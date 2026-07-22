Hội nghị AMM-59: Việt Nam thúc đẩy hợp tác với Canada và New Zealand

Ngày 22/7/2026, trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng ngoại giao ASEAN lần thứ 59 (AMM-59) và các hội nghị liên quan, Bộ trưởng ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc gặp song phương với Bộ trưởng ngoại giao New Zealand. Ảnh: Việt Dũng - PV TTXVN tại Philippines