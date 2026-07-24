Hội nghị AMM-59: Việt Nam thúc đẩy hợp tác với Panama, Luxembourg, Hà Lan và Qatar

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Manila, ngày 24/7, trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 (AMM-59) và các hội nghị liên quan tại Philippines, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có các cuộc tiếp xúc song phương với Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Luxembourg Xavier Bettel; Bộ trưởng Ngoại giao Hà Lan Tom Berendsen và Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Qatar Sultan bin Saad bin Sultan Al-Muraikhi.

Bộ trưởng ngoại giao Lê Hoài Trung và Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez. Ảnh: Việt Dũng - PV TTXVN tại Philippines

Tại cuộc gặp Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez, hai bên vui mừng điểm lại những thành tựu quan trọng trong hơn 50 năm quan hệ Việt Nam-Panama, trong đó thương mại song phương duy trì đà tăng trưởng tích cực, từ 364 triệu USD năm 2015 lên 474 triệu USD năm 2025. Bộ trưởng Ngoại giao Panama bày tỏ khâm phục những thành tựu phát triển của Việt Nam sau cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước; khẳng định Việt Nam là một đối tác quan trọng của Panama tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Hai Bộ trưởng nhất trí tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, phối hợp chuẩn bị các chuyến thăm cấp cao trong thời gian tới; đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực còn nhiều tiềm năng như thương mại, nông nghiệp, xúc tiến và bảo hộ đầu tư, hàng hải, hàng không, viễn thông, hải quan, du lịch, đào tạo ngôn ngữ và phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia. Hai bên cũng nhất trí tăng cường kết nối giữa các cơ quan, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp hai nước nhằm tìm kiếm những cơ hội hợp tác phù hợp với nhu cầu và thế mạnh của mỗi bên.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa Việt Nam và Panama tại các diễn đàn đa phương, nhất là Liên hợp quốc (LHQ); khẳng định Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối thúc đẩy quan hệ giữa Panama với ASEAN và khu vực Đông Nam Á. Bộ trưởng Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez đánh giá cao vai trò và vị thế ngày càng tăng của Việt Nam trong ASEAN; ủng hộ tăng cường quan hệ giữa Việt Nam với Tổ chức các quốc gia châu Mỹ và Cộng đồng các quốc gia Mỹ Latinh và Caribe. Hai bên nhất trí phối hợp tổ chức thành công Phiên Tham vấn chính trị Việt Nam-Panama lần thứ hai, dự kiến diễn ra tại Việt Nam từ ngày 27-29/7, nhằm rà soát các lĩnh vực hợp tác và đề xuất những biện pháp thiết thực đưa quan hệ song phương ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả.

Quang cảnh cuộc gặp giữa Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Luxembourg Xavier Bettel. Ảnh: Việt Dũng - PV TTXVN tại Philippines

Tại cuộc gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Luxembourg Xavier Bettel, hai Bộ trưởng đánh giá cao đà phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam-Luxembourg, nhất là kể từ khi hai nước thiết lập Đối tác chiến lược về tài chính xanh năm 2023; khẳng định quyết tâm đưa quan hệ song phương phát triển ngày càng thực chất thông qua tăng cường trao đổi đoàn, mở rộng giao lưu nhân dân và kết nối cộng đồng doanh nghiệp. Bộ trưởng Lê Hoài Trung chia sẻ những nỗ lực của Việt Nam trong khắc phục hậu quả chiến tranh, vượt qua những giai đoạn khó khăn và đạt được các thành tựu quan trọng về tăng trưởng kinh tế, giảm nghèo, cải thiện đời sống nhân dân và hội nhập quốc tế. Bộ trưởng Lê Hoài Trung cũng thông tin về mục tiêu phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và định hướng chuyển đổi mô hình tăng trưởng, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tăng trưởng xanh làm những động lực quan trọng.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung bày tỏ trân trọng sự hỗ trợ quý báu mà Luxembourg đã dành cho Việt Nam trong giai đoạn đất nước còn nhiều khó khăn, coi đây là nền tảng quan trọng của tình hữu nghị và lòng tin giữa hai nước.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Xavier Bettel bày tỏ ấn tượng trước đà phát triển mạnh mẽ của kinh tế Việt Nam, đánh giá cao những kết quả Việt Nam đạt được trong phát triển và giảm nghèo; khẳng định Luxembourg tự hào vì đã đồng hành với Việt Nam trong những giai đoạn khó khăn và mong muốn tiếp tục đóng góp vào chặng đường phát triển mới của Việt Nam.

Hai bên nhất trí coi hợp tác tài chính là một trụ cột quan trọng của quan hệ song phương, trước hết là tài chính xanh, tài chính bền vững, ngân hàng, thị trường vốn, chứng khoán và quản lý thuế. Hai Bộ trưởng hoan nghênh việc Bộ Tài chính hai nước đã hoàn tất dự thảo Bản ghi nhớ hợp tác và sẵn sàng tiến tới ký kết; nhất trí tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, đào tạo nhân lực, nâng cao năng lực quản lý và kết nối các định chế tài chính, quỹ đầu tư, sở giao dịch chứng khoán và cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị Luxembourg phát huy thế mạnh là một trung tâm tài chính quốc tế, hỗ trợ Việt Nam huy động nguồn lực cho chuyển đổi xanh, phát triển thị trường vốn, nâng cao năng lực quản lý tài chính và hoàn thiện khuôn khổ chính sách về thuế, chứng khoán. Hai bên cũng nhất trí tăng cường phối hợp tại LHQ và các diễn đàn đa phương, thúc đẩy quan hệ giữa Luxembourg với ASEAN và khu vực.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Bộ trưởng Ngoại giao Hà Lan Tom Berendsen. Ảnh: Việt Dũng - PV TTXVN từ Philippines

Trong cuộc gặp Bộ trưởng Ngoại giao Hà Lan Tom Berendsen, Bộ trưởng Lê Hoài Trung trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ quý báu của Hà Lan dành cho Việt Nam trong nhiều thập kỷ qua, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Bộ trưởng nhấn mạnh Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội-Amsterdam là một biểu tượng sinh động của tình hữu nghị và hợp tác giáo dục giữa hai nước; mong muốn Hà Lan tiếp tục mở rộng các chương trình đào tạo, trao đổi học thuật và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam.

Bộ trưởng Tom Berendsen đánh giá cao những thành tựu phát triển của Việt Nam, cho rằng sự ổn định về chính trị, xã hội và hệ thống pháp luật ngày càng hoàn thiện là những lợi thế quan trọng giúp Việt Nam tiếp tục thu hút các dòng đầu tư chất lượng cao, trong đó có các doanh nghiệp Hà Lan và châu Âu.

Hai Bộ trưởng nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao; phối hợp tổ chức Kỳ họp lần thứ chín Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Hà Lan về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước tại Việt Nam. Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị Hà Lan sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-Liên minh châu Âu (EU), qua đó tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước. Hai bên đặc biệt nhấn mạnh tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực bán dẫn và công nghệ cao; nhất trí thúc đẩy thiết lập khuôn khổ hợp tác về bán dẫn, đào tạo nhân lực kỹ thuật chất lượng cao, nghiên cứu-phát triển và kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Hai Bộ trưởng cũng trao đổi về khả năng tăng cường hợp tác giữa Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Viettel với ASML cùng các doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu và đào tạo của Hà Lan.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Qatar Soltan Bin Saad Al-Muraikhi. Ảnh: Việt Dũng - PV TTXVN từ Philippines

Tại cuộc gặp Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Qatar Sultan bin Saad bin Sultan Al-Muraikhi, Bộ trưởng Lê Hoài Trung một lần nữa gửi lời chia buồn sâu sắc của lãnh đạo cấp cao Việt Nam và của cá nhân Bộ trưởng tới Nhà nước, Hoàng gia và nhân dân Qatar trước việc cựu Quốc vương Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani từ trần; khẳng định Việt Nam luôn trân trọng những tình cảm tốt đẹp và đóng góp quan trọng của cựu Quốc vương đối với quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Hai bên nhất trí phối hợp thúc đẩy các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cấp, tạo thêm động lực cho quan hệ song phương; đồng thời mở rộng các dự án đầu tư và thúc đẩy những lĩnh vực hợp tác phù hợp với tiềm năng, thế mạnh và nhu cầu phát triển của mỗi nước.

Trao đổi về tình hình Trung Đông, Quốc vụ khanh Sultan bin Saad bin Sultan Al-Muraikhi chia sẻ những khó khăn, thiệt hại và tác động nặng nề do xung đột kéo dài đối với các quốc gia và người dân trong khu vực. Bộ trưởng Lê Hoài Trung bày tỏ chia sẻ sâu sắc, nhấn mạnh Việt Nam, với trải nghiệm của một đất nước từng đi qua nhiều thập kỷ chiến tranh, luôn thấu hiểu giá trị của hòa bình, ổn định, đối thoại và hợp tác; mong muốn các bất đồng được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế. Bộ trưởng Lê Hoài Trung cũng đánh giá cao vai trò trung gian hòa giải và cách hành xử trách nhiệm của Qatar trong góp phần hạ nhiệt căng thẳng, thúc đẩy đối thoại và tìm kiếm các giải pháp hòa bình./.