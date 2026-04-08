Hội nghị bàn giao công tác của đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Chủ trì hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc.

Hội nghị bàn giao công tác Trưởng ban Tổ chức Trung ương. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Các đồng chí Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Thường trực Thành uỷ Hà Nội, đại diện các cơ quan hữu quan cùng dự.



Tại hội nghị, chúc mừng và tặng hoa tân Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu nhấn mạnh, Hội nghị bàn giao nhiệm vụ Trưởng Ban Tổ chức Trung ương là một dấu mốc quan trọng, chuyển giao trách nhiệm lãnh đạo cơ quan tham mưu chiến lược then chốt của Đảng về công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng hệ thống chính trị. Việc Bộ Chính trị tin tưởng, phân công đồng chí Nguyễn Duy Ngọc giữ cương vị Trưởng Ban Tổ chức Trung ương là sự ghi nhận xứng đáng đối với bản lĩnh, trí tuệ và những kinh nghiệm mà đồng chí đã tích lũy được qua nhiều vị trí công tác quan trọng. Đây không chỉ là trọng trách mà Bộ Chính trị giao đồng chí, mà còn là sự bổ sung nguồn lực lãnh đạo quan trọng cho Ban Tổ chức Trung ương và toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng.

Đồng chí Lê Minh Hưng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Nhiệm kỳ khóa XIII, tập thể Ban Tổ chức Trung ương đã bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, nỗ lực, cố gắng, quyết tâm để hoàn thành khối lượng công việc rất lớn với nhiều việc mới, khó, chưa có tiền lệ, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Nhấn mạnh điều này, đồng chí Lê Minh Hưng khẳng định những kết quả đó là kết tinh của sự đoàn kết, kỷ cương và tinh thần đổi mới.



Điểm lại những kết quả đạt được, đồng chí Lê Minh Hưng cho biết, Ban tham mưu hoàn thành hàng trăm đề án, nhiệm vụ trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tạo cơ sở để tham mưu ban hành các chủ trương của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng (nhiều hơn nhiệm kỳ trước 53 đề án, là nhiệm kỳ có số lượng đề án lớn nhất từ khóa XI đến nay). Đặc biệt, khối lượng các đề án, nhiệm vụ từ thời điểm tháng 5/2024 đến nay chiếm hơn 61% của toàn khóa.



Cùng với đó, Ban đã tham mưu triển khai quyết liệt việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy tổng thể, triệt để, sâu rộng và đồng bộ trong cả nước với quy mô lớn nhất trong lịch sử hiện đại, hoàn thành vượt mức các mục tiêu Nghị quyết số 18-NQ/TW đề ra đến năm 2030; góp phần kiến tạo mô hình phát triển mới mang tính chiến lược, dài hạn.



Cùng với đó, Ban Tổ chức Trung ương tham mưu chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 và Đại hội XIV của Đảng với nhiều điểm mới; kịp thời điều chỉnh các vấn đề phát sinh, bảo đảm công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp không bị gián đoạn trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy; thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp. Đặc biệt, lần đầu tiên hoàn thành việc bố trí 100% bí thư ủy, thành ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cấp tỉnh không phải là người địa phương.



Ban tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; phối hợp triển khai ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử và hoàn thành việc đổi thẻ đảng viên trong toàn Đảng, đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học công nghệ và nâng cao hiệu quả công tác quản lý đảng viên.

Đồng chí Lê Minh Hưng nêu rõ, trong những năm tới, nhiệm vụ về tổ chức xây dựng Đảng rất nặng nề. Bám sát Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương, Chương trình làm việc năm 2026 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương cùng toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV các Chương trình công tác toàn khóa, Chương trình công tác năm 2026, trong đó xác định tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp: Triển khai thực hiện 22 đề án, nhiệm vụ trình Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV (đến nay đã hoàn thành 4/22 đề án, nhiệm vụ) và 64 đề án, nhiệm vụ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 (đến nay đã hoàn thành 8/64 đề án, nhiệm vụ); Tham mưu vận hành tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo mô hình mới bảo đảm thông suốt, đồng bộ, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới; Tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả Thông báo kết luận số 21-TB/VPTW về giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; Tham mưu sơ kết, tổng kết, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, quy định của Trung ương khóa XIII về tổ chức xây dựng Đảng; Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên và xây dựng nội bộ Cơ quan trong sạch vững mạnh.



Đồng chí Lê Minh Hưng bày tỏ tin tưởng rằng, với tư duy sắc bén, sự quyết liệt và kinh nghiệm thực tiền dày dạn, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc sẽ cùng tập thể lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục giữ vững và phát huy hơn nữa những thành quả đã đạt được; kế thừa truyền thống vẻ vang, duy trì sự đoàn kết thống nhất, lề lối làm việc khoa học, trách nhiệm của Ban Tổ chức Trung ương. Với bản lĩnh, năng lực và kinh nghiệm, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc sẽ có những giải pháp sáng tạo để giải quyết những vấn đề mới phát sinh trong công tác xây dựng Đảng; đồng thời, tiếp tục quan tâm chăm lo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ của Ban và toàn Ngành "vừa hồng, vừa chuyên", có đủ phẩm chất và uy tín để ngang tầm với nhiệm vụ trong kỷ nguyên phát triền mới của dân tộc.

