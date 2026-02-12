Hội chợ Mùa Xuân 2026: Kinh nghiệm từ nước Nga

Bà Phạm Thị Hoa - Phó Tổng Giám đốc công ty Fusion Foods tại Nga trả lời phỏng vấn TTXVN. Ảnh: Trần Hải - PV TTXVN tại Nga

Với kinh nghiệm lãnh đạo một doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu lâu năm trên thị trường Nga, bà Phạm Thị Hoa rất hoan nghênh chủ trương tổ chức hội chợ thương mại quốc tế như Hội chợ Mùa Xuân đang diễn ra tại Việt Nam. Bà cho rằng một trong những hoạt động hiệu quả, có tác dụng tích cực nhất đối với việc xúc tiến thương mại, góp phần phát triển quan hệ ngoại thương và tăng kim ngạch xuất nhập khẩu cho cả địa phương, thậm chí quốc gia là các triển lãm, hội chợ như vậy.

Theo Phó Tổng Giám đốc công ty Fusion Foods, nhờ tham gia thường niên các hội chợ thực phẩm quốc tế tại Moskva mà đến nay sản phẩm của công ty Fusion Foods được 93% người tiêu dùng biết đến và 87% người đã sử dụng. Thực tế tại Nga, hầu hết các ngành hàng đều có hội trợ triển lãm riêng và tổ chức hằng năm với số lượng doanh nghiệp tham gia lên tới hàng nghìn, cho thấy hiệu quả thực tiễn từ loại hình hoạt động này.

Để mắt xích quan trọng của hoạt động ngoại thương này phát triển thành công và bền vững được, bà Phạm Thị Hoa cho biết cần có 3 điểm chính: Thứ nhất, phải có một cơ sở hạ tầng vững chắc, đảm bảo giao thông, hậu cần vận chuyển thuận tiện, bảo đảm điều kiện bảo quản, các trang thiết bị cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cả hai phía: doanh nghiệp tham gia hội chợ và khách hàng tham quan hội chợ.

Thứ hai là quảng bá cho hội chợ, triển lãm, mà mấu chốt là tạo được điểm nhấn, một màu sắc riêng, đặc trưng riêng mà không thể lẫn vào đâu được, chỉ cần nhắc đến tên hội chợ là người ta nhớ ngay sự kiện ở Việt Nam.

Thứ ba là công tác tổ chức, phải thật tỉ mỉ, cẩn thận và chu đáo ngay từ những chi tiết nhỏ nhất đối với doanh nghiệp và khách hàng như đảm bảo cho họ được đi lại dễ dàng và ăn ở thuận tiện nhất; công tác phiên dịch chính xác. Ngoài ra, một công tác cũng rất là quan trọng đó là đảm bảo việc nhanh chóng thông quan các sản phẩm, mẫu mã để hàng hoá đến được với hội chợ, triển lãm đúng hạn và kịp thời, đồng thời tạo ấn tượng về thủ tục hành chính để “giữ chân” các đại biểu tham dự, làm cho họ muốn tiếp tục tham gia các hội chợ tiếp theo, đây cũng là điều kiện quan trọng để quyết định hội chợ có thành công hay không.

Nói một cách ngắn gọn đối với nhà tổ chức các hội trợ triển lãm thì cái điều quan trọng nhất là đông người tham dự, đông các nhà sản xuất hàng đầu trong lĩnh vực. Thứ hai là số lượng vững bền, nhiều hợp đồng thương mại được ký kết.

Đề cập đến tiềm năng giữa Việt Nam và LB Nga, bà Phạm Thị Hoa trăn trở vấn đề nắm bắt thị hiếu của thị trường. Trong khi hàng sản xuất tại Nga luôn có thế mạnh đối với thị trường Việt Nam, về giá cả, độ nhận diện, uy tín của nguyên liệu song kim ngạch thương mại hai nước vẫn tăng chưa như ý muốn. Theo bà, nước Nga có rất nhiều các loại mặt hàng có thể tham gia vào các hội chợ của Việt Nam như các mặt hàng về nông nghiệp, gồm thịt lợn, thịt bò, các loại dầu hướng dương. Ngoài ra, còn có các mặt hàng dược phẩm, máy móc phục vụ nông nghiệp, máy móc xây dựng, các mặt hàng năng lượng - vốn là thế mạnh của Nga. Bên cạnh đó, còn có những mặt hàng về an ninh-quốc phòng, vốn cũng rất bảo đảm và tiên tiến. Đặc biệt, một mặt hàng mà bà cho rằng quốc gia có thế mạnh nông nghiệp như Việt Nam cần lưu ý, đó là phân bón. Bà nhấn mạnh dù cấm vận nhưng các nước phương Tây vẫn không cấm nhập khẩu phân bón của Nga, cho thấy mặt hàng này đáp ứng các yêu cầu khắt khe nhất về tiêu chuẩn chất lượng, đảm bảo năng suất và mang đến các mặt hàng chất lượng cao, có thể cạnh tranh trong xuất khẩu.

Ở chiều ngược lại, trong bối cảnh hiện nay, ngoài các mặt hàng xuất khẩu truyền thống thế mạnh về nông nghiệp, Việt Nam cũng có thể đẩy mạnh xuất khẩu các loại linh kiện điện tử, viễn thông sang Nga. Ngoài ra, các doanh nghiệp Việt Nam cũng cần phải nâng cao chất lượng các loại sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu sang Nga, bảo đảm các mặt hàng của mình có sức cạnh tranh về an toàn thực phẩm, thương hiệu sản phẩm, đầy đủ các chứng chỉ cần thiết về vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch, chứng chỉ nguồn gốc hàng hóa. Điều này rất là quan trọng vì nó đảm bảo cho việc được hưởng một số ưu đãi về thuế tại Nga./.