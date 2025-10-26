Hội nghị Cấp cao ASEAN 47: Việt Nam góp phần thúc đẩy kinh tế số và an ninh lương thực ASEAN

Chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Kể từ khi gia nhập khối, Việt Nam đã đóng góp tích cực bằng cách cung cấp nguồn nhân lực và các khu kinh tế để các doanh nghiệp ASEAN phát triển mạnh. Sự tăng trưởng kinh tế nhanh chóng của Việt Nam, đặc biệt là khả năng cạnh tranh trong một số lĩnh vực công nghiệp hóa cao như dệt may và sản xuất, được nhận định mang lại một giá trị gia tăng đáng kể cho quá trình hội nhập kinh tế của ASEAN.

Thách thức hiện tại đối với Việt Nam là đảm bảo tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bền vững song hành với việc đối phó với thuế quan của Mỹ. Tiến sĩ Zokhri bày tỏ kỳ vọng rằng thông qua hội nhập kinh tế, nhu cầu cung ứng giữa ASEAN và Việt Nam có thể được tăng cường để tạo ra tình huống cùng có lợi cho tất cả các bên.

Hơn nữa, Việt Nam đang tích cực triển khai một số chính sách kinh tế chiến lược nhằm hướng tới tương lai. Các chính sách này tập trung vào phát triển công nghệ cao, thu hút đầu tư, chuyển đổi năng lượng sạch, tăng trưởng kinh tế số, cùng với thúc đẩy giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Những chiến lược này có thể là giá trị gia tăng cho Tầm nhìn ASEAN 2045, miễn là chúng được đồng bộ hóa với các con đường phát triển hiện có tại các nền kinh tế khác.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, Tiến sĩ Zokhri nhấn mạnh việc Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ trong khu vực. Ông dẫn phát biểu mới đây của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Quốc Trị tại Hội nghị Bộ trưởng Nông Lâm nghiệp ASEAN (AMAF) lần thứ 47 ở thành phố Pasay, Philippines, trong đó đại diện Việt Nam đã kêu gọi tăng cường hợp tác khu vực trong nông nghiệp kỹ thuật số và nông nghiệp thông minh với khí hậu nhằm nâng cao khả năng phục hồi, đổi mới và xây dựng hệ thống lương thực bền vững.

Việt Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuyển giao và áp dụng công nghệ trong nông nghiệp, do các nước ASEAN vẫn phụ thuộc rất nhiều vào lĩnh vực này. Sự sẵn sàng của Việt Nam đối với nông nghiệp thông minh sẽ giúp đảm bảo an ninh lương thực trong ASEAN, giảm thiểu nguy cơ rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng.

Những đóng góp và đề xuất của Việt Nam đặc biệt phù hợp với các vấn đề kinh tế cấp bách đang định hình chương trình nghị sự tại Hội nghị Cấp cao lần này, bao gồm việc tăng cường hội nhập sâu hơn vì sự bền vững và nền kinh tế dựa trên kỹ thuật số.

Nhận định về các kết quả của hội nghị sắp tới, nhà nghiên cứu Zokhri cho rằng các nhà lãnh đạo ASEAN đang phải đối mặt với thách thức kinh tế quan trọng, bao gồm việc tìm kiếm biện pháp đối phó với sự gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu phát sinh từ thuế quan của Mỹ. Một điểm đáng chú ý khác trong chương trình nghị sự là việc Timor Leste gia nhập với tư cách là nền kinh tế thứ 11 của khối. Việc trao tư cách thành viên đầy đủ cho Timor Leste được kỳ vọng sẽ tạo ra một động lực mới cho Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC).

Về mặt chính trị, theo ông Zokhri, một trong những kết quả mong đợi từ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 là việc đưa ra tuyên bố tái khẳng định tính trung lập của ASEAN khi đối mặt với sự cạnh tranh giữa các siêu cường. Mặc dù đã từng có sự cố không thể đưa ra tuyên bố chung về Biển Đông vào năm 2012, ông Zokhri khẳng định rằng không có dấu hiệu và bằng chứng rõ ràng cho thấy tình hình địa chính trị hiện tại tác động trực tiếp đến Hội nghị Cấp cao ASEAN lần này./.