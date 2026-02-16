Hội đồng Hòa bình cam kết hơn 5 tỷ USD viện trợ Gaza

Theo tuyên bố của Tổng thống Trump trên mạng Truth Social, bên cạnh khoản đóng góp tài chính, các nước sẽ “cam kết triển khai hàng nghìn nhân sự” cho Lực lượng Ổn định quốc tế và lực lượng cảnh sát địa phương nhằm duy trì an ninh tại Gaza. Tổng thống Trump cũng nhấn mạnh “phong trào Hamas phải giữ vững cam kết về việc giải giáp hoàn toàn và ngay lập tức”.

Cảnh tàn phá do xung đột tại Gaza. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Tổng thống Trump, Hội đồng Hòa bình được hình thành với mục tiêu chấm dứt vĩnh viễn xung đột tại Gaza. Ông cho biết kế hoạch công bố vào tháng 10 năm ngoái đã được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua, sau đó Mỹ đã xúc tiến viện trợ nhân đạo với tốc độ kỷ lục cũng như bảo đảm việc trả tự do cho tất cả con tin còn sống và đã thiệt mạng.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng nhắc lại các thành viên sáng lập Hội đồng Hòa bình đã tham dự cuộc họp tại Davos (Thụy Sĩ) hồi tháng trước để chính thức ra mắt tổ chức và trình bày tầm nhìn dài hạn hướng tới hòa bình rộng lớn hơn. Tổng thống Trump cho biết cơ chế này sẽ hoạt động phối hợp với Liên hợp quốc./.