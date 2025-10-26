Hội nghị Cấp cao ASEAN 47: Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Nhật Bản lần thứ 28

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các Trưởng đoàn cùng Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Nhật Bản lần thứ 28. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Tại Hội nghị, các nhà lãnh đạo ASEAN nhấn mạnh Nhật Bản là một trong các đối tác lâu đời và tin cậy nhất của ASEAN. Hợp tác của hai bên phát triển sâu rộng, năng động và trở thành hình mẫu quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện thực chất, cùng có lợi ở khu vực. Tính đến nay, ASEAN và Nhật Bản đã và đang triển khai được 108/130 dòng hành động thực hiện Tầm nhìn chung về Đối tác tin cậy, hữu nghị và hợp tác ASEAN - Nhật Bản.

Nhật Bản hiện cũng là đối tác thương mại lớn thứ tư và là nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn thứ năm của ASEAN, với kim ngạch thương mại hai chiều năm 2024 đạt 236,6 tỷ USD và tổng vốn đầu tư đạt 17,5 tỷ USD. Đặc biệt, các sáng kiến của Nhật Bản nhằm tăng cường hợp tác ở khu vực và với ASEAN - trong đó các sáng kiến Đồng kiến tạo, Cộng đồng châu Á phát thải ròng bằng 0 (AZEC), Chuyển dịch Năng lượng châu Á (AETI) - đang mang lại lợi ích cụ thể cho người dân ở cả hai khu vực.

Các nhà lãnh đạo ASEAN và Thủ tướng Nhật Bản cùng nhất trí cho rằng tiềm năng hợp tác giữa hai bên còn nhiều và khẳng định cam kết tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện ASEAN - Nhật Bản.

Cụ thể, trong thời gian tới, ASEAN và Nhật Bản sẽ ưu tiên đẩy mạnh hợp tác về chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, năng lượng sạch, giáo dục, y tế, an ninh mạng, ứng phó biến đổi khí hậu, an ninh lương thực, nông nghiệp bền vững…, trong đó tận dụng tối đa Quỹ Hợp tác ASEAN - Nhật Bản (JAIF 3.0) để hỗ trợ triển khai các dự án.