Hội nghị Cấp cao ASEAN 47: Sẵn sàng cho giai đoạn phát triển mới

Các đại biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN. Ảnh: Viên Luyến – PV TTXVN tại Malaysia

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, tại các hội nghị, các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đã thảo luận và hoàn tất công tác chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao ASEAN 47 và các Hội nghị Cấp cao giữa ASEAN với đối tác diễn ra vào ngày 26-28/10. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động nhanh chóng, phức tạp và chưa có tiền lệ, các Bộ trưởng nhất trí loạt Hội nghị Cấp cao lần này là dịp quan trọng để ASEAN khẳng định đoàn kết và vai trò trung tâm, đẩy mạnh nỗ lực xây dựng Cộng đồng ASEAN bao trùm và bền vững, đồng thời tiếp tục mở rộng quan hệ với các đối tác, qua đó giúp ASEAN củng cố sức mạnh tự cường, tự chủ chiến lược, tiếp tục đóng góp hữu hiệu vào việc duy trì hoà bình, an ninh và phát triển ở khu vực.

Chúc mừng Timor Leste chuẩn bị trở thành thành viên thứ 11 của ASEAN, các Bộ trưởng khẳng định tiếp tục hỗ trợ Timor Leste hoàn thành các tiêu chí thành viên, hội nhập đầy đủ và hiệu quả vào các cơ chế hợp tác của ASEAN. Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Timor Leste đã nộp lưu chiểu văn kiện gia nhập Hiến chương ASEAN và văn kiện gia nhập Hiệp ước khu vực Đông Nam Á không vũ khí hạt nhân (SEANWFZ), khẳng định cam kết tuân thủ mọi nguyên tắc, mục tiêu và nghĩa vụ nêu trong Hiến chương và Hiệp ước, qua đó mở đường cho việc ASEAN chính thức kết nạp nước này vào ngày 26/10.

Về tiến trình xây dựng Cộng đồng, các nước đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện đồng bộ, hiệu quả các Kế hoạch Chiến lược nhằm hiện thực hóa mục tiêu, ưu tiên đề ra trong Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, trong đó ưu tiên thúc đẩy phát triển bao trùm và bền vững, tăng cường liên kết kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Về hợp tác chính trị-an ninh, trên cơ sở kết quả, kinh nghiệm thu được qua 10 năm triển khai Kế hoạch tổng thể xây dựng Cộng đồng Chính trị-An ninh (APSC) 2025, các nước nhất trí tập trung nỗ lực triển khai hiệu quả Kế hoạch chiến lược xây dựng APSC giai đoạn mới. Quan ngại về tình trạng tội phạm xuyên quốc gia, trong đó có tội phạm mạng, lừa đảo trực tuyến, đang diễn biến phức tạp, các Bộ trưởng nhất trí ASEAN cần đẩy mạnh hơn nữa hợp tác khu vực và quốc tế; theo đó hoan nghênh việc Việt Nam đăng cai Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng tại Hà Nội. Các nước cũng nhất trí ASEAN tiếp tục tăng cường đoàn kết, phối hợp trong những vấn đề ảnh hưởng tới hoà bình, an ninh khu vực, trong đó có Biển Đông.

Nhân dịp này, các Bộ trưởng Ngoại giao đã chứng kiến Phần Lan ký văn kiện tham gia Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC), nâng tổng số quốc gia/tổ chức tham gia TAC lên 58 nước.