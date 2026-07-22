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Hội nghị AMM-59: Việt Nam chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-New Zealand, thúc đẩy hợp tác thực chất
Khẳng định vai trò của Việt Nam trên cương vị nước điều phối quan hệ ASEAN - New Zealand, Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với New Zealand và các nước ASEAN để thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN - New Zealand phát triển ngày càng sâu sắc, thực chất, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực cũng như thế giới.
Các bộ trưởng đã rà soát toàn diện tình hình hợp tác và thống nhất nhiều định hướng lớn nhằm tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN - New Zealand trên bốn trụ cột Hòa bình, Thịnh vượng, Con người và Hành tinh. Hai bên nhất trí tiếp tục đề cao các nguyên tắc và phương cách của ASEAN, duy trì cấu trúc khu vực mở, minh bạch, bao trùm và dựa trên luật pháp quốc tế với ASEAN giữ vai trò trung tâm; tăng cường hợp tác về an ninh biển, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, an ninh mạng và quản trị trí tuệ nhân tạo (AI).
Trong lĩnh vực kinh tế, ASEAN và New Zealand cam kết thúc đẩy liên kết kinh tế, khai thác hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Australia - New Zealand (AANZFTA) đã được nâng cấp, sớm hoàn tất ký kết Hiệp định Dịch vụ hàng không ASEAN - New Zealand (ANZ-ASA), đồng thời hỗ trợ ASEAN triển khai hiệu quả Hiệp định khung về Kinh tế số (DEFA). Hai bên cũng nhất trí mở rộng hợp tác về giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, y tế, ứng phó thiên tai và biến đổi khí hậu, đồng thời New Zealand tiếp tục hỗ trợ ASEAN thu hẹp khoảng cách phát triển và tăng cường kết nối khu vực.
Trước những tác động của tình hình Trung Đông đối với chuỗi cung ứng, an ninh năng lượng và an ninh lương thực, các bộ trưởng đã thông qua Tuyên bố chung ASEAN - New Zealand về thúc đẩy tự cường khu vực, tái khẳng định cam kết đối với luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982, đồng thời đề ra nhiều sáng kiến tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, lương thực và hàng hải, góp phần nâng cao khả năng chống chịu của khu vực trước các thách thức mới./.