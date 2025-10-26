Hội nghị Cấp cao ASEAN 47: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự đối thoại cấp cao tại Hội nghị thượng đỉnh kinh doanh - đầu tư ASEAN

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với các đại biểu tham dự Phiên Đối thoại Cấp cao tại Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh và Đầu tư ASEAN (ABIS). Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Diễn ra ngày 25–26/10, với chủ đề “Thống nhất thị trường – Hướng tới thịnh vượng chung”, ABIS 2025 quy tụ hơn 1.500 đại biểu, bao gồm nguyên thủ và lãnh đạo cấp cao ASEAN, các giám đốc điều hành (CEO) của tập đoàn hàng đầu cùng chuyên gia kinh tế quốc tế. Hội nghị tập trung vào các biện pháp đổi mới của khu vực tư nhân để thúc đẩy cải cách chính sách và nâng cao vai trò của ASEAN trong nền kinh tế toàn cầu.

Tại phiên đối thoại, trả lời câu hỏi của Điều phối viên chương trình về những ưu tiên kinh tế chủ chốt của Việt Nam trong tương lai và làm thế nào để cân bằng giữa tăng trưởng với phát triển bền vững, giữa tự chủ và hội nhập, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết những năm qua, mặc dù bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại, chủ nghĩa đa phương gặp nhiều thách thức, chuỗi cung ứng đứt gãy, Việt Nam vẫn duy trì được tăng trưởng kinh tế, đồng thời ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Thời gian tới, Việt Nam tiếp tục thúc đẩy những động lực tăng trưởng, trong đó làm mới các động lực truyền thống gồm đầu tư, xuất khẩu và tiêu dùng và thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới như kinh tế xanh, kinh tế số, tăng trưởng kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế sáng tạo… Thủ tướng nêu rõ Việt Nam xác định tăng trưởng nhanh nhưng phải bền vững, bao trùm, đó là tư tưởng xuyên suốt; cân bằng giữa phát huy tự lực, tự cường và hội nhập quốc tế sâu rộng thực chất, hiệu quả.