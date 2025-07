Hội nghị AMM-58: Nỗ lực đưa hợp tác ASEAN với các đối tác đi vào chiều sâu, đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển bền vững

Chiều 10/7/2025, tiếp tục chuỗi hoạt động Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 58 và các Hội nghị liên quan, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dẫn đầu Đoàn Việt Nam tham dự các Hội nghị Bộ trưởng ASEAN+1 với các đối tác Nhật Bản, Nga, Hàn Quốc, Hoa Kỳ và Hội nghị Bộ trưởng ASEAN+3. Ảnh: TTXVN phát

Tại các Hội nghị, các nước ASEAN và đối tác cam kết đưa quan hệ đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả. Trong bối cảnh khu vực và thế giới biến động khó lường, các nước nhấn mạnh yêu cầu tăng cường đối thoại, hợp tác, phối hợp hành động ứng phó các thách thức chung, đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, an ninh, ổn định, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy tăng trưởng bao trùm và bền vững. Các đối tác khẳng định ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN và hỗ trợ ASEAN triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, đặc biệt ưu tiên các lĩnh vực chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, trí tuệ nhân tạo và các công nghệ mới nổi.

* Tại Hội nghị ASEAN-Nhật Bản, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Takeshi Iwaya nhấn mạnh xuyên suốt hơn nửa thế kỷ qua, quan hệ hai bên luôn được vun đắp trên nền tảng vững chắc của tinh thần hữu nghị, hợp tác, tin cậy và đồng kiến tạo. Nhật Bản cam kết tăng cường hợp tác đa tầng nấc, cùng ASEAN xử lý các vấn đề quốc tế và khu vực, thúc đẩy quản trị toàn cầu để đồng kiến tạo tương lai. Các nước đánh giá cao đà phát triển năng động và thực chất của Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện ASEAN-Nhật Bản với hơn 60% dòng hành động trong Kế hoạch hành động được triển khai trong năm qua. Các Bộ trưởng nhấn mạnh cần sớm nâng cấp Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN-Nhật Bản để thích ứng với các lĩnh vực tăng trưởng mới về phát triển số, xanh và chuỗi cung ứng. ASEAN hoan nghênh hỗ trợ của Nhật Bản trong cải thiện môi trường đầu tư, phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, thúc đẩy tăng trưởng bền vững, thu hẹp khoảng cách phát triển, và phát triển tiểu vùng.

* Tại Hội nghị ASEAN-Nga, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov khẳng định ASEAN là đối tác tin cậy của Nga, cam kết thúc đẩy hợp tác bình đẳng trên cơ sở Hiến chương Liên hợp quốc, đóng góp tích cực vào duy trì ổn định ở châu Á-Thái Bình Dương. Hội nghị ghi nhận khoảng 75% các biện pháp trong Kế hoạch Hành động giai đoạn 2021-2025 đã được hoàn thành. Các nước hoan nghênh Cuộc họp Tham vấn lần thứ nhất các Quan chức cao cấp số ASEAN+Nga vào đầu năm nay, tạo cơ sở thuận lợi tăng cường hợp tác số trong thời gian tới. Các Bộ trưởng nhất trí thúc đẩy hợp tác kinh tế, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế số, đổi mới sáng tạo, chuỗi cung ứng, du lịch bền vững, năng lượng sạch và phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ. ASEAN đánh giá cao vai trò của Diễn đàn Doanh nghiệp ASEAN - Liên minh Kinh tế Á - Âu và Hội đồng Doanh nghiệp ASEAN - Nga trong kết nối cộng đồng doanh nghiệp hai bên. Trong lĩnh vực văn hóa-xã hội, ASEAN hoan nghênh sáng kiến của Nga tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh các Nhà ngoại giao trẻ ASEAN-Nga và ghi nhận đề xuất thiết lập cơ chế Hội nghị Quan chức Cao cấp ASEAN-Nga về Thanh niên. Hai bên sẽ tiếp tục xúc tiến xây dựng Kế hoạch Hành động ASEAN-Nga giai đoạn 2026-2030 và triển khai công tác chuẩn bị cho việc kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ vào năm 2026.

* Tại Hội nghị ASEAN-Hàn Quốc, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Park Yoon Joo khẳng định cam kết của Hàn Quốc tiếp tục làm sâu sắc và mở rộng quan hệ với ASEAN trên cơ sở tin cậy, tôn trọng và cùng có lợi, chia sẻ sự tương đồng giữa chủ đề “Bao trùm và Bền vững”của ASEAN và chủ đề “Kiến tạo tương lai bền vững” của Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Hàn Quốc năm nay, mong muốn tăng cường phối hợp để tối ưu hóa sự cộng hưởng giữa hai cơ chế quan trọng này. Các nước đánh giá quan hệ ASEAN-Hàn Quốc đang ở giai đoạn phát triển mạnh mẽ nhất với dấu mốc thiết lập Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 10/2024. Hai bên đánh giá cao kết quả triển khai Kế hoạch Hành động giai đoạn 2021-2025 đạt tỷ lệ hoàn thành 94,5%, và nhất trí thông qua Kế hoạch Hành động mới cho giai đoạn 2026-2030. Các Bộ trưởng ghi nhận nỗ lực chuẩn bị cho đàm phán nâng cấp Hiệp định Thương mại tự do ASEAN-Hàn Quốc, bảo đảm sự phù hợp của Hiệp định với bối cảnh kinh tế thế giới hiện nay. ASEAN hoan nghênh các sáng kiến hợp tác vì an ninh và tương lai bền vững của người dân như Dự án Cơ sở hạ tầng điện toán hiệu suất cao trị giá 10 triệu USD, Đối tác khởi nghiệp ASEAN-Hàn Quốc, Dự án giảm khí methane trị giá 20 triệu USD, cùng nhiều chương trình hợp tác ở các kênh chuyên ngành về thu hẹp khoảng cách phát triển, kết nối tiểu vùng, hỗ trợ chuyển đổi xanh.

* Tại Hội nghị ASEAN-Mỹ, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Marco Rubio khẳng định khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tiếp tục là trọng tâm trong chính sách đối ngoại, nhấn mạnh cam kết lâu dài của Mỹ đối với ASEAN và ASEAN là cơ chế chủ đạo để Mỹ tăng cường gắn kết khu vực.

Mỹ bày tỏ mong muốn tiếp tục thảo luận các lĩnh vực hợp tác cụ thể trong khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Mỹ. Các nước hoan nghênh kết quả triển khai Kế hoạch Hành động giai đoạn 2021-2025 đạt tỷ lệ 100%, với tiến triển trên tất cả các lĩnh vực. Mỹ hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai và nhà đầu tư lớn nhất vào ASEAN với tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt hơn 450 tỷ USD và đầu tư trực tiếp nước ngoài của Mỹ vào ASEAN đạt 42 tỷ USD năm 2024. ASEAN khẳng định mong muốn đối thoại xây dựng với Mỹ nhằm duy trì quan hệ thương mại ổn định, công bằng, bền vững và cùng có lợi. Các Bộ trưởng nhất trí đẩy mạnh triển khai Kế hoạch công tác số ASEAN-Mỹ, với các trọng tâm như trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây, cáp ngầm khu vực, chống lừa đảo trực tuyến. Hai bên đánh giá cao hợp tác về năng lượng sạch và chuyển đổi năng lượng, trong đó Mỹ hỗ trợ xây dựng Mạng lưới điện ASEAN, phối hợp triển khai Kế hoạch hợp tác năng lượng ASEAN-Mỹ giai đoạn 2021–2025. Các chương trình như Sáng kiến Lãnh đạo trẻ Đông Nam Á (YSEALI), Học bổng Fulbright, Trung tâm Đổi mới khoa học và công nghệ (STIC) tiếp tục thúc đẩy giao lưu nhân dân, giáo dục, nghiên cứu và sáng tạo trong khu vực.

* Tại Hội nghị Bộ trưởng ASEAN+3, các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đều nhấn mạnh cơ chế hợp tác ASEAN+3 cần phát huy những thế mạnh đặc thù để ứng phó với tình hình kinh tế đầy biến động hiện nay, ủng hộ hệ thống thương mại đa phương công bằng, dựa trên luật lệ. Các Bộ trưởng cam kết tiếp tục triển khai hiệu quả Kế hoạch Công tác giai đoạn 2023-2027, tập trung các lĩnh vực kinh tế số, tài chính số, đào tạo năng lực, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, bảo đảm chuỗi cung ứng khu vực linh hoạt, bền vững và có khả năng chống chịu tốt, phát triển hạ tầng bền vững, xanh và thông minh. Các nước cũng cam kết mở rộng Chương trình Sáng kiến thị trường trái phiếu châu Á (ABMI) và cơ chế Đa phương hóa Sáng kiến Chiang Mai (CMIM), nhằm củng cố an toàn mạng lưới tài chính và cải thiện khả năng ứng phó rủi ro tài chính. Các Bộ trưởng nhất trí tăng cường hợp tác bảo đảm an ninh năng lượng và lương thực, phát triển nông nghiệp thông minh và năng lượng tái tạo, hỗ trợ quá trình chuyển đổi xanh và tăng trưởng bền vững của khu vực.

Phát biểu tại các Hội nghị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa ASEAN với các đối tác, gắn kết chặt chẽ với Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045. Trong bối cảnh quốc tế và khu vực nhiều biến động, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng đề nghị các nước thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin, định hình cấu trúc khu vực bao trùm, minh bạch, dựa trên luật pháp quốc tế với ASEAN ở vị trí trung tâm, và tăng cường hợp tác ứng phó các thách thức phi truyền thống như an ninh mạng, an ninh năng lượng và an ninh lương thực. Việt Nam khẳng định lập trường nguyên tắc của ASEAN trong các vấn đề quốc tế, khu vực như Biển Đông, Bán đảo Triều Tiên, đề nghị các đối tác ủng hộ nỗ lực xây dựng Biển Đông là vùng biển của hòa bình, ổn định, hợp tác, và phát triển bền vững.

Về hợp tác kinh tế, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đề xuất đẩy mạnh kết nối chuỗi cung ứng, phát triển kinh tế số, chuyển đổi xanh, thương mại bền vững và hỗ trợ doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đề nghị các đối tác cùng ASEAN sớm nâng cấp các hiệp định thương mại tự do, trong đó có Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện ASEAN-Nhật Bản, Hiệp định Thương mại tự do ASEAN-Hàn Quốc, đẩy mạnh hỗ trợ triển khai các sáng kiến mới như Hiệp định khung kinh tế số ASEAN, Mạng lưới điện ASEAN. Việt Nam cũng đề nghị ưu tiên hợp tác năng lượng, xem xét khả năng thiết lập thỏa thuận năng lượng ở khu vực, hướng tới bảo đảm an ninh năng lượng bền vững và chuyển đổi năng lượng công bằng.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh vai trò của giao lưu nhân dân trong vun đắp lòng tin và tình hữu nghị, đánh giá cao các chương trình giao lưu thanh niên, sinh viên, chuyên gia giữa ASEAN với các đối tác, đồng thời đề nghị tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho công dân ASEAN học tập, làm việc và cư trú tại các nước đối tác.

* Cũng trong chiều 10/7, tại Trung tâm Hội nghị Kuala Lumpur, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao hợp tác Mekong-Nhật Bản lần thứ 16.

Tại hội nghị, các nước thành viên đánh giá năm đầu tiên triển khai Chiến lược Mekong-Nhật Bản 2024 đã góp phần tạo những bước tiến mới trong cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ cao và AI, kết nối hạ tầng giao thông tại tiểu vùng. Các Bộ trưởng khẳng định cam kết tạo xung lực mới cho quan hệ đối tác Mekong-Nhật Bản (MJC) trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực chuyển biến khó lường, hợp tác đa phương đang đứng trước cơ hội và thách thức đan xen. Để bắt kịp các xu hướng mới và nhu cầu phát triển của các thành viên, các Bộ trưởng nhấn mạnh MJC cần tập trung vào chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực số, đầu tư phát triển hạ tầng cứng và hạ tầng mềm, ứng phó tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai, quản lý bền vững nguồn nước, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, nhất là tội phạm mạng.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đề nghị hợp tác Mekong-Nhật Bản triển khai theo tư duy mới, phương thức mới, cách tiếp cận mới nhằm xây dựng cơ chế MJC sáng tạo và thích ứng. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đề xuất thời gian tới hợp tác Mekong-Nhật Bản tập trung 3 nhóm lĩnh vực ưu tiên. Thứ nhất, tăng cường kết nối hạ tầng cứng và hạ tầng mềm, triển khai các sáng kiến thương mại xuyên biên giới, nâng cao năng lực doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSMEs). Thứ hai, tăng tốc số hóa, đổi mới sáng tạo, phát triển các trung tâm số và ứng dụng công nghệ xanh trong sản xuất và quản lý của mọi lĩnh vực. Thứ ba, gia tăng các giải pháp liên ngành để giải quyết các thách thức về an ninh lương thực – nước – năng lượng, đầu tư và chuyển giao công nghệ để phát triển năng lượng tái tạo. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh khu vực tư nhân là lực lượng then chốt để MJC hiện thực hóa các lĩnh vực hợp tác nêu trên. Trên tinh thần đó, các nước thành viên hoan nghênh sáng kiến của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn về tổ chức định kỳ Diễn đàn Doanh nghiệp Mekong-Nhật Bản nhằm phát huy tiềm năng và đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp Mekong-Nhật Bản.

Các nước thành viên đánh giá cao vai trò đồng chủ trì của Việt Nam và Nhật Bản trong nâng tầm hợp tác MJC và nhất trí nối lại Hội nghị cấp cao Mekong-Nhật Bản vào cuối năm 2025. Kết thúc Hội nghị, Việt Nam và Nhật Bản ra Tuyên bố đồng Chủ tịch.

* Ngày 11/7, các Bộ trưởng Ngoại giao sẽ tiếp tục chương trình làm việc với các Hội nghị Bộ trưởng ASEAN+1 với Anh và Liên minh châu Âu (EU), Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao các nước tham gia Cấp cao Đông Á (EAS) và Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) lần thứ 32./.