi số và xanh; kết nối kinh tế và văn hóa qua du lịch xuyên biên giới; vai trò của các thị trưởng trong việc định hình chính sách hỗ trợ du lịch thông minh và xanh tại từng địa phương, cũng như việc hợp tác xuyên biên giới với các thành phố khác trong mạng lưới.

Qua thảo luận, các đại biểu cho rằng, việc áp dụng các giải pháp công nghệ thân thiện môi trường trong hoạt động du lịch sẽ góp phần đáng kể vào mục tiêu xanh hóa chung của tất cả các điểm đến, tuy nhiên không một thành phố nào có thể tự mình thực hiện đầy đủ tiến trình này. Sự kết nối xuyên biên giới, chia sẻ dữ liệu và công nghệ mới là chìa khóa giúp cho các thành phố cùng phát triển. Hội nghị Thị trưởng TPO 2025 là cơ hội để các thành phố cùng đặt nền móng cho một tầm nhìn TPO đến năm 2030, hướng tới một nền du lịch thông minh, xanh và thịnh vượng.

Hội nghị cũng thảo luận để đưa ra tuyên bố Chủ tịch của Đại hội đồng TPO với sáng kiến cụ thể, thiết thực, chung tay thực hiện mang lại hiệu quả cho tương lai ngành du lịch gắn với chủ đề chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; đưa ra những định hướng chiến lược, những ý tưởng đột phá, những cam kết cụ thể, những dự án hợp tác thiết thực, những sáng kiến khả thi góp phần định hình tương lai của ngành du lịch khu vực và toàn cầu./.