Hội đồng Lý luận Trung ương tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2021 - 2026

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương; Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2021 - 2026; Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Tổng thư ký hội đồng Lý luận Trung ương.

Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Hội đồng Lý luận Trung ương. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Khai mạc hội nghị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động phức tạp, sâu sắc và đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Trong bối cảnh đó, Hội đồng Lý luận Trung ương đã nỗ lực hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, thực hiện tốt chức năng tư vấn chiến lược, cung cấp cơ sở khoa học cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư.



Dấu ấn nổi bật trong nhiệm kỳ qua là việc Hội đồng đã hoàn thành tốt vai trò cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam (Tổng kết 40 năm đổi mới); tham gia xây dựng dự thảo Báo cáo “Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam”. Hội đồng và các thành viên của Hội đồng đã tham gia tích cực vào quá trình xây dựng dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, giữ vai trò nòng cốt trong các tổ biên tập. Sau Đại hội XIV, Hội đồng tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan biên soạn các sách chuyên khảo phục vụ nghiên cứu, học tập và quán triệt Văn kiện Đại hội.



Bên cạnh đó, Hội đồng đã triển khai hiệu quả Chương trình nghiên cứu lý luận chính trị giai đoạn 2021 - 2025, góp phần làm rõ nhiều vấn đề lý luận quan trọng như mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, cũng như các vấn đề lý luận mới về phát triển văn hóa, xã hội, con người, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đẩy mạnh đối ngoại trong bối cảnh mới. Hội đồng cũng tích cực tổ chức nhiều hội thảo, tọa đàm khoa học nhằm đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.



Trong lĩnh vực hợp tác quốc tế, Hội đồng đã duy trì và mở rộng quan hệ với các cơ quan nghiên cứu lý luận của nhiều đảng cộng sản và đảng cầm quyền trên thế giới như Trung Quốc, Lào, Cuba, Nhật Bản và Pháp…, qua đó trao đổi kinh nghiệm và có thêm luận cứ khoa học để tư vấn cho Đảng trong hoạch định các chủ trương, đường lối.

Công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật cũng được chú trọng sau khi Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương được sáp nhập vào Hội đồng Lý luận Trung ương vào năm 2025. Các hoạt động thông tin, xuất bản của Hội đồng tiếp tục được nâng cao chất lượng thông qua các ấn phẩm như Tạp chí Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật, Bản tin Lý luận và Thực tiễn và trang thông tin điện tử của Hội đồng.



Tại Hội nghị, các ý kiến phát biểu khẳng định, trong 5 năm qua, Hội đồng Lý luận Trung ương đã hoàn thành tốt chức năng tư vấn về công tác lý luận chính trị cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, góp phần cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng và hoàn thiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Những kết quả đạt được có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhất là Tổng Bí thư, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan Trung ương, các địa phương, cùng với nỗ lực của các ủy viên Hội đồng, cán bộ cơ quan Hội đồng và đội ngũ cộng tác viên khoa học.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế của công tác tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận trên một số lĩnh vực.



Bước sang nhiệm kỳ 2026 - 2031, Hội đồng Lý luận Trung ương xác định nhiệm vụ trọng tâm là triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và tập trung nguồn lực thực hiện hai đại tổng kết lớn: Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.



Hội đồng sẽ tiếp tục đổi mới tư duy, phương pháp, không ngừng nâng tầm vai trò là cơ quan nghiên cứu, tư vấn chiến lược hàng đầu của Đảng, tập trung làm sâu sắc hơn nữa mô hình chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong kỷ phát triển mới của dân tộc.



Nhân dịp này, Hội đồng Lý luận Trung ương đã tặng hoa, ghi nhận những đóng góp của các thành viên Thường trực Hội đồng, Ủy viên Hội đồng nhiệm kỳ 2021 - 2026 không tiếp tục tham gia Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2026-2031./.