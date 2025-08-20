Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Australia lần thứ 7

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Tại Hội nghị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Penny Wong đã trao đổi về việc triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Australia cũng như các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm.

Hai bên bày tỏ vui mừng trước sự phát triển sâu rộng của quan hệ song phương kể từ khi nâng cấp lên Đối tác Chiến lược toàn diện và hài lòng nhận thấy, các nội hàm của mối quan hệ đang được triển khai toàn diện và hiệu quả trên cả 6 trụ cột với nhiều kết quả thiết thực. Đặc biệt, quan hệ chính trị, tiếp xúc và trao đổi đoàn cấp cao và các cấp được duy trì hiệu quả; các cơ chế hợp tác song phương tổ chức đều đặn, trong đó có cơ chế Đối thoại quan chức cấp cao hai Bộ Ngoại giao lần thứ nhất (tháng 8/2025) và Đối thoại Chiến lược Ngoại giao và Quốc phòng (2+2) lần thứ 10 (tháng 8/2025).

Trên cơ sở một số kết quả đáng khích lệ như việc mở cửa thị trường với hoa quả (quả mận Australia và chanh leo Việt Nam) và kim ngạch thương mại song phương 2024 tăng trưởng 2,3%, hai bên nhất trí tăng cường hơn nữa hợp tác thương mại, đầu tư, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt mục tiêu 20 tỷ USD và tăng gấp đôi đầu tư như đã nêu tại Chiến lược tăng cường hợp tác kinh tế (EEES). Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn hoan nghênh Australia đẩy mạnh triển khai Chiến lược kinh tế Đông Nam Á đến năm 2040 tại Việt Nam; đồng thời đề nghị hai bên thúc đẩy, tạo đột phá trong lĩnh hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, trong đó có việc triển khai nghiên cứu chung.

Bộ trưởng Penny Wong bày tỏ mong muốn Việt Nam tiếp tục tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Australia đầu tư vào Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ cao; đề xuất mở rộng hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực Australia có tiềm năng và thế mạnh như biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo; khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong nghiên cứu và phát triển công nghệ mới, công nghệ xanh, phát triển hạ tầng phục vụ chuyển đổi năng lượng và hạ tầng số, nâng cao năng lực, phát triển nguồn nhân lực thông qua các dự án ODA và đầu tư.