Hội nghị Cấp cao ASEAN 47: Thủ tướng Malaysia nhấn mạnh các yếu tố gắn kết ASEAN

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các Trưởng đoàn ASEAN chụp ảnh chung tại Lễ khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Tham dự Lễ khai mạc còn có Tổng thống Brazil Lula da Silva, Thủ tướng Canada Mark Carney, Tổng thống Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, cùng đại diện Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Ngân hàng Thế giới (WB) và một số tổ chức khu vực, quốc tế.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim nhiệt liệt chào mừng Lãnh đạo các nước ASEAN, đối tác và bạn bè từ khắp các châu lục tới tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 47. Nhìn lại năm 2025 với nhiều biến động, không chỉ thử thách khả năng chống chịu của các nền kinh tế ASEAN mà cả ý chí và niềm tin vào hợp tác, đối thoại và hiểu biết trong thời kỳ nhiều chia rẽ, Thủ tướng Anwar Ibrahim khẳng định ASEAN tiếp tục đứng vững, nhờ vào niềm tin vững chắc rằng tôn trọng và lẽ phải sẽ luôn gắn kết các nước thành viên; nhấn mạnh việc Campuchia và Thái Lan ký thỏa thuận hòa bình lần này đã minh chứng cho sức mạnh của niềm tin, cũng như sự can đảm trong việc lựa chọn hòa giải, hòa bình.

Chúc mừng Timor Leste chính thức trở thành thành viên thứ 11 của ASEAN, Thủ tướng Malaysia nhấn mạnh đây là dấu mốc lịch sử trong quá trình phát triển của Hiệp hội, góp phần hoàn thiện gia đình ASEAN, đồng thời thể hiện cam kết của ASEAN hỗ trợ Timor Leste trong quá trình phát triển và nâng cao tự chủ chiến lược.