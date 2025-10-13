Hội Doanh nhân Sài Gòn: Tôn vinh Doanh nhân tiêu biểu, đóng góp tích cực cho cộng đồng

Hội Doanh nhân Sài Gòn vinh danh 20 doanh nhân "Người truyền lửa". Dịp này, Hội Doanh nhân Sài Gòn đã vinh danh 20 “Doanh nhân - Người truyền lửa” có nhiều đóng góp tích cực cho kinh tế - xã hội và cộng đồng, cùng 150 doanh nhân được tôn vinh “Doanh nhân -Nét đẹp từ tâm” vì những cống hiến trong hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội, tuân thủ pháp luật và giữ gìn đạo đức nghề nghiệp. Ngoài ra, Hội cũng vinh danh 50 doanh nhân tiêu biểu xây dựng thương hiệu mạnh, góp phần nâng cao vị thế hàng hóa Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Phát biểu tại sự kiện, ông Lư Nguyễn Xuân Vũ, Chủ tịch Hội Doanh nhân Sài Gòn cho biết: Hội Doanh nhân Sài Gòn là mái nhà chung của giới doanh nhân Thành phố - nơi kết nối tri thức, chia sẻ kinh nghiệm và lan tỏa tinh thần làm giàu chân chính. Sau 20 năm hình thành và phát triển, Hội tự hào là tổ chức uy tín, hội tụ hơn 1.200 hội viên với nhiều đóng góp thiết thực cho cộng đồng và sự phát triển của TP. Hồ Chí Minh.”