Hội nghị ADMM+ lần thứ 9: Khẳng định mong muốn duy trì một nền hòa bình, an ninh ổn định trong khu vực và trên thế giới

Toàn cảnh Hội nghị ADMM+ lần thứ 9. Ảnh: Huỳnh Thảo - P/v TTXVN tại Campuchia

Tham dự hội nghị có Bộ trưởng Quốc phòng, lãnh đạo Bộ Quốc phòng các nước ASEAN và Bộ trưởng Quốc phòng, đại diện Bộ trưởng Quốc phòng các nước đối tác gồm: Australia, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand, Liên bang Nga và Mỹ. Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn tham dự hội nghị.

Tại phiên khai mạc ADMM+ lần thứ 9, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã có bài phát biểu đề dẫn, cho rằng thế giới đang ở một thời điểm quan trọng khi nhiều cuộc khủng hoảng phức tạp đang đặt ra mối đe doạ chưa từng có đối với nền tảng hoà bình, ổn định và tiến bộ của nhiều quốc gia trên thế giới. Để vượt qua, ASEAN đang nỗ lực duy trì văn hóa đối thoại và xây dựng lòng tin bằng cách cung cấp một nền tảng an toàn, cởi mở và mang tính xây dựng, thúc đẩy một chủ nghĩa đa phương rộng mở, bao trùm và dựa trên luật lệ là mục tiêu cốt lõi của ASEAN. Trong nỗ lực này, ASEAN đã cam kết mạnh mẽ duy trì vai trò trung tâm và duy trì sự thống nhất.

Phát biểu tại phiên khai mạc ADMM+ lần thứ 9, Đại tướng Tea Banh, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia, Chủ tịch ADMM+ cho biết, kể khi ra đời đến nay, ADMM+ đã phát triển trở thành một cơ chế hợp tác đa phương chính trong hợp tác quốc phòng để thúc đẩy tiến trình hòa bình, ổn định, thịnh vượng trong khu vực dựa trên nguyên tắc ASEAN đồng thuận, đoàn kết và trung tâm.

Ông nhấn mạnh: “Trên cương vị Chủ tịch của ADMM, ADMM+ và các Hội nghị có liên quan trong năm nay, Bộ Quốc phòng Campuchia cam kết mạnh mẽ đối với các nguyên tắc về hợp tác hòa bình, bình đẳng, vai trò trung tâm của ASEAN và nỗ lực tập thể đóng góp vào việc giải quyết tất cả thách thức tiềm tàng trong khu vực để đảm bảo hoà bình, sự hài hòa và đối tác toàn diện nhằm mục đích thúc đẩy an ninh hài hòa và thịnh vượng ở khu vực”.

Sau khi thông qua chương trình nghị sự, Hội nghị đã nghe Tổng Thư ký ASEAN Lim Jock Hoi thông tin cập nhật về các phát triển gần đây của ASEAN cũng như báo cáo về kết quả Hội nghị quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN mở rộng (ADSOM+).

Tại Hội nghị, các trưởng đoàn đã trao đổi quan điểm về tình hình an ninh thế giới và khu vực, nhấn mạnh tầm quan trọng của ADMM+ với vai trò là một thành tố chính trong việc củng cố an ninh khu vực một cách vững mạnh, hiệu quả và cởi mở, góp phần xây dựng niềm tin. ADMM+ cũng là một cơ chế hợp tác quốc phòng - an ninh thiết thực giữa các quốc gia thành viên ASEAN và các nước đối tác để ứng phó với các nguy cơ an ninh chung trong khu vực, trong khi vẫn bảo đảm vai trò trung tâm và đoàn kết của ASEAN.

Hội nghị thảo luận về các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống đang nổi lên như cạnh tranh giữa các nước lớn, xung đột, khủng bố, an ninh, biến đổi khí hậu, dịch bệnh…. Các trưởng đoàn cho rằng trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, đòi hỏi các nước phải thúc đẩy đối thoại, tăng cường hợp tác để ứng phó hiệu quả với các thách thức, đảm bảo hoà bình, an ninh và thịnh vượng khu vực.

Các trưởng đoàn cũng trao đổi sâu sắc về các thách thức an ninh biển, trong đó có Biển Đông; đồng thời khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông đối với an ninh khu vực và trên thế giới.