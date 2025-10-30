Hội nghị AFA 24: Bước tiến cho kinh tế xanh và quản trị minh bạch khu vực ASEAN

Quang cảnh buổi lễ chuyển giao Chủ tịch AFA. Ảnh. Phan Phương – TTXVN

* AFA khẳng định vai trò gắn kết và dẫn dắt

Phát biểu khai mạc, Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Xuân Tiên - Chủ tịch Liên đoàn Kế toán Đông Nam Á, Chủ tịch Hiệp hội Kế toán và kiểm toán Việt Nam nhấn mạnh, Hội nghị AFA lần thứ 24 không chỉ có ý nghĩa đặc biệt đối với cộng đồng kế toán – kiểm toán khu vực, còn là dịp để nhìn lại những thành tựu hợp tác nổi bật của Liên đoàn trong thời gian qua, đồng thời định hướng cho chặng đường phát triển sắp tới.

Nhiệm kỳ 2024–2025, với sự hỗ trợ và đồng hành của các quốc gia thành viên, trong vai trò Chủ tịch AFA, Việt Nam đã triển khai nhiều sáng kiến, chương trình thúc đẩy sự phát triển của ngành kế toán, kiểm toán trong khu vực ASEAN. Những kết quả đạt được không chỉ góp phần nâng cao năng lực chuyên môn của cộng đồng nghề nghiệp, còn tạo nền tảng vững chắc cho sự hợp tác, liên kết bền vững giữa các nước thành viên.

Tổng kết nhiệm kỳ vừa qua, AFA đã đạt được nhiều tiến bộ đáng ghi nhận trong việc hài hòa hóa các tiêu chuẩn kế toán và kiểm toán khu vực. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức nghề nghiệp thành viên đã giúp hình thành một nền tảng tiêu chuẩn thống nhất, minh bạch hơn, góp phần củng cố niềm tin của doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Đặc biệt, trong bối cảnh toàn cầu đang chuyển mình mạnh mẽ hướng tới phát triển bền vững, AFA đã tích cực thúc đẩy việc áp dụng các tiêu chuẩn về môi trường, xã hội và quản trị. Liên đoàn khuyến khích các doanh nghiệp trong khu vực thực hiện báo cáo phát triển bền vững, qua đó bảo đảm hoạt động kinh doanh không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn đóng góp tích cực cho môi trường và cộng đồng.

Những ý tưởng và sáng kiến được đưa ra tại diễn đàn lần này sẽ là nền tảng quan trọng cho các hành động thiết thực trong tương lai, góp phần hoàn thiện chính sách, tiêu chuẩn kế toán – kiểm toán phù hợp với xu hướng phát triển xanh và bền vững. Thông điệp “Hành động xanh, phát triển bền vững” mà diễn đàn mang đến là lời kêu gọi mạnh mẽ đối với cộng đồng nghề nghiệp trong việc đổi mới tư duy, hướng tới mục tiêu phát triển dài hạn và có trách nhiệm.

Bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới các quốc gia thành viên ASEAN, các tổ chức nghề nghiệp và cộng đồng kế toán - kiểm toán khu vực đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng Việt Nam, Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Xuân Tiên khẳng định chính tinh thần đoàn kết và cam kết hợp tác bền chặt giữa các thành viên đã giúp AFA vượt qua nhiều thách thức, đạt được những kết quả ấn tượng trong thời gian qua. Ông cũng gửi lời chúc mừng Indonesia, quốc gia sẽ đảm nhận vai trò Chủ tịch AFA nhiệm kỳ 2026–2027; bày tỏ tin tưởng, Indonesia sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, dẫn dắt Liên đoàn phát triển mạnh mẽ hơn, đóng góp tích cực vào sự thịnh vượng chung của khu vực ASEAN.