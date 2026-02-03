Hội chợ Mùa Xuân 2026: Sắc Xuân hội tụ từ những “Tinh hoa văn hóa Việt Nam”

* Sắc Xuân Việt hội tụ tinh hoa

Với chủ đề “Tinh hoa văn hóa Việt Nam - Sắc Xuân Việt”, phân khu được tổ chức tại khu trung tâm Nhà triển lãm Kim Quy như một điểm nhấn văn hóa của Hội chợ Mùa Xuân 2026. Không gian được thiết kế hài hòa, kết hợp giữa yếu tố truyền thống và ngôn ngữ trưng bày hiện đại, tạo nên cảm giác gần gũi, thân thiện nhưng vẫn giàu chiều sâu văn hóa.

Theo Ban Tổ chức, phân khu gồm 6 khu vực chính: sân khấu trung tâm; khu trang trí - tiểu cảnh; gian hàng du lịch văn hóa; gian hàng thủ công mỹ nghệ; gian hàng thiết kế sáng tạo và các gian hàng thuộc lĩnh vực công nghiệp văn hóa. Mỗi khu vực đảm nhiệm một vai trò riêng, song cùng hướng tới mục tiêu chung là tái hiện và lan tỏa tinh hoa văn hóa Việt tới công chúng tham gia hội chợ, để “Tinh hoa văn hóa Việt Nam” không chỉ là những không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm văn hóa, mà còn là nơi kết nối các giá trị truyền thống với sáng tạo đương đại, từng bước đưa văn hóa trở thành nguồn lực phát triển, đóng góp thiết thực cho kinh tế - xã hội.

Du khách thưởng thức đàn đá tại gian hàng Du lịch Đồng Nai. Ảnh: Phương Lan - TTXVN

Trong đó, các không gian trang trí, tiểu cảnh được bố trí đan xen trong toàn bộ phân khu, với các điểm check-in, trưng bày hoa Xuân, tái hiện hình ảnh Tết cổ truyền Việt Nam... Những tiểu cảnh mang màu sắc tươi sáng, hài hòa, không chỉ tạo điểm nhấn thị giác mà còn đưa công chúng bước vào không gian văn hóa một cách tự nhiên, nhẹ nhàng. Theo Ban Tổ chức, việc chú trọng yếu tố tiểu cảnh, không gian trải nghiệm là nhằm đưa văn hóa đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ, thông qua những hình thức tiếp cận sinh động, dễ cảm, dễ nhớ.

Nằm ở vị trí trung tâm của phân khu, khu sân khấu là nơi diễn ra Lễ khai mạc, Lễ bế mạc cùng chuỗi hoạt động nghệ thuật, giao lưu, giới thiệu sản phẩm và kết nối giao thương xuyên suốt thời gian Hội chợ. Các chương trình nghệ thuật được tổ chức linh hoạt, phong phú, bám sát chủ đề “Sắc Xuân Việt”, kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật truyền thống và các hình thức biểu đạt hiện đại.

Tiết mục biểu diễn của Nhà hát Múa rối Việt Nam. Ảnh: Phương Lan - TTXVN

Theo Ban Tổ chức, từ ngày 3/2, mỗi ngày sẽ có 3 ca biểu diễn các tiết mục nghệ thuật đặc sắc của các nhà hát trực thuộc Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch, gồm: Liên đoàn Xiếc Việt Nam; Nhà hát Múa rối Việt Nam; Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam; Nhà hát Ca, Múa, Nhạc quốc gia Việt Nam. Cụ thể, buổi sáng từ 9 giờ 30 phút - 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 15 - 17 giờ, buổi tối từ 19 - 21 giờ.

Riêng trong ngày 3/2, chương trình nghệ thuật buổi sáng do Nhà hát Ca múa nhạc quốc gia Việt Nam biểu diễn với nhiều tiết mục đặc sắc, như: hát múa "Một vòng Việt Nam"; chùm sáo "Phiên chợ mùa Xuân"; độc tấu đàn tam “Ngựa phi trên thảo nguyên”; hát văn “Cô đôi Thượng Ngàn”; các ca khúc “Đất nước tình yêu”, “Chuyện tình hoa ban”, “Mùa Xuân trên quê hương”, “Theo em về nhà”; các tiết mục múa, chương trình hòa tấu, độc tấu nhạc cụ dân tộc như đàn bầu, đàn nhị…



Buổi chiều từ 15 - 17 giờ, Nhà hát Múa rối Việt Nam diễn ra các tiết mục: Lung linh khổng tước, Vũ điệu Hồ thiên nga, Điệu nhảy Kalinka, Cảm xúc Tây Nguyên, Vui hội ngày mùa…; Liên đoàn Xiếc Việt Nam biểu diễn các tiết mục: Thăng bằng trên con lăn, ảo thuật, lắc vòng, quay khung, tốp hề, hình tượng 4 - Dáng đứng Việt Nam…

Buổi tối từ 19 - 21 giờ, Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam biểu diễn: Tiểu phẩm “Bệnh ghen”, tiểu phẩm “Thơ tình lính biển”…; Liên đoàn Xiếc Việt Nam tiếp tục biểu diễn các tiết mục đặc sắc…

Anh Nguyễn Văn Sỹ, một khách tham quan đến từ Long Biên (Hà Nội) rất thích thú khi được xem các tiết mục nghệ thuật tại hội chợ. Anh Sỹ chia sẻ, giữa hội chợ đông đúc, các tiết mục nghệ thuật với chủ đề về mùa Xuân khiến anh cảm nhận rõ hơn không khí Tết và những giá trị văn hóa quen thuộc, khi đến với Hội chợ Mùa Xuân lần này.

* Động lực để văn hóa được bảo tồn, phát triển

Một trong những điểm nhấn ấn tượng tại phân khu “Tinh hoa văn hóa Việt Nam” chính là khu gian hàng thủ công mỹ nghệ. Tại đây, các sản phẩm mỹ nghệ, mây tre đan, lụa, dệt thủ công, sơn mài, khảm trai… không chỉ được trưng bày như hàng hóa, mà còn được kể bằng câu chuyện của chính những người làm nghề.

Theo nghệ nhân Nguyễn Thị Tuyết, làng nghề chạm khắc gỗ mỹ nghệ Thiết Úng (xã Thụy Lâm, Hà Nội), Hội chợ Mùa Xuân là cơ hội giúp sản phẩm làng nghề tiếp cận người tiêu dùng một cách trực diện và chân thực hơn. Thông qua các sự kiện này, các nghệ nhân có cơ hội trình diễn, giới thiệu và bán sản phẩm tới công chúng tham quan. Như vậy sẽ có nhiều người biết thêm về các làng nghề, cũng như những nghệ nhân trực tiếp làm ra các sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Điều đó rất đáng quý…

Trong khi đó, nghệ nhân Hồng Vũ (đến từ làng nghề mây tre đan Ninh Sở, xã Thường Tín, Hà Nội) chia sẻ, việc tham gia Hội chợ Mùa Xuân là cơ hội để các nghệ nhân lan tỏa hơn nữa câu chuyện làng nghề, kết nối với các đối tác và đưa sản phẩm truyền thống đến gần hơn với đời sống hiện đại. Theo nghệ nhân Hồng Vũ, làng nghề hàng trăm tuổi quê anh đang đứng trước nguy cơ mai một, bởi sự xuất hiện của các sản phẩm công nghiệp. Vì vậy, Hội chợ Mùa Xuân còn là nơi các nghệ nhân trực tiếp trình diễn kỹ thuật, đối thoại với công chúng; qua đó khẳng định sức sống lâu dài và giá trị văn hóa của nghề truyền thống trong đời sống hiện đại.



Bên cạnh đó, các sản phẩm thời trang, áo dài, đồ trang trí, quà tặng Tết… được thiết kế trên nền chất liệu và cảm hứng truyền thống nhưng mang diện mạo trẻ trung, phù hợp với đời sống đương đại.

Tại gian hàng du lịch văn hóa, các địa phương và doanh nghiệp giới thiệu những sản phẩm, dịch vụ gắn với di sản, lễ hội, làng nghề truyền thống và giá trị văn hóa bản địa. Không chỉ dừng lại ở quảng bá hình ảnh, các gian hàng còn đóng vai trò kết nối cung - cầu, thúc đẩy liên kết vùng và kích cầu du lịch văn hóa.

Gian hàng du lịch tỉnh Sơn La là một trong những điểm thu hút đông đảo du khách. Ngay trong ngày đầu hội chợ, các hoạt động trình diễn khèn Mông, dân ca dân vũ, giã bánh dày của đồng bào Mông đã tạo nên không khí sôi nổi, hấp dẫn. Đại diện gian hàng du lịch Sơn La cho biết, việc đưa các hoạt động văn hóa của đồng bào Mông (như: trình diễn khèn, giã bánh dày) vào không gian hội chợ đã thu hút sự quan tâm của du khách; qua đó góp phần quảng bá sâu hơn bản sắc văn hóa địa phương, tạo động lực phát triển du lịch gắn với cộng đồng.

Trong khi đó, gian hàng du lịch tỉnh Bắc Ninh tạo dấu dấn với du khách bởi văn hóa quan họ và những bộ trang phục của các liền anh, liền chị vùng Kinh Bắc và những làn điệu Quan họ Bắc Ninh. Gian hàng du lịch Đồng Nai hấp dẫn du khách bởi những thanh âm kì diệu từ cây đàn đá - biểu tượng của trí tuệ và tâm hồn Việt...

Phân khu “Tinh hoa văn hóa Việt Nam” đã góp phần tạo nên chiều sâu văn hóa cho Hội chợ Mùa Xuân 2026. Từ sân khấu nghệ thuật, những tiểu cảnh Xuân, đến từng gian hàng thủ công, thiết kế sáng tạo, văn hóa Việt hiện lên không tách rời đời sống mà hòa vào nhịp sống hiện đại một cách tự nhiên. Tinh thần xuyên suốt của phân khu “Tinh hoa văn hóa Việt Nam” phù hợp với kỳ vọng của Chính phủ: mỗi sản phẩm là một “đại sứ” văn hóa, mỗi gian hàng là một không gian di sản... Việc từng bước thương mại hóa các sản phẩm văn hóa không làm mất đi giá trị truyền thống mà tạo thêm động lực để văn hóa được bảo tồn, phát triển và lan tỏa trong nền kinh tế thị trường./.