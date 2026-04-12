Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 7, khóa X

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; cùng các Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng là Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X; đại diện lãnh đạo Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội dự hội nghị.



Trình bày Tờ trình của Ban Thường trực xin ý kiến Đoàn Chủ tịch vào dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy cho biết: Chương trình hành động nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 7 chương trình; trong đó, tiếp tục kế thừa và phát huy 6 chương trình hành động nhiệm kỳ 2024 - 2029, bổ sung chương trình mới "Tham gia phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, xây dựng xã hội số; đẩy mạnh chuyển đổi số trong hệ thống MTTQ Việt Nam". Việc xây dựng phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2024 - 2029 theo hướng cụ thể, chi tiết, khả thi; đồng thời bổ sung một số chỉ tiêu nhiệm kỳ theo hướng định lượng rõ rệt. Tiêu đề của Báo cáo chính trị: "Nâng cao vai trò nòng cốt chính trị của MTTQ Việt Nam trong phát huy dân chủ, truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước phát triển giàu mạnh, phồn vinh, hành phúc". Phương châm của Đại hội là: "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển".



Về dự thảo chương trình Đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy nêu rõ: Dự kiến Đại hội diễn ra từ 11-13/5/2026, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, thành phố Hà Nội. Đại hội sẽ lắng nghe phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; thảo luận, hiệp thương cử Đoàn Chủ tịch và Đoàn Thư ký của Đại hội; thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội; Báo cáo tình hình đại biểu tham dự Đại hội; Báo cáo tình hình đại biểu tham dự Đại hội; Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giai đoạn 2024 - 2026; Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam; các đại biểu thảo luận. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Minh Đức – TTXVN

Đại hội cũng sẽ thông qua Đề án nhân sự Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031; hiệp thương cử Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.



Trình bày Tờ trình xin ý kiến về Dự thảo Điều lệ MTTQ Việt Nam sửa đổi, bổ sung, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga cho biết: Điều lệ MTTQ Việt Nam được Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ X thông qua vào tháng 10/2024. Qua hơn 1 năm triển khai Điều lệ, thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sắp xếp các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức bộ máy, nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ đã có sự thay đổi. Dự thảo Điều lệ bổ sung, sửa đổi đã được thảo luận, lấy ý kiến góp ý từ Đại hội MTTQ cấp xã, cấp tỉnh; xin ý kiến các chuyên gia, các Hội đồng tư vấn; xin ý kiến Ủy ban, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; trình xin ý kiến Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng về các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ.



Đối với Đề án nhân sự Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, theo Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga, dự kiến nhân sự tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 là 405 người đảm bảo số lượng cơ cấu, thành phần theo đề án. Cụ thể, dự kiến cơ cấu kết hợp: nữ 21,4%; người ngoài Đảng 46,6%; người dân tộc thiểu số 25,1%; tôn giáo 16,2%.



Dự kiến nhân sự tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam là 72 người. Dự kiến cơ cấu kết hợp: nữ 18,6%; người ngoài Đảng 14,6%; người dân tộc thiểu số 16%; tôn giáo 6,6%...

Tại hội nghị, ý kiến đại biểu đánh giá cao và thống nhất cơ bản với đề án nhân sự trình Đại hội với số lượng, cơ cấu, thành phần Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI. Theo đó, để đồng bộ với việc sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ của hệ thống chính trị và tập trung xây dựng Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI hoạt động hiệu quả, phát huy tốt vai trò của Ủy viên Ủy ban phù hợp với tình hình thực tiễn, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã điều chỉnh số lượng Ủy viên là 405 người.

Các ý kiến thống nhất cơ bản với dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031; đồng thời đề nghị cần nghiên cứu thể hiện những nhiệm vụ và giải pháp mang tính cụ thể, rõ nét hơn nữa để đáp ứng yêu cầu về công tác Mặt trận trong giai đoạn mới.

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã thống nhất giới thiệu để Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam xem xét, hiệp thương cử nhân sự tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 và giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam./.