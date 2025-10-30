Tin tức
Hội nghị AFA 24: Bước tiến cho kinh tế xanh và quản trị minh bạch khu vực ASEAN
* AFA khẳng định vai trò gắn kết và dẫn dắt
Phát biểu khai mạc, Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Xuân Tiên - Chủ tịch Liên đoàn Kế toán Đông Nam Á, Chủ tịch Hiệp hội Kế toán và kiểm toán Việt Nam nhấn mạnh, Hội nghị AFA lần thứ 24 không chỉ có ý nghĩa đặc biệt đối với cộng đồng kế toán – kiểm toán khu vực, còn là dịp để nhìn lại những thành tựu hợp tác nổi bật của Liên đoàn trong thời gian qua, đồng thời định hướng cho chặng đường phát triển sắp tới.
Nhiệm kỳ 2024–2025, với sự hỗ trợ và đồng hành của các quốc gia thành viên, trong vai trò Chủ tịch AFA, Việt Nam đã triển khai nhiều sáng kiến, chương trình thúc đẩy sự phát triển của ngành kế toán, kiểm toán trong khu vực ASEAN. Những kết quả đạt được không chỉ góp phần nâng cao năng lực chuyên môn của cộng đồng nghề nghiệp, còn tạo nền tảng vững chắc cho sự hợp tác, liên kết bền vững giữa các nước thành viên.
Tổng kết nhiệm kỳ vừa qua, AFA đã đạt được nhiều tiến bộ đáng ghi nhận trong việc hài hòa hóa các tiêu chuẩn kế toán và kiểm toán khu vực. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức nghề nghiệp thành viên đã giúp hình thành một nền tảng tiêu chuẩn thống nhất, minh bạch hơn, góp phần củng cố niềm tin của doanh nghiệp và nhà đầu tư.
Đặc biệt, trong bối cảnh toàn cầu đang chuyển mình mạnh mẽ hướng tới phát triển bền vững, AFA đã tích cực thúc đẩy việc áp dụng các tiêu chuẩn về môi trường, xã hội và quản trị. Liên đoàn khuyến khích các doanh nghiệp trong khu vực thực hiện báo cáo phát triển bền vững, qua đó bảo đảm hoạt động kinh doanh không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn đóng góp tích cực cho môi trường và cộng đồng.
Những ý tưởng và sáng kiến được đưa ra tại diễn đàn lần này sẽ là nền tảng quan trọng cho các hành động thiết thực trong tương lai, góp phần hoàn thiện chính sách, tiêu chuẩn kế toán – kiểm toán phù hợp với xu hướng phát triển xanh và bền vững. Thông điệp “Hành động xanh, phát triển bền vững” mà diễn đàn mang đến là lời kêu gọi mạnh mẽ đối với cộng đồng nghề nghiệp trong việc đổi mới tư duy, hướng tới mục tiêu phát triển dài hạn và có trách nhiệm.
Bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới các quốc gia thành viên ASEAN, các tổ chức nghề nghiệp và cộng đồng kế toán - kiểm toán khu vực đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng Việt Nam, Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Xuân Tiên khẳng định chính tinh thần đoàn kết và cam kết hợp tác bền chặt giữa các thành viên đã giúp AFA vượt qua nhiều thách thức, đạt được những kết quả ấn tượng trong thời gian qua. Ông cũng gửi lời chúc mừng Indonesia, quốc gia sẽ đảm nhận vai trò Chủ tịch AFA nhiệm kỳ 2026–2027; bày tỏ tin tưởng, Indonesia sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, dẫn dắt Liên đoàn phát triển mạnh mẽ hơn, đóng góp tích cực vào sự thịnh vượng chung của khu vực ASEAN.
* Cần lộ trình khả thi để thúc đẩy minh bạch và dòng vốn ASEAN
Phát biểu chào mừng tại Lễ chuyển giao lãnh đạo Liên đoàn Kế toán ASEAN và Diễn đàn chuyên môn AFA lần thứ 24, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận khẳng định: Sự trung thực và minh bạch thông tin chính là nền tảng của niềm tin, từ đó đảm bảo dòng vốn vận hành đúng hướng, đúng mục tiêu, phục vụ hiệu quả cho sự phát triển bền vững. Việt Nam luôn đồng hành cùng ASEAN, cộng đồng quốc tế trên hành trình phát triển xanh, tăng trưởng toàn diện và quản trị minh bạch.
Theo Thứ trưởng, Chính phủ Việt Nam coi việc áp dụng các chuẩn mực quốc tế là nền tảng quan trọng để xây dựng thị trường vốn minh bạch, lành mạnh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; ủng hộ việc hài hòa hóa các chuẩn mực kế toán - kiểm toán trong khu vực, bảo đảm sự linh hoạt, phù hợp với trình độ phát triển và điều kiện thực tế của từng quốc gia ASEAN.
Để hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững, Thứ trưởng Lê Tấn Cận đề nghị Hội nghị AFA 24 thống nhất một lộ trình triển khai khả thi, bắt đầu bằng những yêu cầu cốt lõi và dễ áp dụng. Song song với đó là việc nâng cao năng lực cho đội ngũ kế toán - kiểm toán, xây dựng hệ thống liên thông dữ liệu hiệu quả, đảm bảo tính minh bạch, tin cậy và hiệu quả trong phân bổ dòng vốn xanh.
Nhấn mạnh vai trò của chuyển đổi số, kinh tế số và xã hội số, trong đó việc ứng dụng công nghệ điện toán đám mây cần được khuyến khích, Thứ trưởng đề nghị AFA cùng các đối tác xem xét cơ chế thử nghiệm có kiểm soát để đánh giá dữ liệu ESG, chuẩn hóa đối soát thông tin, thu hẹp khoảng cách năng lực, nhất là đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Phát triển bền vững chỉ có ý nghĩa thực sự khi “không ai bị bỏ lại phía sau”, vì vậy cần dành sự quan tâm cụ thể cho doanh nghiệp nhỏ, startup và khu vực nông nghiệp - nông thôn thông qua các hướng dẫn đơn giản, chi phí thấp nhưng vẫn bảo đảm chuẩn mực và chất lượng thông tin. Thứ trưởng kêu gọi khuyến khích sự tham gia của thế hệ trẻ, thúc đẩy đa dạng, bình đẳng để kinh tế xanh và kinh tế số trở thành động lực đổi mới, sáng tạo cho tương lai.
Thứ trưởng Lê Tấn Cận tin tưởng rằng với trí tuệ, kinh nghiệm, cam kết của cộng đồng kế toán - kiểm toán khu vực, cùng sự đồng hành của các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và đối tác phát triển, Hội nghị AFA lần thứ 24 sẽ đề xuất được các giải pháp thiết thực, xây dựng lộ trình rõ ràng, góp phần thúc đẩy “xanh hóa” nền kinh tế ASEAN, vì con người, vì hành tinh, vì thịnh vượng, vì đối tác và vì hòa bình.
Sau lễ chuyển giao chức Chủ tịch Liên đoàn Kế toán ASEAN từ Việt Nam (nhiệm kỳ 2024–2025) sang Indonesia (nhiệm kỳ 2026–2027), Hội nghị chính thức diễn ra với 3 phiên thảo luận, tập trung vào các nội dung mang tính chiến lược như: Kế toán và báo cáo bền vững – nền tảng cho tài chính xanh; Mô hình và thực tiễn tài chính xanh; Đào tạo, công nghệ và tương lai bền vững; quy tụ các chuyên gia uy tín hàng đầu trong khu vực và quốc tế./.