Hội nghị AMM-59: Việt Nam, Hoa Kỳ nhất trí thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện đi vào chiều sâu

Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đánh giá cao sự tham dự và những đóng góp tích cực của Ngoại trưởng Marco Rubio tại các hội nghị của ASEAN, qua đó thể hiện cam kết hợp tác và sự hiện diện tích cực của Hoa Kỳ vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng tại khu vực, cũng như sự ủng hộ đối với vai trò trung tâm của ASEAN.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu; mong muốn cùng Hoa Kỳ tiếp tục đưa quan hệ hai nước phát triển sâu rộng, hiệu quả, thực chất và toàn diện, phù hợp với lợi ích của nhân dân hai nước, đồng thời đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực cũng như trên thế giới.

Bộ trưởng ngoại giao Việt Nam Lê Hoài Trung và Bộ trưởng ngoại giao Hoa Kỳ Marco Rubio tại cuộc gặp. Ảnh: Việt Dũng - PV TTXVN tại Philippines

Nhân dịp này, Bộ trưởng Lê Hoài Trung trân trọng đề nghị Ngoại trưởng Marco Rubio chuyển tới Tổng thống Donald Trump thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn cùng Hoa Kỳ tiếp tục thúc đẩy quan hệ hai nước ngày càng phát triển thực chất.

Đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa hai Bộ Ngoại giao từ đầu năm đến nay, Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho rằng sự phối hợp này đã góp phần thúc đẩy hợp tác trên cả bình diện song phương, khu vực và quốc tế. Bộ trưởng đề nghị hai cơ quan ngoại giao tiếp tục phát huy vai trò điều phối, thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao; đồng thời duy trì và nâng cao hiệu quả các cơ chế đối thoại song phương trên nhiều lĩnh vực.

Đồng tình với những đánh giá của Bộ trưởng Lê Hoài Trung, Ngoại trưởng Marco Rubio khẳng định quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ đang duy trì đà phát triển tích cực và đạt nhiều kết quả quan trọng. Theo ông, những thành tựu đạt được tiếp tục cho thấy hợp tác giữa hai nước mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai bên, đồng thời đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và phát triển tại khu vực và trên thế giới.

Trao đổi về hợp tác kinh tế-thương mại, Bộ trưởng Lê Hoài Trung tái khẳng định quyết tâm của Việt Nam trong việc phối hợp với Hoa Kỳ sớm kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng Việt Nam-Hoa Kỳ. Bộ trưởng tin tưởng hiệp định sẽ tạo xung lực mới và trở thành nền tảng then chốt để hai nước bước vào giai đoạn hợp tác hiệu quả, ổn định hơn. Bộ trưởng đề nghị hai bên tiếp tục duy trì trao đổi trên tinh thần tích cực, xây dựng và thiện chí; xử lý những vấn đề còn khác biệt trên cơ sở nhìn nhận tổng thể, dài hạn về quan hệ hai nước, đồng thời bảo đảm lợi ích chính đáng của mỗi bên. Bộ trưởng Lê Hoài Trung cũng đề nghị phía Hoa Kỳ sớm kết thúc cuộc điều tra theo Mục 301 với kết luận phản ánh đầy đủ những nỗ lực của Việt Nam, phù hợp với tinh thần Hoa Kỳ ủng hộ một Việt Nam mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng.

Quang cảnh cuộc gặp. Ảnh: Việt Dũng - PV TTXVN từ Philippines

Khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư, hoạt động lâu dài và có chất lượng cao tại Việt Nam, Bộ trưởng cho biết Việt Nam đang chủ động rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng minh bạch, hiện đại và đồng bộ. Những nỗ lực này nhằm tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp tiếp cận thị trường.

Về phần mình, Ngoại trưởng Marco Rubio khẳng định hợp tác kinh tế-thương mại tiếp tục là nền tảng quan trọng của quan hệ song phương. Ông cho rằng hai bên cần duy trì trao đổi chặt chẽ, đồng thời bày tỏ mong muốn Việt Nam và Hoa Kỳ sớm đạt được một thỏa thuận thương mại có tiêu chuẩn cao, mang tính đối ứng, công bằng và cân bằng, qua đó tạo thêm cơ hội kinh tế, việc làm và lợi ích cho cả hai nước. Ngoại trưởng Marco Rubio cũng nhất trí với Bộ trưởng Lê Hoài Trung về việc hai nước cùng xây dựng kế hoạch hợp tác toàn diện trong các lĩnh vực kinh tế-thương mại, an ninh-quốc phòng, khoa học-công nghệ, giáo dục và giao lưu nhân dân, qua đó tiếp tục đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ phát triển thực chất và đi vào chiều sâu.

Về hợp tác quốc phòng-an ninh, hai Bộ trưởng nhất trí duy trì nhịp độ hợp tác phù hợp với nhu cầu, mong muốn của mỗi nước và tình hình thực tiễn; tích cực triển khai kết quả các cuộc gặp và chuyến thăm của quan chức quốc phòng hai nước thời gian qua. Bộ trưởng Lê Hoài Trung ghi nhận ngành công nghiệp quốc phòng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hiện diện và góp phần vào thành công của Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam, dự kiến được tổ chức vào cuối năm nay.

Hai bên nhất trí tiếp tục đẩy mạnh hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, trong đó có xử lý ô nhiễm dioxin, rà phá bom mìn, hỗ trợ người khuyết tật, tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh, cũng như tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Việt Nam.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung chia sẻ những nỗ lực của Đảng và Chính phủ Việt Nam trong việc đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; đánh giá cao sự hỗ trợ quan trọng của Hoa Kỳ về hồ sơ, thông tin, tư liệu và công nghệ giám định ADN. Bộ trưởng đề nghị phía Hoa Kỳ tiếp tục duy trì, mở rộng hợp tác và dành nguồn lực phù hợp cho lĩnh vực có ý nghĩa nhân đạo này.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai Bộ trưởng nhấn mạnh cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ, góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung hoan nghênh và khẳng định Việt Nam ủng hộ Hoa Kỳ tổ chức thành công Hội nghị Thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Miami, bang Florida, vào tháng 12/2026. Ngoại trưởng Marco Rubio khẳng định Hoa Kỳ sẽ tích cực tham gia và ủng hộ Việt Nam tổ chức thành công Năm APEC 2027.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trân trọng mời Ngoại trưởng Marco Rubio thăm Việt Nam vào thời điểm thích hợp. Ngoại trưởng Marco Rubio vui vẻ nhận lời./.