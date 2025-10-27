Hội nghị Cấp cao ASEAN 47: Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp xúc song phương với Bộ trưởng Ngoại giao các nước

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Tại cuộc gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gửi tới Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Prak Sokhonn những lời chúc mừng tốt đẹp nhân dịp kỷ niệm 72 năm Quốc khánh Campuchia (09/11/1953-09/11/2025); cảm ơn Campuchia đã cử Đoàn do Phó Thủ tướng Sok Chenda Sophea dẫn đầu dự Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng tại Hà Nội (25-26/10).

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Prak Sokhonn gửi lời chúc mừng chân thành tới Chính phủ và nhân dân Việt Nam về những thành tựu to lớn đã đạt được sau các cải cách mới trong phát triển kinh tế - xã hội; đánh giá cao sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và những chỉ đạo sát sao của Chính phủ, giúp đất nước tiếp tục duy trì ổn định chính trị, tăng trưởng bền vững và ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong khu vực và trên trường quốc tế.

Hai bên tái khẳng định việc coi trọng và dành ưu tiên củng cố và phát triển quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Việt Nam - Campuchia và vui mừng trước những bước tiến trong quan hệ hai nước thời gian qua. Nhằm tiếp tục củng cố quan hệ hai nước ngày càng hiệu quả, thực chất, hai bên nhất trí phối hợp chuẩn bị tốt cho các hoạt động đối ngoại giữa hai Đảng, hai Nhà nước sắp tới.

Theo đó, hai bên khẳng định phối hợp chuẩn bị tốt Kỳ họp lần thứ 21 Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam – Campuchia về Hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học và kỹ thuật do Bộ trưởng Ngoại giao hai nước đồng chủ trì; trong đó tập trung tạo đột phá trong hợp tác kinh tế nhằm đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 20 tỷ USD trong thời gian tới, thúc đẩy gia tăng kết nối hạ tầng giao thông và logistics giữa hai nước.

Trao đổi về tình hình thế giới và khu vực gần đây, hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của tình đoàn kết ba nước Việt Nam - Campuchia - Lào và đoàn kết, đồng thuận của ASEAN trong bối cảnh hiện nay; nhất trí tiếp tục duy trì tham vấn, trao đổi trong các vấn đề chiến lược, đóng góp tích cực vào xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết, tự cường, vững mạnh. Bộ trưởng Lê Hoài Trung hoan nghênh và chúc mừng Thái Lan cùng Campuchia vừa ký kết Tuyên bố chung giữa hai Thủ tướng về kết quả cuộc họp tại Kuala Lumpur ngày 26/10 nhằm giải quyết hòa bình vấn đề biên giới; đánh giá cao nỗ lực trung gian, hòa giải của các nước; tin tưởng Tuyên bố chung này sẽ tạo cơ sở cho giải pháp hòa bình lâu dài và khẳng định Việt Nam sẵn sàng tham gia các nỗ lực chung của ASEAN hỗ trợ Campuchia và Thái Lan triển khai đầy đủ, hiệu quả Thỏa thuận này.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị phía Campuchia tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư và thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa giữa hai nước; quan tâm thúc đẩy sớm hoàn tất công tác phân giới cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia nhằm xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác cùng phát triển.

Tại cuộc gặp giữa Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow, Bộ trưởng Sihasak Phuangketkeow khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của Thái Lan tại khu vực Đông Nam Á và Bộ Ngoại giao Thái Lan sẽ hợp tác chặt chẽ với Bộ Ngoại giao Việt Nam để thu xếp và chuẩn bị tốt cho các chuyến thăm, các hoạt động tiếp xúc song phương cấp cao và các cấp trong thời gian tới, góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam – Thái Lan. Hai Bộ trưởng nhất trí phối hợp chặt chẽ triển khai các kết quả cụ thể, quan trọng của cuộc họp Nội các chung Việt Nam - Thái Lan lần thứ 4; thúc đẩy sớm xây dựng Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giai đoạn 2026 - 2030 với các nội dung hợp tác thực chất giữa hai nước trong giai đoạn mới.

Đánh giá hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư tiếp tục là lĩnh vực trụ cột trong quan hệ song phương, hai bên khẳng định quyết tâm đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt mục tiêu 25 tỷ USD theo hướng cân bằng; nhất trí phối hợp chặt chẽ xây dựng và triển khai Chiến lược “Ba kết nối”. Hai Bộ trưởng cũng khẳng định quyết tâm thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực mới có nhiều tiềm năng, như khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế số, kinh tế xanh, năng lượng tái tạo, chuyển đổi năng lượng công bằng, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước.

Nhân dịp này, hai bên cũng trao đổi về một số vấn đề cùng quan tâm. Liên quan đến công tác phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan ghi nhận những nỗ lực của Việt Nam trong lĩnh vực này thời gian qua và khẳng định Thái Lan sẵn sàng tăng cường phối hợp với Việt Nam trong các hoạt động hợp tác khai thác chung và bảo vệ môi trường trên biển.

Hoan nghênh và chúc mừng Thái Lan cùng Campuchia vừa ký kết Tuyên bố chung giữa hai Thủ tướng về kết quả cuộc họp tại Kuala Lumpur ngày 26/10 nhằm giải quyết hòa bình vấn đề biên giới giữa hai nước, Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam sẵn sàng đóng góp tích cực vào các nỗ lực chung của ASEAN hỗ trợ hai nước thực hiện tốt thỏa thuận đạt được.

Trao đổi về hợp tác an ninh, hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng trong việc tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin trong đấu tranh với các tổ chức khủng bố, phản động; bảo đảm không cho phép bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào sử dụng lãnh thổ của nước này để chống lại nước kia.

Hai Bộ trưởng nhất trí tiếp tục phối hợp, tham vấn, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương; củng cố đoàn kết và phát huy vai trò trung tâm của ASEAN trong các vấn đề khu vực và quốc tế; hợp tác phát triển tiểu vùng Mekong, quản lý và sử dụng bền vững nguồn nước sông Mekong; ủng hộ hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế và Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS 1982).

Tại cuộc gặp Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Maria Theresa Lazaro, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam rất coi trọng quan hệ với Philippines và mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước trong tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có những diễn biến phức tạp. Về phần mình, nhất trí với đề xuất của Bộ trưởng Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Maria Theresa Lazaro khẳng định Philippines coi trọng quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam và cam kết Bộ Ngoại giao Philippines sẽ hợp tác chặt chẽ với Bộ Ngoại giao Việt Nam thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao và các cấp trong thời gian tới, góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương hai nước.

Nhân dịp này, hai Bộ trưởng nhất trí sẽ tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả các cơ chế, thỏa thuận hợp tác giữa hai nước như Ủy ban hỗn hợp về Hợp tác song phương; thiết thực kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao năm 2026. Hai bên cũng nhất trí khai thác các lĩnh vực còn nhiều tiềm năng trong quan hệ, trong đó có phối hợp thúc đẩy bảo đảm an ninh lương thực.

Kết thúc cuộc gặp, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi lời mời sang thăm Việt Nam tới Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Maria Theresa Lazaro.

Gặp Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Motegi Toshimitsu, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung chân thành cảm ơn Chính phủ và nhân dân Nhật Bản đã kịp thời hỗ trợ các địa phương của Việt Nam khắc phục hậu quả nặng nề của các cơn bão vừa qua. Bộ trưởng Lê Hoài Trung chúc mừng ông Motegi vừa được tín nhiệm bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản và tin tưởng ông Motegi Toshimitsu sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp hơn nữa cho quan hệ Việt - Nhật.

Tại cuộc gặp, hai bên bày tỏ vui mừng quan hệ hợp tác, hữu nghị Việt - Nhật đang phát triển tốt đẹp, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, với tin cậy chính trị cao hơn và đạt nhiều tiến triển thực chất.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị Bộ Ngoại giao hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ để làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản, thúc đẩy triển khai hiệu quả cam kết, thỏa thuận giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước; tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác giữa hai nước; sớm hoàn thành các thủ tục để triển khai khoản vay ODA thế hệ mới. Bộ trưởng Lê Hoài Trung cũng đề nghị Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam trong quá trình chuyển đổi mô hình phát triển, tăng cường hợp tác về khoa học công nghệ, đồng thời, tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại Nhật Bản.

Hai bên nhất trí tăng cường phối hợp trên các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm và tại các diễn đàn đa phương. Bộ trưởng Motegi Toshimitsu nhấn mạnh Nhật Bản ủng hộ và sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam tổ chức thành công Năm APEC 2027. Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị Nhật Bản ủng hộ ứng cử viên của Việt Nam vào vị trí Thẩm phán Tòa án Luật biển quốc tế (ITLOS) nhiệm kỳ 2026 - 2035.

Đánh giá cao các đề xuất hợp tác của Bộ trưởng Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Motegi khẳng định Nhật Bản luôn xác định Việt Nam là đối tác quan trọng trong khu vực; Bộ Ngoại giao Nhật Bản sẵn sàng duy trì phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác Việt - Nhật không ngừng phát triển đi vào chiều sâu, tương xứng với tầm mức quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung mời Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Motegi sớm thăm Việt Nam, đồng chủ trì họp Ủy ban hợp tác Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 13. Bộ trưởng Motegi bày tỏ cảm ơn và vui vẻ nhận lời./.