Hội nghị liên tịch giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đồng chủ trì Hội nghị.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

*Phối hợp chặt chẽ, toàn diện, đạt nhiều kết quả nổi bật



Theo báo cáo, năm 2025, công tác phối hợp giữa hai cơ quan tiếp tục được duy trì chặt chẽ, toàn diện và đạt được nhiều kết quả nổi bật trên tất cả các lĩnh vực; góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động lập pháp, giám sát của Quốc hội; đồng thời phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong việc đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.



Hai cơ quan đã tích cực phối hợp các hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do MTTQ Việt Nam chủ trì, phát động; tăng cường phối hợp trong công tác xây dựng pháp luật. Trong công tác sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013, hệ thống MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên đã tổ chức hơn 6.500 hội nghị lấy ý kiến và tiếp nhận trên 51 triệu lượt ý kiến góp ý của nhân dân. Những ý kiến đã được tổng hợp, nghiên cứu tiếp thu, góp phần bảo đảm tính dân chủ và sự đồng thuận xã hội, tạo nên thành công của việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp với 100% đại biểu Quốc hội có mặt biểu quyết tán thành.



Hai cơ quan phối hợp chặt chẽ trong thực hiện việc tổng kết việc thực hiện Đề án Định hướng Chương trình lập pháp khóa XV và xây dựng Đề án Định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI; trong việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; trong quá trình chủ trì thẩm tra, tham gia tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết.



Hoạt động phối hợp giữa hai cơ quan trong công tác giám sát và phản biện xã hội được triển khai đồng bộ và hiệu quả từ khâu xây dựng chương trình giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bảo đảm tránh trùng lặp nội dung, thời gian, địa điểm giám sát, nâng cao hiệu quả giám sát. Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng phối hợp chặt chẽ trong công tác tiếp xúc cử tri và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân.



Đáng chú ý, hai cơ quan tích cực, chủ động phối hợp trong công tác chuẩn bị và triển khai các nhiệm vụ liên quan đến bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 bảo đảm đúng quy định của pháp luật, nhất là công tác ban hành các nghị quyết liên tịch và nghị quyết hướng dẫn về hiệp thương, giới thiệu ứng cử, tiếp xúc cử tri; ban hành theo thẩm quyền các văn bản, tài liệu phục vụ công tác tổ chức bầu cử. Hai cơ quan phối hợp chặt chẽ trong công tác tổ chức các Hội nghị hiệp thương và công bố danh sách người ứng cử đảm bảo đúng quy định; Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương…



*Tạo cơ chế để nhân dân tham gia xây dựng và hoàn thiện chính sách



Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài khẳng định, sự phối hợp giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam không chỉ đơn thuần là sự phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ của mỗi cơ quan, mà còn góp phần tạo dựng cơ chế để nhân dân tham gia ngày càng hiệu quả hơn vào quá trình xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật của Nhà nước.



Nêu rõ năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu triển khai thực hiện các nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng; là năm đầu của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh, công tác phối hợp giữa Quốc hội và MTTQ Việt Nam cần tiếp tục được tăng cường theo hướng chủ động hơn, thực chất hơn và gắn bó chặt chẽ hơn với thực tiễn đời sống của nhân dân.



MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả, thực chất các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; phát huy mạnh mẽ vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phản ánh đầy đủ, trung thực tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân, qua đó góp phần tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa Quốc hội với nhân dân. Đây không chỉ là một nhiệm vụ quan trọng mà còn là yêu cầu mang tính nguyên tắc để bảo đảm Quốc hội thực sự là cơ quan đại biểu của nhân dân.



MTTQ Việt Nam tiếp tục lắng nghe và tiếp thu ý kiến của nhân dân trong quá trình xây dựng chính sách, pháp luật thông qua hoạt động giám sát và phản biện xã hội, đối thoại xã hội, diễn đàn nghe dân nói, bảo đảm để các chính sách được ban hành ngày càng sát thực tiễn, khả thi, góp phần thúc đẩy chuyển đổi mạnh mẽ tư duy đánh giá từ mục tiêu xây dựng “pháp luật tốt trên văn bản” sang mục tiêu cao nhất “pháp luật tốt trong cuộc sống”, phát huy vai trò của mình trong tập hợp trí tuệ của các tầng lớp nhân dân, các chuyên gia, nhà khoa học, góp phần bổ sung những luận cứ khoa học và thực tiễn cho quá trình xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật.



Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài mong muốn thời gian tới, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ với MTTQ Việt Nam trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ chung. Trong đó, tiếp tục tạo điều kiện để Mặt trận và các tổ chức thành viên mở rộng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy tốt vai trò đại diện, tập hợp và phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; tăng cường phối hợp trong việc lấy ý kiến nhân dân đối với các dự án luật, các chủ trương, chính sách lớn của đất nước. Đồng thời, quan tâm hơn nữa đến việc theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri và nhân dân; trong các hoạt động giám sát, phản biện xã hội và trong việc trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm; tiếp tục nghiên cứu tham mưu đưa vào luật, nghị quyết các quy định phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên. Hai cơ quan nghiên cứu xây dựng cơ chế quy định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc tiếp thu phản hồi ý kiến, kiến nghị sau giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam.



*Tăng cường phối hợp trong xây dựng dựng pháp luật và giám sát



Phát biểu kết luận, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Hội nghị diễn ra ngay sau thành công rất tốt đẹp của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.



Đánh giá cao sự phối hợp hiệu quả giữa hai cơ quan, Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ, năm 2025, hai cơ quan phối hợp chặt chẽ trong việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013, góp phần để Nghị quyết được thông qua với 100% đại biểu có mặt tán thành; sửa đổi Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Luật Công đoàn, Luật Thanh niên, Luật Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và các nghị quyết phối hợp giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Hai cơ quan cũng tích cực phối hợp, chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp để ngày 15/3 vừa qua, cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp.



Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ngày càng gọn, rõ ràng, sắc nét. Từ báo cáo này, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội đã xây dựng báo cáo dân nguyện hằng tháng trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, qua đó nắm rõ tâm tư, nguyện vọng của cử tri.



Nhấn mạnh Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban luôn trân trọng ý kiến của MTTQ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội đề nghị năm 2026, hai cơ quan tăng cường phối hợp trong công tác xây dựng dựng pháp luật, trong giám sát và phản biện xã hội.



Theo Chủ tịch Quốc hội, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, Quốc hội có Nghị quyết số 197/2025/QH15 về một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá trong xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật. Chủ tịch Quốc hội lưu ý, hai bên áp dụng các chính sách này để hỗ trợ cho các cán bộ, công chức, chuyên gia… làm công tác xây dựng pháp luật, phát huy năng lực của đội ngũ này, góp phần nâng cao chất lượng lập pháp thời gian tới. Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội tăng cường tham vấn ý kiến của Hội đồng Tư vấn Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong quá trình thẩm tra các dự án luật, nghị quyết. Đồng thời, tích cực phối hợp tham gia các hoạt động giám theo Chương trình giám sát năm 2026 của Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội; tăng cường phối hợp nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.



Nêu rõ năm 2026 được xác định là năm tăng tốc, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tăng cường phối hợp, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền ban hành các chính sách điều hành phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tăng cường công tác đối ngoại, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.



Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị MTTQ đẩy mạnh tuyên truyền, giám sát việc triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, làm sao phải gần dân, sát dân, hiểu dân, nắm được tâm tư, nguyện vọng của người dân./.