Hội nghị đánh giá kết quả công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, kết nối sản xuất tiêu thụ nông lâm thủy sản giao thương giữa Hà Nội và các địa phương

Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT phát biểu tại Hội nghị.

Bà Hoàng Thị Tố Nga, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Nam Định phát biểu tại tham luận tại Hội nghị.

Ông Nguyễn Như Tiệp, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị có sự tham gia của gần 250 đại biểu là lãnh đạo các cơ quan Trung ương, các sở, ngành của thành phố Hà Nội, 43 Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố. Gần 50 doanh nghiệp tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm bên lề Hội nghị.

Hội nghị đã tổng kết đánh giá các kết quả nổi bật của Chương trình phối hợp về Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông, lâm, thủy sản, giao thương giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong năm 2022;nghe các ý kiến tham luận của đại diện các Sở Nông nghiệp & PTNT các tỉnh, thành phố, ý kiến của đại diện các doanh nghiệp, Hợp tác xã chế biến lớn, hệ thống phân phối tiêu thụ và ý kiến định hướng các Cục chuyên ngành của Bộ Nông nghiệp & PTNT.

Trong năm 2022, Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội và 43 tỉnh, thành phố tham gia Chương trình phối hợp đã chủ động, tích cực duy trì và hỗ trợ phát triển 946 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn cho thành phố Hà Nôi (chiếm 57% số chuỗi toàn quốc), tăng 20% số chuỗi so với năm 2021. Riêng Hà Nội đã xây dựng và phát triển được 159 chuỗi, tăng 12% số chuỗi so với năm 2021(hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2022), trong đó nhiều chuỗi được tổ chức khép kín từ khâu sản xuất đến khâu phân phối tiêu thụ sản phẩm, tạo ra các thương hiệu mạnh trên thị trường.

Quang cảnh Hội nghị diễn ra tại Hà Nội. Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày tại hội nghị. Một số sản phẩm tiêu biểu được trưng bày tại Hội nghị.

Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản có nhiều chuyển biến tích cực. Hoạt động thông tin tuyên truyền được đẩy mạnh; nhiều chuỗi giá trị nông sản được triển khai có hiệu quả đã tạo ra những sản phẩm thực phẩm an toàn cho ngưởi tiêu dùng Thủ đô. Trong khuôn khổ chương trình phối hợp, nhiều hoạt động kết nối giao thương như Hội chợ, Festival, tuần lễ, hội nghị kết nối, trưng bày giới thiệu sản phẩm nông sản đặc sản vùng miền giữa Hà Nội và các tỉnh, thành phố đã được thực hiện hiệu quả, nhiều sản phẩm nông sản của các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Vĩnh Phúc, Lâm Đồng, Hải Dương, Hà Nam, Tiền Giang, Cần Thơ... đến các đơn vị phân phối, siêu thị, chợ, cửa hàng trái cây, doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu tại Hà Nội để chủ động kết nối tiêu thụ./.