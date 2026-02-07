Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV: Tăng cường niềm tin, khơi dậy khát vọng phát triển

Hội nghị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thống nhất nhận thức, nâng cao ý chí, quyết tâm chính trị, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội để sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIV vào cuộc sống. Sau hội nghị, nhiều đảng viên, quần chúng nhân dân bày tỏ sự phấn khởi, tin tưởng và kỳ vọng lớn vào tương lai phát triển của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Bà Châu Thị Lệ - Đảng viên phường Long An, tỉnh Tây Ninh nhận định “Nghị quyết thể hiện bản lĩnh, tinh thần nhìn thẳng sự thật và khát vọng phát triển nhanh, bền vững của đất nước". Ảnh: Thanh Bình -TTXVN

Theo bà Châu Thị Lệ, đảng viên phường Long An, tỉnh Tây Ninh, chuyên đề “Đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2026 – 2030” để lại trong bà nhiều ấn tượng sâu sắc. Qua chuyên đề này, bà cảm nhận được bức tranh toàn cảnh, sống động về sự kiên cường, bản lĩnh của dân tộc Việt Nam trước những “cơn gió ngược” từ kinh tế thế giới trong những năm vừa qua.

Nhìn lại giai đoạn 2021-2025, đặc biệt là thời điểm cả nước phải đối mặt với đại dịch COVID-19 đầy cam go, bà càng hiểu rõ hơn những nỗ lực to lớn, “chưa từng có” của Đảng và Nhà nước trong việc giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, từng bước phục hồi và phát triển kinh tế.

Quy mô nền kinh tế không ngừng tăng lên, đưa Việt Nam vào nhóm các quốc gia có thu nhập trung bình cao với GDP bình quân đầu người khoảng 5.000 USD là một thành tựu rất đáng tự hào. "Đây không chỉ là những con số mang tính thống kê, mà còn thể hiện rõ sự thay đổi về vị thế và tầm vóc của đất nước trên trường quốc tế", bà Lệ nhấn mạnh.

Bà Châu Thị Lệ đặc biệt tâm đắc với việc chỉ số hạnh phúc của Việt Nam tăng mạnh, từ thứ hạng 83 lên 46 trên toàn cầu. Đây là minh chứng sinh động cho thấy người dân ngày càng được thụ hưởng tốt hơn những thành quả của quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh việc khẳng định những kết quả đạt được, Đảng đã thẳng thắn chỉ ra 7 nhóm hạn chế, tồn tại như những “điểm nghẽn” về thể chế, năng suất lao động còn thấp, ô nhiễm môi trường, hạ tầng chưa đồng bộ, cũng như việc thừa nhận tình trạng tham nhũng, lãng phí vẫn còn diễn biến phức tạp. Theo bà Lệ, điều đó thể hiện sự thấu hiểu sâu sắc của Đảng đối với những trăn trở, lo toan trong đời sống hằng ngày của nhân dân.

Bước sang giai đoạn phát triển mới 2026 - 2030, mục tiêu tăng trưởng GDP trên 10% - thể hiện rõ khát vọng phát triển mạnh mẽ để đất nước thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình. Những quan điểm mới như “lấy phát triển để ổn định, ổn định để thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững” và xác định “phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ môi trường là trung tâm” đã mang lại niềm tin về một con đường phát triển đúng đắn, bền vững. Bà tin tưởng rằng, với tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm” cùng sự đồng lòng của toàn dân, Việt Nam sẽ thực sự bứt phá trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Cùng chung niềm tin và sự phấn khởi đó, ông Phùng Tấn Tú, người dân tỉnh Tây Ninh cho biết sau khi tham dự hội nghị trực tuyến toàn quốc, ông cảm thấy hết sức phấn khởi, niềm tin đối với Đảng và tương lai đất nước được củng cố và nâng cao. Theo ông, các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng được trình bày ngắn gọn, khoa học, thể hiện rõ tầm nhìn chiến lược và tư duy hành động đổi mới, sáng tạo.

Ông Phùng Tấn Tú - Người dân tỉnh Tây Ninh cho rằng “Văn kiện Đại hội XIV khoa học, giàu tầm nhìn, củng cố niềm tin vào tương lai phát triển hùng cường của đất nước". Ảnh: Thanh Bình -TTXVN

Với việc xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược, ông Phùng Tấn Tú bày tỏ sự tin tưởng vào việc Đảng ta sẽ tiếp tục được xây dựng ngày càng trong sạch, vững mạnh; kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao; vị thế của đất nước sẽ ngày càng vươn cao trên bản đồ quốc tế.

Đặc biệt, việc văn kiện Đại hội XIV nhấn mạnh và đề cao vai trò của văn hóa, nguồn nhân lực đã để lại trong ông nhiều ấn tượng sâu sắc. Ông Tấn Tú cho rằng, đây chính là nền tảng quan trọng để đất nước không chỉ phát triển mạnh về kinh tế mà còn có một nền tảng bền vững về con người, văn hóa và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết trong Đảng. Đó là sự kết hợp hài hòa giữa hiện đại và truyền thống tốt đẹp, tạo động lực mạnh mẽ để đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường.

Nghị quyết Đại hội XIV không chỉ là định hướng chiến lược cho giai đoạn mới, mà còn là nguồn động viên to lớn, khơi dậy khát vọng phát triển, tinh thần đoàn kết và quyết tâm xây dựng Việt Nam ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc./.