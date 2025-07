Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 6: Khẳng định niềm tin của Việt Nam vào đối thoại, đoàn kết và hòa bình

Đại sứ Thụy Sĩ tại Việt Nam Thomas Gass trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN. Ảnh: Việt Đức - TTXVN

Theo Đại sứ Thomas Gass, trong bối cảnh hiện nay, Liên minh Nghị viện Thế giới và Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới tại Geneva có vai trò nhắc nhở thế giới rằng phát triển bền vững thực sự phải lấy người dân làm trung tâm, đòi hỏi sự tham gia của người dân và phải lưu tâm đến sự phụ thuộc lẫn nhau và tình đoàn kết giữa các quốc gia.Việc Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham gia Hội nghị này một lần nữa khẳng định, Việt Nam tin tưởng vào vai trò của cơ quan lập pháp trong hệ thống chính trị cũng như sự giám sát của những người đại diện cho nhân dân - những người đại diện cho sự đa dạng về tôn giáo, giới tính, dân tộc, độ tuổi và quan điểm. Việc tham gia này cũng tái khẳng định niềm tin của Việt Nam vào đối thoại, đoàn kết và hòa bình, Đại sứ Thomas Gass chia sẻ.Cũng theo Đại sứ Thomas Gass, chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Thụy Sĩ và Việt Nam đã và đang có những tiến triển đáng kể trên nhiều lĩnh vực trong nửa đầu năm 2025.

Có thể kể đến việc thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện trong cuộc gặp giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Thụy Sĩ Karin Keller-Sutter vào tháng 1/2025 tại Davos. Tại đây, hai bên cam kết thúc đẩy nhanh quá trình đàm phán hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Thụy Sĩ, cũng như với khối Hiệp hội mậu dịch tự do châu Âu (EFTA).



Vào tháng 5/2025, Thụy Sĩ và Việt Nam đã kỷ niệm 35 năm hợp tác phát triển và đồng thời khởi động một chương trình mới trị giá 50 triệu USD cho giai đoạn 2025 - 2028. Hợp tác cũng được mở rộng trong lĩnh vực tài chính số thông qua việc khởi động khuôn khổ thử nghiệm tài chính số (FinTech hợp tác với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và trong lĩnh vực ứng phó khí hậu với việc hoàn thành Dự án Phòng chống Lũ do Thụy Sĩ và Ngân hàng Thế giới hỗ trợ tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long).



Trong khi đó, Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ - Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sĩ đã tổ chức nhiều sự kiện, đón tiếp các lãnh đạo các tỉnh, thành phố của Việt Nam nhằm tìm kiếm và thúc đẩy hợp tác trong nông nghiệp thông minh, du lịch, năng lượng sạch, FinTech và đổi mới sáng tạo. Trong lĩnh vực văn hóa và giao lưu nhân dân, các ca sĩ và phim ảnh Thụy Sĩ đã có sự hiện diện nổi bật trong Lễ kỷ niệm Ngày quốc tế Pháp ngữ (20/3) năm nay tại Việt Nam, phản ánh sự quan tâm mạnh mẽ của hai bên đến giao lưu văn hóa.



Về hợp tác nghị viện, Đại sứ Thomas Gass cho biết, trong những năm gần đây, Thụy Sĩ và Việt Nam đã tích cực tăng cường quan hệ hợp tác nghị viện.

Một điểm nhấn là vào tháng 6/2023, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Thụy Sĩ – tức Chủ tịch Quốc hội Thụy Sĩ đã thăm Hà Nội cùng hai Phó Chủ tịch để nối lại đối thoại nghị viện cấp cao và thúc đẩy hợp tác về khuôn khổ pháp lý và thương mại. Vào tháng 3/2024, một đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam đã gặp gỡ các nghị sĩ Thụy Sĩ tại Geneva để tăng cường hợp tác lập pháp và giao lưu cộng đồng người Việt tại nước ngoài. Gần đây nhất, vào tháng 1/2025, hai nghị sĩ Thụy Sĩ đã tham gia Diễn đàn Hợp tác Nghị viện Pháp ngữ tổ chức tại Cần Thơ, với trọng tâm là nông nghiệp bền vững và biến đổi khí hậu.



Đại sứ Thomas Gass bày tỏ tin tưởng, sắp tới lãnh đạo Nghị viện/Quốc hội hai nước sẽ tăng cường trao đổi các chuyến thăm cấp cao, trong đó có chuyến thăm chính thức Thụy Sĩ của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.



Chia sẻ kỳ vọng về quan hệ giữa hai nước thời gian tới, Đại sứ Thomas Gass cho biết sắp tới hai nước sẽ tiến hành vòng đàm phán thứ 17 về thương mại, dự kiến diễn ra vào đầu tháng 9/2025.



“Tất cả các bên và các cấp đều đồng thuận rằng việc hoàn tất đàm phán hiệp định thương mại tự do với Việt Nam là ưu tiên cao nhất. Vào tháng 11 tới, sẽ có một diễn đàn kinh tế Việt Nam - Thụy Sĩ, lần này tổ chức tại Đà Nẵng. Và năm sau sẽ là một năm rất quan trọng đối với chúng tôi, bởi đó là kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Thụy Sĩ”, Đại sứ nói và cho biết thêm, dự kiến trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao sẽ có một số hoạt động nổi bật trong lĩnh vực văn hóa như liên hoan âm nhạc giữa hai quốc gia./.