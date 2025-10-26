Hội nghị Cấp cao ASEAN 47: Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp lãnh đạo các nước Campuchia, Canada và Brazil

* Gặp Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện mà Campuchia đã đạt được thời gian qua, đồng thời hoan nghênh tiến triển mới trong việc giải quyết hòa bình tình hình Campuchia – Thái Lan, trong đó có việc ký kết Thỏa thuận hoà bình nhân dịp Hội nghị Cấp cao lần này.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh Thỏa thuận hòa bình tạo cơ sở để hai nước ổn định vùng biên giới, sớm nối lại hợp tác kết nối toàn diện, qua đó củng cố lòng tin, hướng tới hòa bình lâu dài và đem lại lợi ích thiết thực cho người dân Campuchia, Thái Lan cũng như cả khu vực.

Trao đổi về quan hệ song phương, hai lãnh đạo nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, phát huy các cơ chế hợp tác hiện có theo phương châm “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”, phấn đấu tạo đột phá trong hợp tác kinh tế, góp phần đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt mục tiêu 20 tỷ USD.

Hai bên cũng nhất trí đẩy mạnh kết nối địa phương theo hướng thiết thực, hiệu quả, thúc đẩy kết nối hạ tầng giao thông và logistics giữa hai nước, nhất là dự án kết nối cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Mộc Bài – Bavet – Phnom Penh, phát triển các cửa khẩu và hạ tầng thương mại biên giới; tiếp tục đàm phán, giải quyết các vướng mắc còn lại về phân giới cắm mốc trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị với phương châm “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đề nghị phía Campuchia tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh ổn định và mở rộng đầu tư tại Campuchia.

Về tình hình quốc tế và khu vực, hai Thủ tướng đã trao đổi, chia sẻ quan điểm về các vấn đề cùng quan tâm. Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn phía Campuchia đã cử Phó Thủ tướng sang dự Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về phòng chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội), góp phần vào thành công chung của sự kiện.