Hội nghị Cấp cao ASEAN 47: Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp lãnh đạo các nước và tổ chức quốc tế

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

* Trao đổi với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cảm ơn Đảng, Nhà nước và Chính phủ Lào đã quan tâm, động viên và chia sẻ trước những tổn thất to lớn về người và tài sản do các cơn bão số 10, 11 và đợt lũ lụt nghiêm trọng tại Việt Nam trong những ngày gần đây, đồng thời chia sẻ với Thủ tướng Sonexay Siphandone trước những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra tại Lào vừa qua.

Đánh giá cao những thành quả tăng trưởng kinh kế tích cực tại Lào thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ mạnh mẽ và toàn diện công cuộc đổi mới của Lào; tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự chỉ đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, sự giám sát chặt chẽ của Quốc hội và sự điều hành hiệu quả của Chính phủ, đất nước Lào anh em sẽ tiếp tục thu được nhiều thắng lợi mới to lớn hơn nữa. Thủ tướng tin tưởng các bạn Lào sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng Nhân dân Cách mạng Lào lần thứ XI và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ IX, thiết thực kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ toàn quốc lần thứ XII, xây dựng thành công đất nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam đặc biệt coi trọng và dành ưu tiên cao nhất trong quan hệ với Lào, luôn nỗ lực vun đắp và đưa quan hệ Việt Nam – Lào tiếp tục phát triển bền vững, ngày càng đi vào chiều sâu.

Hai Thủ tướng đánh giá, thời gian qua, việc triển khai các mặt hợp tác đã thực hiện hiệu quả các Thỏa thuận cấp cao và kết quả Kỳ họp lần thứ 47 Ủy ban liên Chính phủ. Nhiều dự án quan trọng đã hoàn thành, trở thành điểm nhấn trong quan hệ giữa hai nước, điển hình là Lễ khánh thành cầu cảng số 3 Cảng Vũng Áng, Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý dân cư và thẻ căn cước công dân và chuẩn bị khánh thành Bệnh viện Hữu nghị và Công viên Hữu nghị.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị các bộ, ngành hữu quan hai nước tích cực phối hợp, trao đổi để triển khai có hiệu quả những dự án trọng điểm kết nối hai nền kinh tế, đặc biệt là về giao thông (gồm cả đường cao tốc, đường sắt), về năng lượng, thương mại, đầu tư, đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng chuỗi cung ứng bền vững. Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam cam kết tích cực chia sẻ kinh nghiệm, tiếp tục hỗ trợ Lào trong quá trình xây dựng đường lối, chính sách phát triển đất nước, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone nhất trí với những đánh giá, chia sẻ của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; chân thành cảm ơn sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa và sự hỗ trợ vô tư, trong sáng của Việt Nam dành cho Lào trong suốt công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như phát triển đất nước ngày nay; nhất trí về việc hai bên tăng cường phối hợp chặt chẽ triển khai hiệu quả, đúng tiến độ các dự án trọng điểm, thiết thực kỷ niệm những ngày lễ trọng đại của hai Đảng, hai nước trong năm 2025.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hai Thủ tướng cho rằng hai bên cần quyết liệt triển khai các hướng hợp tác, đạt hiệu quả thiết thực từ nay đến cuối năm, tạo đột phá để chuẩn bị cho giai đoạn hợp tác mới giữa hai nước.

Hai Thủ tướng nhất trí phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao giữa hai nước; tăng cường trao đổi đoàn các cấp, các kênh, không ngừng củng cố quan hệ chính trị tin cậy đặc biệt và bền chặt; tăng cường trụ cột hợp tác về quốc phòng - an ninh; đặc biệt quan tâm và nhất trí tiếp tục tạo đột phá, nâng tầm hợp tác, kết nối kinh tế, thương mại, đầu tư xứng tầm quan hệ hữu nghị vĩ đại giữa hai nước.

Hai bên triển khai quyết liệt các dự án trọng điểm có ý nghĩa chính trị và quy mô lớn; tiếp tục phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn đa phương, ủng hộ và bảo vệ lợi ích chính đáng của nhau trên trường quốc tế; phối hợp chuẩn bị và tổ chức tốt nhất cho Kỳ họp Ủy ban Liên Chính phủ lần thứ 48 giữa hai nước trong thời gian tới.

* Gặp tân Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chúc mừng bà Takaichi Sanae vừa được tín nhiệm bầu giữ chức Thủ tướng Nhật Bản; khẳng định Việt Nam luôn xác định Nhật Bản là đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu và sẵn sàng thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển ngày càng mạnh mẽ, toàn diện, thực chất.

Hai Thủ tướng bày tỏ vui mừng trước đà phát triển tốt đẹp của quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản và những tiến triển thực chất sau hai năm nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Trao đổi về các định hướng và biện pháp lớn nhằm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Nhật Bản, hai Thủ tướng nhất trí tăng cường tiếp xúc, trao đổi cấp cao và các cấp; thúc đẩy triển khai hiệu quả các cam kết, thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, đặc biệt trong hợp tác kinh tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Nhật Bản hỗ trợ nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) để Việt Nam thực hiện các dự án cơ sở hạ tầng trọng điểm; triển khai các nội dung hợp tác cụ thể trong khuôn khổ trụ cột hợp tác mới xác lập là khoa học công nghệ, đào tạo nhân lực chất lượng cao, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, bán dẫn, năng lượng; tăng cường hợp tác thực chất, hiệu quả giữa các địa phương hai nước và đẩy mạnh giao lưu nhân dân; tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại Nhật Bản.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã mời Thủ tướng Takaichi Sanae sớm thăm chính thức Việt Nam vào thời gian thích hợp.

Nhất trí và đánh giá cao các đề xuất hợp tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng Takaichi Sanae khẳng định Chính phủ Nhật Bản luôn coi trọng và ưu tiên phát triển quan hệ hai nước; sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Nhật Bản phát triển lên tầm cao mới, tin cậy, hiệu quả và thực chất hơn. Thủ tướng Takaichi Sanae bày tỏ sẽ thăm Việt Nam vào thời điểm phù hợp.