Hội nghị AMM-59: Việt Nam đề xuất tăng cường liên kết, nâng cao sức chống chịu trong hợp tác ASEAN+3

Tại hội nghị, các Bộ trưởng đánh giá sau gần 3 thập kỷ hình thành và phát triển, ASEAN+3 ngày càng khẳng định vai trò là một trong những cơ chế hợp tác thực chất, hiệu quả nhất ở khu vực. Thông qua hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, tài chính, bảo đảm ổn định chuỗi cung, an ninh năng lượng và lương thực…, các nước ASEAN+3 đã cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, từ khủng hoảng tài chính, đại dịch y tế, thiên tai thảm hoạ tới những bất ổn địa chính trị, địa kinh tế. Ba nước Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đều khẳng định cam kết ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN, tiếp tục hỗ trợ ASEAN triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 và nâng cao sức chống chịu trước các tác động tiêu cực từ bên ngoài.

Bộ trưởng ngoại giao Lê Hoài Trung tại cuộc họp. Ảnh: Việt Dũng - Pv TTXVN tại Philippines

Trong bối cảnh thế giới và khu vực đang có nhiều biến động, các Bộ trưởng nhất trí cần phát huy hơn nữa vai trò của ASEAN+3 là động lực chính của hợp tác Đông Á, trong đó ưu tiên hợp tác và liên kết kinh tế, nâng cao sức chống chịu và năng lực tập thể nhằm ứng phó với khủng hoảng hay cú sốc từ bên ngoài. Theo đó, các Bộ trưởng nhấn mạnh cần đẩy nhanh triển khai Kế hoạch công tác ASEAN+3 giai đoạn 2023-2027; làm sâu sắc hơn nữa quan hệ kinh tế, thương mại, gắn kết các thỏa thuận thương mại tự do ở khu vực và khai thác hiệu quả thỏa thuận hợp tác, hỗ trợ tài chính; nghiên cứu khả năng mở rộng quỹ dự trữ gạo để góp phần bảo đảm an ninh lương thực; xem xét khả năng lập kho dự trữ xăng dầu chung đi đôi với hợp tác về chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo để góp phần bảo đảm an ninh năng lượng... Các nước cũng nhất trí gia tăng hợp tác chuyển đổi số, công nghệ và đổi mới sáng tạo, tận dụng vị thế đi đầu của các nước Đông Bắc Á trong lĩnh vực này. Đầu tư vào con người thông qua hợp tác giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, giao lưu văn hoá, du lịch cũng sẽ tiếp tục được chú trọng.

Các Bộ trưởng ASEAN+3 chụp ảnh trước phiên họp. Ảnh: Việt Dũng - Pv TTXVN từ Philippines

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định vai trò của ASEAN+3 trong việc tạo lập khuôn khổ chiến lược để các nước khu vực tăng cường liên kết kinh tế, nâng cao khả năng tự cường và góp phần bảo đảm tương lai hoà bình, thịnh vượng ở khu vực. Để hợp tác ASEAN+3 tiếp tục phát triển và thích ứng hữu hiệu với những biến động trong môi trường chiến lược ở khu vực và thế giới, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị các nước tiếp tục ưu tiên làm sâu sắc hội nhập kinh tế và tăng cường kết nối khu vực thông qua triển khai hiệu quả các thỏa thuận thương mại, đồng thời mở rộng hợp tác về năng lượng, lương thực, trong đó nghiên cứu khả năng xây dựng thoả thuận hợp tác năng lượng chung, nhằm giúp khu vực nâng cao khả năng chống chịu và sẵn sàng ứng phó với các thách thức, cú sốc từ bên ngoài. Bộ trưởng Lê Hoài Trung cũng đề nghị Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc tăng cường hợp tác và hỗ trợ ASEAN trong các lĩnh vực công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, triển khai hiệu quả thoả thuận của các lãnh đạo về hợp tác phát triển xe điện, năng lượng sạch và phát triển carbon thấp.

Trên cơ sở quan hệ song phương tốt đẹp với các nước Đông Bắc Á, Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam tiếp tục làm hết sức mình nhằm giúp ASEAN+3 tiếp tục phát triển hơn nữa, đóng góp vào hoà bình, ổn định và phát triển ở khu vực cũng như mang lại lợi ích thiết thực cho người dân./.