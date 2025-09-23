Hội nghị “Đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực Giáo dục và Công nghệ Armenia - Việt Nam”

Hội nghị Giáo dục và Công nghệ Việt Nam - Armenia. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Hội nghị được tổ chức nhằm tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và Armenia trong các lĩnh vực chiến lược như giáo dục, công nghệ và đổi mới sáng tạo; thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua việc chia sẻ kinh nghiệm và các sáng kiến đổi mới; xây dựng hệ sinh thái chung bền vững về giáo dục và công nghệ giữa hai quốc gia; tạo điều kiện chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và các thực tiễn tốt nhất, từ đó mở ra các khả năng hợp tác như trao đổi học thuật, xây dựng chương trình đào tạo chung và thúc đẩy các dự án công nghệ liên quốc gia.

Theo Đại sứ Armenia tại Việt Nam Suren Bagdasaryan, trong thập kỷ qua, quan hệ Armenia và Việt Nam ngày càng bền chặt thông qua các chuyến thăm cấp cao và trao đổi nghị viện, đưa quan hệ đối tác lên tầm cao mới.

Nhắc lại chuyến thăm Armenia của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vào tháng 4/2025 và giới thiệu về hoạt động của TUMO, Đại sứ Suren Bagdasaryan cho biết, TUMO có trụ sở chính tại Thủ đô Yerevan, Armenia; là trung tâm giáo dục công nghệ và AI dành cho thanh thiếu niên lứa tuổi từ 12-18. Trung tâm đã hỗ trợ hàng nghìn học sinh trên khắp thế giới hiểu rõ và phát triển niềm đam mê công nghệ. Việc hình thành các trung tâm hoạt động theo mô hình TUMO tại Việt Nam đánh dấu cột mốc mới, mở rộng hợp tác không chỉ giữa Chính phủ mà còn giữa các cơ sở giáo dục và doanh nghiệp hai nước, sẽ trở thành biểu tượng của tình hữu nghị bền chặt giữa Armenia và Việt Nam.