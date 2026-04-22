Hội đàm và trao danh hiệu Sứ giả hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc

Quang cảnh buổi Hội đàm. Ảnh: TTXVN phát

Tại buổi hội đàm, hai bên cùng đánh giá kết quả công tác phối hợp trong quản lý cửa khẩu, kiểm soát xuất nhập cảnh, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm qua biên giới, cửa khẩu của hai bên trong quý I năm 2026; bàn bạc thống nhất phương hướng phối hợp thực hiện trong thời gian tới.

Theo đó, hai bên nhất trí, trong thời gian tiếp theo, thường xuyên thông báo cho nhau những vấn đề phát sinh tại cửa khẩu, phối hợp điều tiết, xử lý kịp thời, nâng cao hiệu quả kiểm soát của khẩu, duy trì trật tự kiểm soát xuất nhập cảnh, quản lý biên giới, giữ vững an ninh ổn định khu vực cửa khẩu quốc tế Lào Cai (Việt Nam) – Hà Khẩu (Trung Quốc); tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục nhân dân hai bên biên giới nâng cao ý thức pháp luật, tự giác chấp hành các quy định, chính sách về cửa khẩu, biên giới quốc gia; xử lý các sự kiện biên giới, cửa khẩu trên cơ sở có tình, có lý, văn minh ngay từ cấp cơ sở.

Hai đồng chí được trao danh hiệu sứ giả hữu nghị quý I năm 2026. Ảnh: TTXVN phát

Hai bên kiên quyết ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật qua biên giới; duy trì và củng cố cơ chế hợp tác như: Hội đàm; trao đổi thông tin; sỹ quan liên lạc; điện thoại đường dây nóng; xử lý các tình huống khẩn cấp trên biên giới; bàn giao trao trả; giao lưu hữu nghị; bình chọn sứ giả hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc; phối hợp tuyên truyền phổ biến pháp luật, nghiêm chỉnh chấp hành “ba văn kiện pháp lý” về biên giới, cửa khẩu và các quy định pháp luật của hai bên.

Hai bên nhất trí cùng báo cáo cấp trên cho phép tổ chức các hoạt động giao lưu, trao đổi quan sát, cách phân biệt, nhận biết giấy tờ giả, tích cực triển khai các hoạt động giao lưu bồi dưỡng nghiệp vụ; phối hợp thực hiện phương pháp quản lý phương tiện xuất nhập cảnh, tăng cường công tác hướng dẫn, điều tiết phương tiện đi vào trật tự, khoa học, đảm bảo thông thoáng, nhanh chóng; không để phương tiện dừng đỗ lâu trên cầu kim thành.

Hai bên nhất trí cùng hợp tác toàn lực ủng hộ việc xây dựng cầu qua sông biên giới Bá Sái – Bát Xát, kiểm tra, giám sát chặt chẽ đơn vị thi công chấp hành nghiêm Hiệp định quản lý bảo vệ biên giới trên đất liền. Cùng chung sức, chung tay xây dựng cửa khẩu Lào Cai, Việt Nam – Hà Khẩu, Trung Quốc thành mô hình điểm về hợp tác cửa khẩu trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc.

Tại buổi hội đàm, trưởng đoàn Đại biểu hai bên đã trao tặng danh hiệu Sứ giả hữu nghị quý I năm 2026 (được hành khách và cư dân biên giới qua lại cửa khẩu bỏ phiếu bình chọn) cho Thiếu tá Nguyễn Việt Dũng, Phó trạm trưởng Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế số 2 Kim Thành (Việt Nam) và Cảnh ty cấp 3 Đinh Văn Bột, đội nghiệp vụ 1, Trạm kiểm tra Biên phòng xuất nhập cảnh Hà Khẩu (Trung Quốc). Tiếp đó, trưởng đoàn Đại biểu của hai bên cùng ký kết biên bản hội đàm quý I năm 2026 trước sự chứng kiến của các thành viên tham gia hội đàm./.