Hội họa Việt Nam tỏa sáng tại Tuần lễ nghệ thuật châu Á London

Một góc triển lãm tranh của Thăng Long Art Gallery tại sàn đấu giá Sotheby's. Ảnh Hữu Tiến - PV TTXVN tại Anh

Diễn ra trong khuôn khổ Tuần lễ nghệ thuật châu Á London (Asian Art in London - AAL) lần thứ 28, Triển lãm Việt Nam - Vẻ đẹp mê đắm do phòng tranh Thăng Long Art Gallery tổ chức. Đây là năm thứ hai Thăng Long Art Gallery tham dự sự kiện nghệ thuật uy tín này sau thành công của triển lãm Một thoáng Việt Nam vào năm ngoái.

Triển lãm trưng bày các tác phẩm nổi bật của 4 họa sĩ đương đại Việt Nam gồm Hồng Việt Dũng (thành viên nhóm Bộ Ngũ), Nguyễn Thanh Bình, Vũ Công Điền và Ngô Văn Sắc. Với phong cách và kỹ thuật riêng biệt, mỗi họa sĩ mang đến một góc nhìn độc đáo, phản ánh cảm nhận sâu sắc của người nghệ sĩ trước vẻ đẹp quyến rũ của Việt Nam. Các tác phẩm là cuộc hội thoại giữa thiên nhiên và con người trong những khung cảnh hài hòa và yên bình, như sự kháng cự thầm lặng trước những biến động và lo âu của thế giới hiện đại đang biến đổi từng ngày.

Đặc biệt, trong lần triển lãm này, tác phẩm tranh đốt gỗ với tựa đề “Đông Dương” (năm 2024) của họa sĩ Ngô Văn Sắc được đề cử Top 3 danh mục Giải thưởng Hiện đại và Đương đại từ Ban tổ chức AAL 2025. Tác phẩm “Đông Dương” nói riêng, cũng như nghệ thuật tranh đốt gỗ của họa sĩ Ngô Văn Sắc nó chung, đã được thảo luận tại tọa đàm “Truyền thống trong nghệ thuật đương đại” hôm 2/11 tại Sotheby’s London trong khuôn khổ AAL 2025, với sự tham gia của Thăng Long Art Gallery, Lloyd Choi Gallery (Hàn Quốc), Slaats Fine Arts (Anh) và Schoeni Projects (Hong Kong, Trung Quốc).

Triển lãm Việt Nam - Vẻ đẹp mê đắm cũng bao gồm buổi Art Talk (trao đổi nghệ thuật), giới thiệu các tác phẩm trưng bày của 4 họa sĩ nói riêng và nghệ thuật đương đại Việt Nam nói chung, gây ấn tượng với các nhà sưu tập và người nước ngoài yêu nghệ thuật Việt Nam.