Hội chợ Mùa Xuân 2026: Kích hoạt không gian giao thương hòa nhịp cùng sắc xuân văn hóa

Lễ khai mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất - năm 2026. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN Với chủ đề “Kết nối thịnh vượng – Đón xuân huy hoàng”, hội chợ không đơn thuần mở ra một không gian giao thương quy mô lớn mà còn gợi nhắc những giá trị văn hóa. Hội chợ trở thành điểm giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, giữa nhu cầu tiêu dùng và nhu cầu thưởng lãm văn hóa, phản ánh cách Tết đang được cảm nhận và tái hiện.

Theo Ban Tổ chức, hội chợ diễn ra từ ngày 2 đến 13/2/2026, mở cửa từ 9 giờ đến 21 giờ hằng ngày. Sự kiện có quy mô khoảng 100.000 m² diện tích trưng bày trong nhà và hơn 45.000 m² không gian ngoài trời, gồm 10 sảnh trưng bày với khoảng 3.000 gian hàng tiêu chuẩn. Bên cạnh hoạt động thương mại, hội chợ còn bố trí các khu vực văn hóa, ẩm thực và trải nghiệm, tạo nên điểm đến tổng hợp cho người dân Thủ đô và du khách.

Được tổ chức theo concept “Hành trình du xuân xuyên Việt”, Hội chợ Mùa Xuân 2026 gồm 8 phân khu lớn, tái hiện sắc thái văn hóa đặc trưng của các vùng miền trên cả nước. Ban Tổ chức kỳ vọng sự kiện đạt doanh thu trên 1.000 tỷ đồng, vượt kết quả của Hội chợ Mùa Thu 2025.

Tham dự lễ khai mạc, anh Nguyễn Văn Cường, cư dân phường Long Biên (Hà Nội), cho rằng hội chợ mang đến cảm giác như một hành trình du xuân thu nhỏ, nơi các giá trị văn hóa truyền thống được tái hiện sinh động. Theo anh, việc kết hợp mua sắm với trải nghiệm văn hóa giúp người dân có thêm một điểm đến ý nghĩa trong những ngày đầu năm.

Cùng chung cảm nhận, chị Hoa, cư dân phường Cửa Nam (Hà Nội), đánh giá cao không khí rộn ràng, giàu sắc xuân cùng cách tổ chức bài bản, không gian mở của hội chợ. “Không chỉ đi mua sắm, tôi còn có cảm giác như đang du xuân, thưởng thức Tết của nhiều vùng miền trong cùng một không gian”, chị Hoa chia sẻ.

Chị Nguyễn Thị Loan, ở phường Phú Xuân (thành phố Huế), chủ cơ sở sản xuất mộc mỹ nghệ Hữu An, cho biết đơn vị mang đến hội chợ nhiều sản phẩm gỗ mỹ nghệ truyền thống. Theo chị, mỗi sản phẩm không chỉ là vật dụng hay tác phẩm trang trí mà còn chứa đựng giá trị lịch sử, tín ngưỡng và tâm hồn người thợ qua từng đường chạm khắc. Trong không khí mùa xuân, các sản phẩm gỗ mỹ nghệ góp phần tôn vinh giá trị di sản, kết nối quá khứ với hiện tại, lan tỏa tình yêu văn hóa dân tộc và khơi dậy niềm tự hào về nghề thủ công lâu đời của đất nước.

Khách tham quan các gian hàng tại Hội chợ Mùa Xuân 2026. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Ở góc độ doanh nghiệp tham gia, chị Phạm Thị Thanh Thúy, đại diện nhãn hàng giày thể thao Skechers, cho biết doanh nghiệp đã chuẩn bị gian hàng từ ngày 30/1. Mặc dù thời gian gấp rút, toàn bộ công tác dàn dựng, trưng bày sản phẩm và hoàn thiện kỹ thuật đều được hoàn tất đúng tiến độ. Doanh nghiệp kỳ vọng hội chợ sẽ thu hút đông đảo khách tham quan, góp phần quảng bá thương hiệu và thúc đẩy doanh thu, với mục tiêu tiêu thụ khoảng 1.000 đôi giày ngay tại sự kiện.

Theo đánh giá của nhiều người tham quan, Hội chợ Mùa Xuân 2026 không chỉ là không gian mua sắm mà còn góp phần khơi gợi cảm thức Tết trong đời sống hiện đại. Sự kiện phản ánh xu hướng tổ chức hội chợ gắn kết chặt chẽ giữa thương mại và văn hóa, qua đó làm phong phú thêm đời sống tinh thần của người dân trong những ngày đầu năm mới./.