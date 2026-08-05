Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33: Phiên họp toàn thể về đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân

Phiên họp kết nối trực tuyến tới 34 địa phương trên cả nước và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, tập trung trao đổi những giải pháp cụ thể, khả thi và hiệu quả để phát huy tốt vai trò của đối ngoại Đảng; những cách làm mới, hiệu quả để đối ngoại nhân dân thực sự tham gia một cách chủ động, kiến tạo, gắn kết và phục vụ trực tiếp nhiệm vụ phát triển; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân; phát huy tích cực và có hiệu quả hơn nữa vai trò của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Phiên họp toàn thể về Đối ngoại Đảng và Đối ngoại nhân dân, trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Tham dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các cơ quan Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, đại diện lãnh đạo các tỉnh ủy, thành ủy...



Về phía Bộ Ngoại giao có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Ngoại giao, nguyên lãnh đạo Ban Đối ngoại Trung ương, 100 đồng chí Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài...



*Nhiệm vụ “trọng yếu, thường xuyên”



Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh, Phiên họp là dịp để tiếp tục khẳng định vai trò của đối ngoại đảng và đối ngoại nhân dân trong tổng thể nền ngoại giao toàn diện Việt Nam, trao đổi về thực tiễn tình hình, những vấn đề mới đang đặt ra, xác định các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả triển khai trong thời gian tới. Tinh thần chung là nhìn sâu vào thực tiễn, nhận diện đúng yêu cầu mới, đề xuất các biện pháp cụ thể, có khả năng chuyển hóa thành hành động ngay sau Hội nghị.

Đồng chí Lê Hoài Trung, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao phát biểu khai mạc phiên họp toàn thể. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Sau khi nghe các phát biểu tham luận, phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, quá trình triển khai nhiệm vụ đối ngoại của ngoại giao Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử luôn có sự tham gia đầy đủ, sự phối hợp đồng bộ của cả ba trụ cột với những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; bảo vệ độc lập dân tộc, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; phá thế bao vây cấm vận, từng bước xây dựng cục diện quan hệ đối ngoại thuận lợi cho công cuộc tái thiết; huy động các nguồn lực bên ngoài phục vụ thiết thực cho nhiệm vụ phát triển và nâng cao uy tín, vị thế quốc tế của Đảng và đất nước.

Về đối ngoại Đảng, chúng ta đã có những đột phá trong mở rộng và phát triển chiều sâu các mối quan hệ; khẳng định vai trò quan trọng, quyết định trong việc củng cố nền tảng chính trị, định hướng và chỉ đạo quan hệ về mặt Nhà nước với các nước. Các đảng, các nước hiểu đầy đủ hơn về vai trò lãnh đạo và phương thức cầm quyền của Đảng ta, tôn trọng thể chế chính trị của Việt Nam. Đảng ta đã thiết lập và thúc đẩy hiệu quả các cơ chế tiếp xúc, trao đổi đoàn, đối thoại chiến lược, đào tạo cán bộ, trao đổi kinh nghiệm lãnh đạo, trao đổi lý luận với nhiều đảng. Hợp tác đa phương trên kênh Đảng cũng được thúc đẩy tích cực.



Công tác đối ngoại nhân dân có những bước chuyển biến tích cực về tư duy, nội dung và phương thức hoạt động. Mạng lưới đối tác ngày càng được mở rộng, sự tham gia vào các cơ chế nhân dân khu vực và quốc tế chủ động, thực chất hơn.



Công tác thông tin đối ngoại, vận động dư luận, huy động nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần củng cố nền tảng xã hội và môi trường quốc tế thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đối ngoại nhân dân đã hỗ trợ tích cực cho đối ngoại đảng và ngoại giao nhà nước.



“Những kết quả nêu trên có được là nhờ sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt, chặt chẽ, thường xuyên của Trung ương Đảng, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; sự điều hành chủ động, linh hoạt của Nhà nước; sự vào cuộc và sự triển khai tích cực của tất cả các cấp, các ngành, các địa phương, nhất là ngành Ngoại giao. Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã quan tâm, dành nhiều thời gian, công sức và tâm huyết cho công tác đối ngoại”, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.



Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Trần Cẩm Tú đánh giá cao, biểu dương và chúc mừng những đóng góp quan trọng của đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại nói chung và của ngành Ngoại giao nói riêng.



Đồng chí nhấn mạnh, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã xác định: Công tác đối ngoại là nhiệm vụ “trọng yếu, thường xuyên”. Các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị về đối ngoại và hội nhập quốc tế đã cụ thể hóa đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng. Yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới đòi hỏi chúng ta cần nhận thức sâu sắc hơn, quyết tâm cao hơn, đổi mới mạnh mẽ hơn, chủ động, sáng tạo hơn. Việc cấp thiết là tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các Nghị quyết chiến lược của Trung ương theo đúng tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.



Tại phiên khai mạc Ngoại giao lần thứ 33 vừa qua, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh 6 nhiệm vụ trọng tâm, đây là những nội dung quan điểm chỉ đạo rất quan trọng, sâu sắc. Thường trực Ban Bí thư đề nghị các đồng chí nghiên cứu kỹ lưỡng, quán triệt đầy đủ, nghiêm túc và triển khai thực hiện quyết liệt các định hướng, nhiệm vụ, giải pháp mà đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã chỉ đạo, tập trung vào các vấn đề chiến lược. Đối ngoại không đơn thuần là lĩnh vực quan hệ với bên ngoài mà đã trở thành cấu phần năng lực tổng hợp quốc gia. Đối ngoại không chỉ là nhiệm vụ của riêng của cơ quan đối ngoại, mà là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị.



* Phát huy sức mạnh tổng hợp, thực hiện hiệu quả mục tiêu đối ngoại của đất nước



Cơ bản tán thành với định hướng, các giải pháp nêu trong Báo cáo và các ý kiến tham gia tại Hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh thêm một số nội dung.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo Phiên họp toàn thể về Đối ngoại Đảng và Đối ngoại nhân dân. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Đồng chí nêu rõ, phải tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy, nhận thức về công tác đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân. Các mục tiêu hướng tới là phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân phải được chủ động hơn nữa trong củng cố tin cậy chính trị, tăng cường đồng thuận quốc tế, góp phần nhận diện, xử lý từ sớm, từ xa các nguy cơ có ảnh hưởng đến lợi ích của đất nước. Đồng thời chủ động đẩy mạnh kết nối, nhất là các đối tác ưu tiên hiện nay về đào tạo nguồn lực chất lượng cao, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển nhanh, bền vững và ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống; xây dựng Đảng và nâng cao năng lực quản trị quốc gia. Phải chuyển mạnh từ tư duy chủ yếu mở rộng quan hệ sang nâng cao chất lượng, hiệu quả và giá trị gia tăng của quan hệ; phải lấy kết quả cụ thể làm thước đo hiệu quả công tác của chúng ta.



Cùng với đó tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân và tầm quan trọng của yêu cầu phối hợp triển khai đồng bộ, nhịp nhàng ba trụ cột đối ngoại: đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân.



“Mỗi trụ cột đều có vai trò, sứ mệnh riêng, hướng đến các đối tượng khác nhau, vận dụng nhiều hình thức, triển khai trên nhiều lĩnh vực, địa bàn, nhưng tất cả đều hướng tới một mục tiêu chung là phát huy sức mạnh tổng hợp, thực hiện hiệu quả mục tiêu đối ngoại của đất nước; bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước; sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời giữa các ban, bộ, ngành, Trung ương, địa phương trong triển khai các nhiệm vụ đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân. Quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của công tác đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân trong giai đoạn mới và phải gắn với trách nhiệm của người đứng đầu”, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.



Đồng chí nêu bật tầm quan trọng của việc không ngừng nâng tầm công tác đối ngoại Đảng; tập trung củng cố và làm sâu sắc quan hệ với các chính đảng, nhất là các đảng cầm quyền tại các nước láng giềng, đảng có vai trò, vị thế tại các nước lớn, các nước mà Việt Nam đã thiết lập các khuôn khổ quan hệ, mở rộng không gian quan hệ Đảng, tạo sự đồng thuận chính trị trong chính trường các nước trong quan hệ với Việt Nam. Tiếp tục chú trọng đổi mới, triển khai linh hoạt, hiệu quả các cơ chế hợp tác kênh Đảng, trọng tâm là cơ chế gặp gỡ cấp cao, đối thoại chiến lược, hội thảo lý luận, tham vấn chính trị, đào tạo cán bộ, ký kết các thỏa thuận hợp tác, cơ chế “đường dây nóng”, đặc phái viên, các diễn đàn đa phương mà Đảng ta là thành viên. Tổ chức triển khai tốt và phát huy hơn nữa vai trò định hướng chiến lược của các hoạt động đối ngoại cấp cao của các đồng chí Lãnh đạo Đảng, lãnh đạo các ban đảng, cơ quan của Đảng, các tỉnh ủy, thành ủy.



Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân, chuyển mạnh tư duy từ giao lưu hữu nghị, vận động sang gắn kết lợi ích, kiến tạo không gian hợp tác bền vững; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, toàn dân, các tổ chức thực hiện tốt các hoạt động đối ngoại nhân dân. Chủ động, tích cực đóng góp, tham gia sâu hơn vào các mạng lưới, diễn đàn, cơ chế nhân dân khu vực và quốc tế. Nâng cao hiệu quả công tác phi chính phủ nước ngoài, bảo đảm đúng quy định, thực chất. Phát huy vai trò của địa phương, doanh nghiệp, người dân, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, gắn đối ngoại nhân dân với hợp tác giữa các địa phương, tạo điều kiện, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia hoạt động đối ngoại nhân dân. Tăng cường công tác thông tin đối ngoại, đấu tranh dư luận và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố vị thế, hình ảnh đất nước trên trường quốc tế. Đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, chuyên nghiệp hóa và chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động đối ngoại nhân dân.



Thường trực Ban Bí thư đề cập đến yêu cầu tiếp tục xây dựng Đảng bộ Ngoại giao thật sự trong sạch, vững mạnh. Coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ đối ngoại đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Kịp thời đào tạo, bồi dưỡng, hình thành đội ngũ chuyên gia ngoại giao có bản lĩnh chính trị vững vàng, lấy lợi ích quốc gia - dân tộc làm kim chỉ nam cho hành động; am hiểu về những địa bàn trọng yếu và lĩnh vực mới; có cơ chế thu hút, sử dụng nhân tài trong và ngoài ngành, cần làm tốt từ khâu tuyển chọn, đào tạo, đánh giá đến bố trí, sử dụng; lấy phẩm chất, năng lực và kết quả công việc làm thước đo.



Phát biểu tại Phiên họp, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư, đồng thời trao đổi, làm rõ các ý kiến phát biểu tham luận nhằm phát huy tốt vai trò của đối ngoại Đảng, để đối ngoại đảng thực sự “là nền tảng chính trị, dẫn dắt tổng thể quan hệ đối ngoại, đóng vai trò nòng cốt trong định hướng chiến lược, chủ trương, đường lối đối ngoại”; đối ngoại nhân dân thực sự tham gia một cách chủ động, kiến tạo, gắn kết và phục vụ trực tiếp nhiệm vụ phát triển…/.