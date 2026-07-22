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Hội nghị AMM-59: Việt Nam thúc đẩy hợp tác với Canada và New Zealand
Bộ trưởng Lê Hoài Trung cảm ơn sự phối hợp của phía Canada trong việc tổ chức thành công cuộc điện đàm giữa Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Canada Mark Carney ngày 21/7. Trên cơ sở những định hướng đã được hai nhà lãnh đạo thống nhất, Bộ trưởng đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ để cụ thể hóa mục tiêu nâng tầm quan hệ; tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, duy trì các cơ chế đối thoại hiện có, đồng thời mở rộng hợp tác về thương mại, đầu tư, quốc phòng, an ninh, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực, quốc tế.
Hai Bộ trưởng cũng nhất trí tăng cường trao đổi chiến lược và phối hợp tại các diễn đàn đa phương, trong đó có ASEAN. Bộ trưởng Anita Anand đánh giá cao vai trò của Việt Nam trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) năm 2026 và nước chủ nhà APEC 2027, đồng thời bày tỏ mong muốn Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò cầu nối trong thúc đẩy Hiệp định Thương mại tự do Canada - ASEAN. Nhân dịp này, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đã mời Bộ trưởng Anita Anand thăm Việt Nam trong thời gian phù hợp.
Trong cuộc gặp Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Winston Peters, hai bên bày tỏ hài lòng trước những bước phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam - New Zealand cũng như quan hệ ASEAN - New Zealand thời gian qua. Bộ trưởng Winston Peters đánh giá cao vai trò tích cực, chủ động và hiệu quả của Việt Nam trên cương vị điều phối quan hệ ASEAN - New Zealand giai đoạn 2024-2027, góp phần thúc đẩy đối thoại, tăng cường tin cậy và đưa quan hệ hai bên phát triển thực chất. Ông cũng ghi nhận sự phối hợp chặt chẽ của Việt Nam trong việc thúc đẩy nâng cấp quan hệ ASEAN - New Zealand lên Đối tác chiến lược toàn diện và xây dựng các định hướng hợp tác cho giai đoạn mới.
Hai Bộ trưởng nhất trí tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao, mở rộng hợp tác về thương mại, đầu tư, tăng cường kết nối doanh nghiệp, địa phương và giao lưu nhân dân, qua đó làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - New Zealand. Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát huy vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực, ủng hộ tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN và triển khai hiệu quả Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, đồng thời nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong xử lý các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm./.