Hội đàm giữa Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam - Lào

Đại tướng Phan Văn Giang đón Đại tướng Khamliang Outhakaysone tại Cửa khẩu Thanh Thủy. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Tại Hội đàm, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước đã đánh giá kết quả phối hợp giữa hai Bộ trong triển khai các thỏa thuận cấp cao, kế hoạch hợp tác quốc phòng hai nước thời gian qua, thống nhất định hướng hợp tác thời gian tới.



Hai Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam - Lào hội đàm. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN



Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam - Lào đã tích cực xây dựng đường biên giới hai nước hòa bình, hữu nghị, hợp tác, ổn định và phát triển, vì sự phồn vinh của mỗi nước, vì hòa bình, ổn định khu vực và thế giới. Hai bên phối hợp chặt chẽ trao đổi thông tin, tình hình; tham mưu hiệu quả với lãnh đạo Đảng, Nhà nước những vấn đề chiến lược; hợp tác trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao được coi trọng; các cơ chế hợp tác được duy trì hiệu quả, thực chất. Hợp tác quốc phòng song phương được triển khai toàn diện trên các lĩnh vực. Hợp tác công nghiệp quốc phòng được quan tâm thúc đẩy; hợp tác kinh tế quốc phòng được triển khai thiết thực. Hợp tác quân, binh chủng, quân khu giáp biên và Bộ đội Biên phòng, lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới hai bên được triển khai thực chất, tiếp tục bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới.



Hai Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam - Lào hội đàm. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN



Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới là hoạt động hợp tác đặc biệt ý nghĩa, được lãnh đạo cấp cao hai nước quan tâm lãnh đạo; các cơ quan, ban, bộ, ngành, chính quyền địa phương, nhân dân hai nước ủng hộ, tham gia... Giao lưu nhân dân hai nước khu vực biên giới ngày càng bền chặt. Các cụm dân cư hai bên biên giới đã phối hợp cùng phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao; giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Việc cùng nhau xây dựng các cụm, bản khu vực biên giới phát triển sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy hợp tác quốc phòng biên giới tốt đẹp Việt - Lào.



Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, có sức lan tỏa sâu rộng, từ lãnh đạo Trung ương đến Quân đội, chính quyền địa phương, nhân dân hai nước. Hai bên cùng nhau xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, ổn định và phát triển. Đặc biệt Giao lưu biên giới lần này là hoạt động có ý nghĩa thiết thực hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 - 5/9/2027) và 50 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt - Lào (18/7/1977 - 18/7/2027). Đại tướng Phan Văn Giang nêu rõ, Cửa khẩu Thanh Thủy, tỉnh Nghệ An và Nặm On, tỉnh Bôlykhămxay chính là điểm kết nối tuyến cao tốc chiến lược Hà Nội - Viêng Chăn hiện đã được quy hoạch. Đây được xem là tuyến đường huyết mạch kết nối tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt - Lào, kết nối tỉnh Nghệ An và tỉnh Bôlykhămxay; kết nối chính trị, ngoại giao, quốc phòng, an ninh, văn hóa, kinh tế, giao lưu nhân dân hai đất nước, hiện thực hóa chủ trương “kết nối ra biển” của đất nước Lào anh em.



Hai Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam - Lào hội đàm. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN



Đại tướng Khamliang Outhakaysone cho biết, hoạt động Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 tiếp tục là mô hình hợp tác hiệu quả, đặc sắc giữa hai nước. Đây cũng là hoạt động mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng, Nhà nước, Quân đội, địa phương, nhất là nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới của hai nước Việt Nam-Lào trong việc tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, thúc đẩy hợp tác thực chất cùng nhau xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển, vì sự phồn vinh của mỗi nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực, thế giới.



Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone thống nhất, thời gian tới, trên cơ sở Nghị định thư về hợp tác quốc phòng, Kế hoạch hợp tác quốc phòng năm 2026 đã ký kết, hai bên tập trung triển khai hiệu quả quan hệ hợp tác quốc phòng. Trọng tâm là duy trì trao đổi đoàn, nhất là đoàn cấp cao; hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, quản lý, bảo vệ biên giới, thúc đẩy hợp tác về công nghiệp quốc phòng, thương mại quân sự; tham vấn chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế, diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế... Về hợp tác quản lý, bảo vệ biên giới, hai bên tăng cường trao đổi thông tin, tình hình, tuần tra song phương, bảo vệ đường biên, mốc quốc giới, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm xuyên quốc gia; kịp thời phối hợp, phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý phù hợp những vấn đề phát sinh; nhân rộng mô hình kết nghĩa đồn - trạm biên phòng và cụm dân cư hai bên biên giới.



Hai Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng trồng cây hữu nghị tại khu vực Cửa khẩu Thanh Thủy. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN



Tháng 12/2026, Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ tổ chức Triển lãm Quốc phòng, quốc tế Việt Nam 2026. Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng mời Đại tướng Khamliang Outhakaysone sang thăm Việt Nam và tham dự Triển lãm./.