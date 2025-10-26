Hội nghị Cấp cao ASEAN 47: Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Cấp cao lần 3 Cộng đồng châu Á phát thải bằng 0

Hội nghị Lãnh đạo Cộng đồng châu Á phát thải ròng bằng 0 lần thứ 3. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Sáng kiến AZEC triển khai từ năm 2023 và là một cơ chế hợp tác đa phương nhằm hỗ trợ các quốc gia châu Á giải quyết 3 thách thức, bao gồm đảm bảo tăng trưởng kinh tế; đảm bảo an ninh năng lượng và theo đuổi quá trình khử carbon toàn ngành kinh tế dựa trên quan điểm “Một mục tiêu, nhiều lộ trình”.

Trong đó, các quốc gia trong khuôn khổ AZEC tái khẳng định đưa ra nhiều lộ trình đa dạng và thiết thực hướng tới phát thải ròng bằng 0, có tính đến hoàn cảnh riêng của mỗi quốc gia, các mục tiêu hoặc chính sách hiện hành và các thách thức phát triển bao gồm yếu tố địa lý, kinh tế, công nghệ, thể chế, xã hội và công bằng.