Hội nghị Hiệu trưởng ASEAN+3 bàn các giải pháp phát triển giáo dục đại học

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Phương, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Cần Thơ phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Ánh Tuyết - TTXVN Chủ đề hội nghị lần này là “Vượt qua giới hạn: Tăng cường mạng lưới, chia sẻ chất lượng và thúc đẩy hợp tác bền vững ASEAN+3”, thể hiện khát vọng chung của các trường đại học trong việc thúc đẩy liên kết sâu hơn, hợp tác chặt chẽ hơn và phát triển bền vững hơn. Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi cho biết, vùng Đồng bằng sông Cửu Long đang đứng trước nhiều thách thức nghiêm trọng như biến đổi khí hậu, an ninh nguồn nước và cơ cấu kinh tế dịch chuyển. Giáo dục đại học, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo là các trụ cột quan trọng để tạo dựng tương lai bền vững. Cần Thơ đang hướng tới xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo dựa trên 4 trụ cột chiến lược: Giáo dục đại học chất lượng cao; khoa học - công nghệ; khởi nghiệp đổi mới và sự hợp tác chặt chẽ giữa nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, Cần Thơ đặt mục tiêu trở thành trung tâm tri thức và đổi mới sáng tạo của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, sẵn sàng hợp tác sâu rộng với các trường đại học trong khối ASEAN+3 thông qua hoạt động đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ. Thành phố cam kết tạo điều kiện thuận lợi để các cơ sở giáo dục triển khai các chương trình hợp tác liên quốc gia, nhất là trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, robot, nông nghiệp thông minh và phát triển đô thị sinh thái. Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Phương, Chủ tịch Hội đồng trường bày tỏ tự hào khi Đại học Cần Thơ được Mạng lưới các trường đại học ASEAN (AUN) chọn đăng cai tổ chức sự kiện. Đây là minh chứng rõ nét cho uy tín học thuật và khả năng kết nối quốc tế ngày càng gia tăng của giáo dục đại học Việt Nam. Đây là lần đầu tiên một cơ sở giáo dục đại học Việt Nam tổ chức diễn đàn cấp cao dành cho lãnh đạo các trường trong khối ASEAN+3, mở ra nhiều cơ hội hợp tác chiến lược về đào tạo, nghiên cứu, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Thanapan Laiprakobsup - Giám đốc Điều hành Mạng lưới các trường đại học ASEAN (AUN) phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Ánh Tuyết - TTXVN Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu thảo luận về 3 trụ cột chính gồm công bằng y tế - sức khỏe; khả năng chống chịu khí hậu và an ninh lương thực; hợp tác công nghệ và tăng trưởng bền vững. Hội nghị tập trung vào các chuyên đề then chốt như nông nghiệp và thủy sản bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên nước và áp dụng công nghệ số vào phát triển vùng. Các đại biểu tham quan thực tế tại Đại học Cần Thơ, thăm các phòng thí nghiệm và quan sát màn trình diễn công nghệ UAV (thiết bị bay không người lái) trong ứng dụng nông nghiệp.

Từ các phiên thảo luận, chuyên gia và lãnh đạo đơn vị giáo dục đề xuất nhiều giải pháp chiến lược để phát triển hệ thống đại học khu vực ASEAN. Cụ thể, các đại biểu đề cập đến việc mở rộng chương trình đào tạo liên kết và văn bằng kép, thành lập các cụm nghiên cứu chung để giải quyết thách thức địa phương; thúc đẩy trao đổi sinh viên, giảng viên; hợp tác sâu hơn với doanh nghiệp, tổ chức quốc tế; chuyển đổi số trong quản trị đại học, hướng tới mô hình “đại học thông minh”.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Thanapan Laiprakobsup, Giám đốc Điều hành Mạng lưới các trường đại học ASEAN cho biết: Mạng lưới luôn khẳng định cam kết đặt chất lượng giáo dục đại học ở vị trí trung tâm; không chỉ xây dựng các bộ tiêu chuẩn chung mà còn tập trung vào việc tăng cường khả năng “sức đề kháng” (resilience) và “sức miễn dịch thể chế” (institutional immunity) cho các trường đại học trong khu vực. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm chất lượng bên trong (internal quality assurance) bao gồm hệ thống, quy trình và cơ chế tự đánh giá - tự cải tiến chất lượng… Đó là nền tảng để các cơ sở đại học tự kiểm soát, cải tiến liên tục và phát triển bền vững. Ông đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam và Đại học Cần Thơ trong việc nâng cao chất lượng giáo dục và cam kết hợp tác quốc tế. Việc các trường ASEAN+3 cùng tham gia xây dựng chương trình nghiên cứu liên ngành, trao đổi học giả và chia sẻ dữ liệu khoa học sẽ giúp khu vực giải quyết tốt hơn các thách thức như biến đổi khí hậu, an ninh lương thực và phát triển bền vững. Hợp tác đại học không chỉ dừng lại ở chia sẻ tri thức mà còn là động lực tạo ra tác động xã hội, kinh tế, môi trường thông qua các mạng lưới liên kết mạnh mẽ và bền vững.

Việc được chọn đăng cai tổ chức Hội nghị Hiệu trưởng ASEAN+3 lần thứ 7 góp phần khẳng định uy tín quốc tế của Đại học Cần Thơ, mở ra tầm nhìn mới để các trường đại học Việt Nam chuyển từ vai trò tham gia sang đi đầu, dẫn dắt trong mạng lưới hợp tác giáo dục cao cấp khu vực. Với sự dẫn dắt của Mạng lưới các trường đại học ASEAN và cam kết mạnh mẽ từ các quốc gia thành viên, tương lai hợp tác đại học ASEAN+3 hứa hẹn có bước tiến bền vững, sâu rộng và nhiều ý nghĩa./.