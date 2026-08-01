Hội nghị Ngoại giao 33: Định hướng bao trùm, tạo xung lực trong giai đoạn mới

Đánh giá về nội dung phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ, Nguyễn Quốc Dũng khẳng định, nội dung phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sâu sắc và bao trùm. Trong đó, đã đề ra những định hướng quan trọng và đặt ra các vấn đề trọng tâm để hội nghị tập trung thảo luận, xây dựng kế hoạch hành động cụ thể cho công tác đối ngoại trong thời gian tới. Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ, Nguyễn Quốc Dũng trả lời phỏng vấn. Ảnh: Hải Ngọc - TTXVN Chuyển nhận thức sâu sắc thành hành động cụ thể

Đánh giá về 6 nhóm nhiệm vụ chính được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gợi mở trong bài phát biểu, Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng nhấn mạnh đây là những nội dung rất tổng quát, sát đúng và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của ngành Ngoại giao trong giai đoạn phát triển mới.



"Chúng tôi coi đây là kim chỉ nam cho Hội nghị. Trước hết là tập trung thảo luận sâu sắc về các yêu cầu, đề xuất được đưa ra, từ đó quán triệt đầy đủ và nhanh chóng biến các nội dung chỉ đạo thành hành động thực tiễn", Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng nhấn mạnh.



Theo Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng, phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước không chỉ gợi mở những vấn đề mang tính chiến lược mà còn yêu cầu toàn ngành Ngoại giao phải thảo luận tìm ra đáp án rõ ràng và xây dựng lộ trình triển khai chi tiết.



Để thực hiện hiệu quả các chỉ đạo này, theo Đại sứ bước đi đầu tiên và cốt lõi của ngành Ngoại giao Việt Nam là tiếp tục nâng cao nhận thức và trình độ mọi mặt. Toàn ngành Ngoại giao phải nhận thức sâu sắc các chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và hiểu rõ những yêu cầu đặt ra cho đất nước trong bối cảnh hiện nay. Phải nắm vững các yêu cầu mới trong bối cảnh thế giới đang biến động nhanh chóng… Từ đó xác định rõ vị trí của đất nước, nhận diện chính xác các thế mạnh, hạn chế, cơ hội cũng như khó khăn để tận dụng tối đa các yếu tố thuận lợi, đồng thời chủ động tìm kiếm giải pháp vượt qua thách thức. Đại sứ cho rằng, việc giải quyết các khó khăn đòi hỏi cả tinh thần tự lực chủ động lẫn sự phối hợp chặt chẽ với Đảng, Nhà nước, Chính phủ cùng các bộ, ngành nhằm tạo nên sức mạnh tổng thể.



Phát huy tối đa nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài



Liên quan đến vai trò của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng nhận định, nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên là kết nối, hỗ trợ đời sống cộng đồng kiều bào. Tuy nhiên, công tác đối ngoại không dừng lại ở việc hỗ trợ mà phải tiến tới phát huy mạnh mẽ nguồn lực to lớn từ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài - nguồn lực đang ngày càng phát triển và đóng vai trò ý nghĩa đối với sự nghiệp xây dựng đất nước.



Lĩnh hội đầy đủ tinh thần định hướng chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các cơ quan đại diện của Việt Nam tại nước ngoài cần không ngừng nỗ lực, tích cực, chủ động đổi mới tư duy và phương pháp tiếp cận để linh hoạt hơn, phù hợp với tình hình thực tế, đáp ứng nhu cầu hội nhập và phát triển của Việt Nam trong tình hình mới, đồng thời đáp ứng nguyện vọng của người dân trong nước cũng như cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài./.