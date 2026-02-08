Hội chợ Mùa Xuân 2026: Tiềm năng to lớn cho hợp tác giữa doanh nghiệp Australia và Việt Nam

Ông Đỗ Văn Long - người sáng lập và là Giám đốc điều hành của Auschain PTY LTD. Ảnh: TTXVN phát

Theo ông Đỗ Văn Long, Việt Nam có lợi thế về sản xuất, nông nghiệp, xuất khẩu và tốc độ chuyển đổi số nhanh, trong khi Australia có hệ thống tiêu chuẩn cao, thị trường minh bạch và kinh nghiệm quản trị quốc tế. Hai yếu tố này có tính bổ trợ rất rõ rệt. Là Giám đốc điều hành của Auschain PTY LTD, một công ty tiên phong trong giải pháp xác thực hàng hóa chính hãng từ Australia xuất khẩu sang các nước nhằm đảm bảo minh bạch nguồn gốc xuất xứ cũng như chất lượng sản phẩm và gia tăng giá trị thương hiệu, ông Đỗ Văn Long nhận thấy giữa các doanh nghiệp Australia và Việt Nam có nhiều tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ để hỗ trợ thương mại và chuỗi cung ứng, nhất là các giải pháp xác thực nguồn gốc, minh bạch hóa thông tin sản phẩm, điều mà theo ông sẽ giúp hàng hóa Việt Nam tiếp cận thuận lợi hơn với các thị trường phát triển như Australia.



Tất nhiên, ông Long cũng cho rằng khó khăn không phải là ít, do những khác biệt về tiêu chuẩn sản phẩm, quy định pháp lý, quy trình kiểm định cũng như văn hóa tiêu dùng và cách tiếp cận thị trường của mỗi bên, đòi hỏi các doanh nghiệp phải chuẩn bị rất kỹ. Ngoài ra, với các doanh nghiệp công nghệ khởi nghiệp, bài toán về chi phí tuân thủ, đầu tư ban đầu và thời gian thâm nhập thị trường cũng là những thách thức cần được tính toán thận trọng.



Về Hội chợ Mùa Xuân đang diễn ra tại Việt Nam và Hội chợ Mùa Thu trước đó, ông Đỗ Văn Long cho rằng các hội chợ thương mại kiểu này có vai trò rất tích cực trong việc kết nối doanh nghiệp, quảng bá sản phẩm và giúp người tiêu dùng hiểu rõ hơn về hàng hóa trong nước cũng như quốc tế. Đối với các doanh nghiệp nước ngoài hoặc doanh nghiệp kiều bào, đây là dịp quan trọng để tìm hiểu thị trường, xu hướng tiêu dùng và phản hồi thực tế của khách hàng, từ đó điều chỉnh chiến lược sản phẩm và tiếp cận thị trường cho phù hợp.



Nhưng để các hội chợ thực sự phát huy hiệu quả lâu dài, theo ông Đỗ Văn Long, cần kết hợp thêm các hoạt động chuyên sâu như kết nối B2B (doanh nghiệp với doanh nghiệp), giới thiệu tiêu chuẩn xuất khẩu, truy xuất nguồn gốc và các giải pháp công nghệ để hỗ trợ doanh nghiệp nước ngoài tiếp cận thị trường Việt Nam và các doanh nghiệp trong nước đáp ứng yêu cầu của thị trường quốc tế. Việc "kéo" được các sản phẩm nước ngoài tham gia nhiều hơn vào thị trường Việt Nam, theo ông Long, là một xu hướng tất yếu trong quá trình hội nhập. Điều này sẽ tạo ra áp lực cạnh tranh lành mạnh, khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam nâng cao chất lượng, cải tiến mẫu mã, minh bạch thông tin và chuẩn hóa quy trình sản xuất.



Quan trọng hơn, cạnh tranh quốc tế cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về truy xuất nguồn gốc, chứng nhận chất lượng và niềm tin thị trường. Đây chính là lĩnh vực mà các giải pháp công nghệ như blockchain, trí tuệ nhân tạo (AI) hay Internet vạn vật (IoT) có thể hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam, không chỉ cạnh tranh ở thị trường trong nước mà còn tự tin hơn khi xuất khẩu ra bên ngoài.



Từ góc nhìn cá nhân, ông Đỗ Văn Long cho rằng để thúc đẩy hợp tác doanh nghiệp Việt Nam – Australia một cách bền vững, cần tăng cường các chương trình kết nối thực chất giữa doanh nghiệp hai nước, đặc biệt trong các lĩnh vực xuất nhập khẩu, nông sản, thực phẩm và công nghệ hỗ trợ thương mại. Bên cạnh đó, việc khuyến khích và hỗ trợ thử nghiệm (pilot, sandbox) các giải pháp công nghệ mới như xác thực nguồn gốc hàng hóa và truy xuất chuỗi cung ứng, với sự đồng hành của cơ quan quản lý, sẽ giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro và cung cấp thêm dữ liệu thực tiễn để cơ quan quản lý hoàn thiện chính sách. Ngoài ra, ông Long cho rằng cũng cần bổ sung các cơ chế hỗ trợ về đầu tư, chính sách và hợp tác công – tư cho các doanh nghiệp công nghệ của hai nươc, đặc biệt là những doanh nghiệp khởi nghiệp đang phát triển các giải pháp phục vụ thương mại song phương.



Cũng theo ông Đỗ Văn Long, Auschain PTY LTD sẵn sàng đóng góp kinh nghiệm thực tế, giải pháp công nghệ và nguồn lực kết nối với mong muốn sẽ góp phần nhỏ bé vào việc thúc đẩy giao thương minh bạch, nâng cao giá trị hàng hóa và tạo lợi ích lâu dài cho cả Việt Nam và Australia./.