Hội chợ Thương mại Việt-Lào 2026: Dấu mốc thúc đẩy gắn kết chiến lược

Đây là hoạt động xúc tiến thương mại thường niên có ý nghĩa tích cực trong việc góp phần tăng cường quan hệ kinh té-thương mại và đầu tư giữa hai nước, trở thành cầu nối hiệu quả cho các tổ chức thương mại, các nhà sản xuất-đầu tư Việt Nam và Lào gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ, đầu tư và liên doanh liên kết.

Đại biểu hai nước Việt Nam - Lào cắt băng khai mạc Hội chợ Thương mại Việt - Lào 2026. Ảnh: Xuân Tú - PV TTXVN tại Lào

Tham dự Khai mạc Hội chợ Thương mại Việt-Lào 2026 có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm; Thứ trưởng Bộ Công thương Lào Phouthavanh Nanthavong; lãnh đạo các Vụ, Cục thuộc Bộ Công thương hai nước; đại diện các bộ, ngành, địa phương; cùng đông đảo các hiệp hội, doanh nghiệp của hai nước.

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Công thương Lào Phouthavanh Nanthavong nhấn mạnh, trong nhiều năm qua, hai Đảng, hai Nhà nước Lào và Việt Nam đã liên tục duy trì và tăng cường quan hệ hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau một cách toàn diện trong sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước. Mối quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại giữa hai nước ngày càng phát triển đi vào chiều sâu và gặt hái được nhiều thành tựu nổi bật. Cũng theo Thứ trưởng Phouthavanh Nanthavong, Hội chợ Thương mại Việt-Lào 2026 là dấu mốc quan trọng thể hiện sự quan tâm, đóng góp tích cực vào mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa Chính phủ và nhân dân hai nước, đặc biệt trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư và du lịch. Sự kiện không chỉ góp phần vào công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội bền vững của mỗi nước, mà còn củng cố mối quan hệ truyền thống đặc biệt theo phương châm “Hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược”.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm khẳng định mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa Việt Nam và Lào luôn được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, trở thành tài sản chung vô giá của hai dân tộc. Trong đó, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư ngày càng khẳng định vai trò là trụ cột quan trọng, là nền tảng cốt lõi vững chắc để thúc đẩy nội hàm “gắn kết chiến lược” giữa hai quốc gia đi vào thực chất. Hội chợ không chỉ là nơi trưng bày, giới thiệu những sản phẩm chất lượng cao mang thương hiệu quốc gia của Việt Nam và Lào, mà còn là không gian kinh tế năng động, mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới cho cộng đồng doanh nghiệp.

Theo Đại sứ Nguyễn Minh Tâm, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động phức tạp, việc hai nước tăng cường liên kết kinh tế nội khối, tận dụng các lợi thế về địa lý, hạ tầng biên giới và các hiệp định thương mại song phương, đa phương là yêu cầu mang tính chiến lược.

Đại sứ bày tỏ tin tưởng sâu sắc rằng, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hai phía, mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 4 tỷ USD trong năm 2026 và tiến tới mốc 10 tỷ USD vào năm 2030 là hoàn toàn có thể đạt được.

Theo Ban Tổ chức sự kiện, hợp tác kinh tế song phương Việt Nam-Lào đang ghi nhận những con số tăng trưởng hết sức ấn tượng. Việt Nam hiện có 289 dự án tại Lào với tổng vốn đăng ký 6,7 tỷ USD. Đáng chú ý, trong 6 tháng đầu năm nay, tổng vốn đầu tư của Việt Nam vào Lào đạt gần 600 triệu USD, tăng hơn 4,2 lần so với cùng kỳ năm ngoái, tập trung vào các lĩnh vực then chốt như thủy điện, khai khoáng, nông nghiệp công nghệ cao và viễn thông (Unitel). Nhiều dự án vận hành hiệu quả, đóng góp tích cực cho ngân sách và an sinh xã hội của Lào.

Hội chợ Thương mại Việt-Lào 2026 có tổng quy mô 250 gian hàng tiêu chuẩn, với hơn 90 doanh nghiệp tham gia. Trong đó, khu triển lãm Việt Nam có 120 gian hàng của gần 80 doanh nghiệp; phía Lào có 50 doanh nghiệp với hơn 70 gian hàng.

Bên cạnh các nhóm hàng truyền thống có thế mạnh như nông - lâm - thủy sản, dệt may, đồ gỗ và hàng tiêu dùng, Hội chợ Thương mại Việt-Lào 2026 tạo bước đột phá khi mở rộng không gian lớn cho các ngành hàng có hàm lượng kỹ thuật cao, phù hợp định hướng hiện đại hóa của Lào, bao gồm điện - điện tử, máy móc công nghiệp, vật tư y tế và dược phẩm cao cấp. Sự kiện cũng ghi nhận sự góp mặt của nhiều thương hiệu quốc gia hàng đầu Việt Nam và khu gian hàng đặc sản OCOP của các địa phương của Việt Nam.

Ngay sau Lễ Khai mạc Hội chợ Thương mại Việt-Lào 2026 đã có 03 văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước được ký kết, khẳng định hợp tác kênh doanh nghiệp sẽ tiếp tục góp phần thúc đẩy hiện thực hóa nội hàm “gắn kết chiến lược” đã được lãnh đạo cấp cao hai nước Việt Nam-Lào thống nhất./.